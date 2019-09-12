Политика
Газета.RuЕС продлил индивидуальные санкции в отношении России
Согласно заявлению, индивидуальные санкции на шесть месяцев продлили против 170 физических и 44 юридических лиц России и Украины. Отмечается, что ограничительные меры теперь будут действовать до 15 марта 2020 года.
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Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в себя в парижской клинике
REGNUM вчера в 07:18
Политика
В ДНР сообщили о цели войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости 08:07
Политика
Назначен новый глава управления по борьбе с наркотиками полиции Москвы
Начальником управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве стал генерал-майор полиции Андрей Янишевский, говорится в сообщении ведомства.
Коммерсантъ 08:09
Политика
«Зеленые человечки» в Раде: Автору заявления устроят «публичную порку»
Сама депутат уже заявила, что ей хотят устроить «публичную порку».
REGNUM 03:05
Космос
Крымский астроном открыл первую межзвездную комету
Астроном из поселка Научного Бахчисарайского района Крыма Геннадий Борисов впервые в мире открыл межзвездную комету, прилетевшую в Солнечную систему из других звездных систем.
ТАСС 05:01
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым
1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит вчера в 15:19
Здоровье
Определен возраст начала старения
ФедералПресс 03:17
Энергетика
Новак рассказал о сложностях у производителей сланцевой нефти в США
В Соединенных Штатах у производителей сланцевой нефти наблюдается снижение темпов прироста добычи и запасов, заявил 12 сентября министр энергетики РФ Александр Новак.
REGNUM 08:06
Энергетика
В Германии призвали сократить мощность «Газпрома» по OPAL
В Германии «Газпром» обязали сократить транспортировку газа по OPAL до половины мощности согласно решению суда ЕС, сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 02:07
Армия и оружие
Издание из США считает роботов перспективным способом борьбы с русскими танками
Армия США изучает возможность придать танкам M1 Abrams роботизированных помощников.
Военное обозрение 08:58
Политика
МИД Украины отреагировал на информацию о приостановке договоров с РФ
Украинское Министерство иностранных дел прокомментировало распространенные в СМИ сведения о приостановке расторжения двусторонних договоров с Россией после избрания президентом Украины Владимира Зеленского.
Газета.Ru 08:20
Политика
Трамп заявил об ошибках Болтона
Президент США Дональд Трамп заявил, что идея его экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона работать с Северной Кореей по ливийской модели была ошибочной.
Газета.Ru вчера в 15:02
Политика
ФСБ отмечает нарастание угрозы применения террористами дронов
Противодействие угрозе применения террористами беспилотников стало одним из вопросов прошедшего заседания Совета РАТС ШОС.
ТАСС 07:09
Экономика
Минтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год
Российское министерство труда установило, каким должен быть минимальный размер зарплаты в России в 2020 году.
Газета.Ru 00:53
Общество
В рейтинг лучших университетов мира вошли 39 вузов России
В рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE) вошли 39 российских вузов.
Известия вчера в 15:52
Экономика
ЦБ предлагает заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений
ЦБ РФ предлагает запретить досрочные переводы пенсионных накоплений граждан - чаще одного раза в пять лет - между негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и в Пенсионный фонд России, при которых граждане теряют инвестиционный доход.
ТАСС 07:38
Общество
Красноярский СК вмешался в школьный конфликт из-за стрижки ученика
Красноярские правоохранители проводят доследственную проверку конфликта между учеником и администрацией школы в городе Сосновоборске, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.
Газета.Ru 04:27
Авто
Названы самые популярные кроссоверы в Москве по итогам августа
Самым популярным кроссовером в Москве стал Nissan Qashqai, который по итогам последнего месяца лета выбрали 726 жителей города.
Известия 05:27
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1972 года
RT на русском вчера в 09:09
Здоровье
Врач назвала первый признак болезни легких
Волгоградская правда 01:18
Гаджеты
В России снизились цены на старые модели iPhone
Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.
Коммерсантъ вчера в 17:28
Наука
Семенная жидкость ослепила пчелиных цариц
Оказалось, что под действием семенной жидкости царицы начинают хуже реагировать на свет и, как следствие, с трудом попадают домой в улей.
N+1 10 сентября в 12:30
Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
РИА Новости вчера в 22:12
Гаджеты
Компания Chuwi представила планшет UBook Pro
ITZine.ru 07:49