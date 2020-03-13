Политика
Газета.RuЕвросоюз продлил санкции против России
Срок действия санкций должен был истечь 15 марта. Санкции продлены в отношении физических лиц и организаций, которые в ЕС считаются причастными к "подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".
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Происшествия
На сотрудников липецкого МЧС завели дело о получении взяток
Липецк, 12 марта 2020, 17:23 — REGNUM В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц регионального ГУ МЧС России по статье «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
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Происшествия
В Находке на складе произошла разгерметизация емкости с мазутом
Ранее спасательное ведомство информировало, что емкость с топочным мазутом объемом почти 3 тысячи кубометров разгерметизировалась на складе котельной в городском округе Находка в Приморском крае, площадь разлива уточнялась.
Политика
Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Авто
Седан Hyundai Solaris после рестайлинга получит новые двигатели
Южнокорейская компания Hyundai сообщила о выходе новой модификации седана Hyundai Solaris.
Политика
Климкин захотел спеть гимн Украины в Крыму и Донбассе
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, когда, по его мнению, нормализуются отношения между Киевом и Москвой.
Армия и оружие
СМИ сообщили о полете бомбардировщиков Ту-95 над американским лагерем
Отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа, в свою очередь, сообщил, что два дальних противолодочных самолета Ту-142 ВМФ России совершили плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта.
Авто
Эксперт рассказал о вреде «пенсионерского» стиля езды
Автоэксперт Алексей Ревин рассказал о вреде "пенсионерского" стиля вождения.
Экономика
Михельсон купил акции «Новатэка» почти на полмиллиарда рублей
Основатель, председатель правления и крупнейший (24,76%) акционер «Новатэка» Леонид Михельсон в начале недели выкупил ценные бумаги компании почти на $7 млн, следует из раскрытия «Новатэка».
Экономика
Эксперты: в 2020 году более 60 регионов РФ могут остаться без резервов
В 2020 году 62 региона России могут остаться без резервов из-за превышения расходов над доходами.
Гаджеты
Xiaomi презентовала бюджетный смартфон Redmi Note 9 Pro
Redmi Note 9 Pro очень похож на Redmi Note 9 Pro Max, но в нем установили 16 Мп фронтальную камеру вместо 32 Мп, а главный датчик основной камеры на 48 Мп вместо 64 Мп.
Общество
В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки новый коронавирус диагностировали еще у 11 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Политика
Le Figaro (Франция): Эрдоган — достойный наследник османских султанов (Le Figaro)
Эрдоган же опирается сразу на два столпа: ислам и Османскую империю.
Шоу-бизнес
Развод Лолиты Милявской отложили из-за коронавируса
Басманный суд Москвы отложил рассмотрение иска о разводе российской исполнительницы Лолиты Милявской с теннисистом Дмитрием Ивановым.
Наука
В геноме коронавируса нашли первое большое изменение
Футбол
Криштиану Роналду прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса
Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду выступил с обращением по ситуации с коронавирусом, из-за которого были приостановлены многие футбольные турниры.
Футбол
Президент «Лиона» предложил признать сезон Лиги 1 несостоявшимся
Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс заявил, что нынешний розыгрыш Лиги 1 следует объявить несостоявшимся.
Общество
Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны
Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
Футбол
ФИФА разрешила клубам не отпускать игроков в сборные
В связи с эпидемией коронавируса ФИФА разрешила клубам не отпускать игроков в сборные.
Энергетика
Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель
Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Политика
Бывший генпрокурор Украины заявил о новых доказательствах причастности России к крушению MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) смогла получить документы российских военных, которые могут являться новыми доказательствами причастности России к авиакатастрофе малайзийского Boeing MH17 под Донецком.
Общество
РЖД вернет деньги за «невозвратные» билеты из-за коронавируса
Пассажиры, которые купили «невозвратные» билеты на поезда, могут вернуть деньги с 14 марта до 10 апреля.
Общество
Pornhub открыл итальянцам бесплатный доступ к премиум-подписке
Порносайт Pornhub открыл жителям Италии бесплатный доступ к премиум-подписке до 3 апреля из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщает Daily Mail в четверг, 12 марта.
Шоу-бизнес
Леонид Агутин опубликовал редкий снимок старшей дочери
Известный певец Леонид Агутин решил поделиться с поклонниками своей радостью. Сегодня, 12 марта, у его старшей дочери день рождения.
Здоровье
Российский ученый прогнозирует спад пандемии коронавируса к лету
Спад темпов распространения коронавирусной инфекции ожидается к лету, а совсем вспышка коронавируса COVID-19 может затихнуть в июле.
Футбол
Во Франции зарегистрирован первый случай коронавируса у футболиста
Напомним, в пятницу все турниры в стране были приостановлены из-за пандемии коронавируса.
Космос
Рогозин заявил о необходимости создать новый космический корабль
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что необходимо создать новый космический корабль.
Общество
Россия и Китай хотят создать совместную базу на Луне
Россия и Китай обсуждают возможность совместной работы при создании баз на Луне, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в отрасли.
Космос
Испания поставит России летные образцы приборов для обсерватории «Спектр-УФ» в августе
Поставка летных образцов испанских приборов для космической обсерватории "Спектр-УФ" ожидается в августе 2020 года.