Политика

Газета.RuГазета.RuЕвросоюз продлил санкции против России

Срок действия санкций должен был истечь 15 марта. Санкции продлены в отношении физических лиц и организаций, которые в ЕС считаются причастными к "подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".
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ЕС продлил еще на полгода санкции против России

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ЕС продлил санкции против россиян

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Евросоюз продлил индивидуальные санкции по Украине

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Совет ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции «за подрыв суверенитета Украины»

Финмаркет06:59
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Происшествия

На сотрудников липецкого МЧС завели дело о получении взяток

Липецк, 12 марта 2020, 17:23 — REGNUM В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц регионального ГУ МЧС России по статье «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
REGNUM вчера в 10:23
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Comanche выходит в ранний доступ Steam

Игромания.ру вчера в 11:43
Происшествия

В Находке на складе произошла разгерметизация емкости с мазутом

Ранее спасательное ведомство информировало, что емкость с топочным мазутом объемом почти 3 тысячи кубометров разгерметизировалась на складе котельной в городском округе Находка в Приморском крае, площадь разлива уточнялась.
РИА Новости 14:24
Политика

Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста

Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Вести.Ru вчера в 23:53
Авто

Седан Hyundai Solaris после рестайлинга получит новые двигатели

Южнокорейская компания Hyundai сообщила о выходе новой модификации седана Hyundai Solaris.
Rusargument вчера в 13:24
Политика

Климкин захотел спеть гимн Украины в Крыму и Донбассе

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, когда, по его мнению, нормализуются отношения между Киевом и Москвой.
РИА Новости 08:29
Армия и оружие

СМИ сообщили о полете бомбардировщиков Ту-95 над американским лагерем

Отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа, в свою очередь, сообщил, что два дальних противолодочных самолета Ту-142 ВМФ России совершили плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта.
РИА Новости 18:59
Авто

Эксперт рассказал о вреде «пенсионерского» стиля езды

Автоэксперт Алексей Ревин рассказал о вреде "пенсионерского" стиля вождения.
РЕН ТВ 20:36
Экономика

Михельсон купил акции «Новатэка» почти на полмиллиарда рублей

Основатель, председатель правления и крупнейший (24,76%) акционер «Новатэка» Леонид Михельсон в начале недели выкупил ценные бумаги компании почти на $7 млн, следует из раскрытия «Новатэка».
Ведомости вчера в 10:13
Экономика

Эксперты: в 2020 году более 60 регионов РФ могут остаться без резервов

В 2020 году 62 региона России могут остаться без резервов из-за превышения расходов над доходами.
Аргументы и Факты 00:31
Гаджеты

Xiaomi презентовала бюджетный смартфон Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro очень похож на Redmi Note 9 Pro Max, но в нем установили 16 Мп фронтальную камеру вместо 32 Мп, а главный датчик основной камеры на 48 Мп вместо 64 Мп.
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Общество

В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки новый коронавирус диагностировали еще у 11 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
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Политика

Le Figaro (Франция): Эрдоган — достойный наследник османских султанов (Le Figaro)

Эрдоган же опирается сразу на два столпа: ислам и Османскую империю.
ИноСМИ 17:27
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Развод Лолиты Милявской отложили из-за коронавируса

Басманный суд Москвы отложил рассмотрение иска о разводе российской исполнительницы Лолиты Милявской с теннисистом Дмитрием Ивановым.
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Музыка

Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения

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Наука

В геноме коронавируса нашли первое большое изменение

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Футбол

Криштиану Роналду прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду выступил с обращением по ситуации с коронавирусом, из-за которого были приостановлены многие футбольные турниры.
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Футбол

Президент «Лиона» предложил признать сезон Лиги 1 несостоявшимся

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс заявил, что нынешний розыгрыш Лиги 1 следует объявить несостоявшимся.
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Общество

Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны

Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
Вести.Ru 06:47
Футбол

ФИФА разрешила клубам не отпускать игроков в сборные

В связи с эпидемией коронавируса ФИФА разрешила клубам не отпускать игроков в сборные.
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Энергетика

Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель

Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Российская газета вчера в 09:43
Политика

Бывший генпрокурор Украины заявил о новых доказательствах причастности России к крушению MH17

Служба безопасности Украины (СБУ) смогла получить документы российских военных, которые могут являться новыми доказательствами причастности России к авиакатастрофе малайзийского Boeing MH17 под Донецком.
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Общество

РЖД вернет деньги за «невозвратные» билеты из-за коронавируса

Пассажиры, которые купили «невозвратные» билеты на поезда, могут вернуть деньги с 14 марта до 10 апреля.
Известия 14:05
Общество

Pornhub открыл итальянцам бесплатный доступ к премиум-подписке

Порносайт Pornhub открыл жителям Италии бесплатный доступ к премиум-подписке до 3 апреля из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщает Daily Mail в четверг, 12 марта.
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Шоу-бизнес

Леонид Агутин опубликовал редкий снимок старшей дочери

Известный певец Леонид Агутин решил поделиться с поклонниками своей радостью. Сегодня, 12 марта, у его старшей дочери день рождения.
Летидор вчера в 07:49
Здоровье

Российский ученый прогнозирует спад пандемии коронавируса к лету

Спад темпов распространения коронавирусной инфекции ожидается к лету, а совсем вспышка коронавируса COVID-19 может затихнуть в июле.
Shraibikus News 15:51
Футбол

Во Франции зарегистрирован первый случай коронавируса у футболиста

Напомним, в пятницу все турниры в стране были приостановлены из-за пандемии коронавируса.
Спорт-Экспресс 18:43
Космос

Рогозин заявил о необходимости создать новый космический корабль

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что необходимо создать новый космический корабль.
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Общество

Россия и Китай хотят создать совместную базу на Луне

Россия и Китай обсуждают возможность совместной работы при создании баз на Луне, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в отрасли.
Газета.Ru 20:41
Космос

Испания поставит России летные образцы приборов для обсерватории «Спектр-УФ» в августе

Поставка летных образцов испанских приборов для космической обсерватории "Спектр-УФ" ожидается в августе 2020 года.
ТАСС 11 марта в 20:35
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