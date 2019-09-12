Политика

Газета.RuГазета.RuЕС продлил индивидуальные санкции в отношении России

Согласно заявлению, индивидуальные санкции на шесть месяцев продлили против 170 физических и 44 юридических лиц России и Украины. Отмечается, что ограничительные меры теперь будут действовать до 15 марта 2020 года.
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История введения санкций ЕС в отношении России

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Газета.Ru07:29

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News.ru07:32
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