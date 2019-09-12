Политика

РИА НовостиРИА НовостиЕвросоюз продлил индивидуальные санкции против России

Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

История введения санкций ЕС в отношении России

ТАСС08:19

ЕС продлил индивидуальные санкции против России

RT на русском07:26

Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России

РИА Новости07:47

ЕС продлил индивидуальные санкции против России

РБК07:50

Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России

Дождь08:36

ЕС продлил на полгода индивидуальные антироссийские санкции

Коммерсантъ07:52

ЕС продлил индивидуальные санкции в отношении России

Газета.Ru07:29
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 13:42, Вашингтон
Политика

Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.
Газета.Ru 11:20
Политика

Путин оценил сотрудничество России и Израиля в военной сфере

РИА Новости 13:21
Космос

Роскосмос рассекретил документы о советской лунной программе

Газета.Ru 11:52
Единоборства

Путин встретился с Нурмагомедовым и оценил удушение Порье

Lenta.ru 11:03
Шоу-бизнес

Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк

Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.
Телепрограмма вчера в 03:52
Единоборства

Вдова боксера Дадашева заявила о вымогательстве его родственниками

Вдова боксера Максима Дадашева заявила, что родственники ее погибшего после боя с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом мужа требуют от нее денег.
Московский Комсомолец 10:55
Шоу-бизнес

Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле

Газета.Ru вчера в 09:43
Шоу-бизнес

Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов

Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов Режиссер, похоже, начал терять вес на нервной почве.
Экспресс газета 09:59
Общество

Аккаунт Симоньян в Facebook заблокировали

РИА Новости 11:22
Баскетбол

Сборная Сербии обыграла США на чемпионате мира по баскетболу

ProstoProSport 08:58
Космос

Роскосмос анонсировал сборку российского робота для открытого космоса

Московский Комсомолец вчера в 18:51
Политика

В Еврокомиссии отреагировали на решение суда ЕС по OPAL

Ранее 10 сентября Минэнерго Польши сообщило, что Суд ЕС вынес решение в пользу польской нефтегазовой компании PGNiG в деле о доступе «Газпрома» к мощностям газопровода OPAL — сухопутного продолжения газопровода «Северный поток».
Rambler News Service 10 сентября в 11:54
Здоровье

Врачи отказались отрезать «руки-базуки»

Врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц прославившегося «руками-базуками» россиянина Кирилла Терешина.
Lenta.ru 12:46
Культура

Друзья поздравили маэстро Владимира Спивакова с юбилеем

Знаменитому на весь мир дирижеру и народному артисту СССР Владимиру Спивакову 12 сентября исполнилось 75 лет.
Bimru.ru 12:01
Финансы

ЕЦБ снизил ставку и возобновит скупку активов

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания сообщил, что снизит ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%, а с ноября возобновит программу скупки активов.
Ведомости 08:01
Политика

Дочь Цемаха не подтвердила отъезд отца в ДНР

Мария Левченко-Цемах, дочь бывшего начальника бригады ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), в беседе с РБК не подтвердила информацию об отъезде отца в ДНР.
РБК 13:24
Шоу-бизнес

Симоньян рассказала, как была «женой» Пескова

Главный редактор Russia Today Маргариты Симоньян обнаружила публикацию, в которой рассказывается о первой жене пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Анастасии Буденной.
Взгляд.ру 09:02
Гаджеты

Флагманский Mi Mix от Xiaomi откажется от инновационной технологии

Ferra вчера в 04:33
Политика

Глава ДНР заявил о цели войти в состав России

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости 08:07
Шоу-бизнес

Почему Сати Казанова переезжает из России в Италию

36-летняя певица Сати Казанова заявила о желании переехать на родину мужа — итальянского фотографа Стефано Тиоццо.
WMJ.ru 11:20
Религия

Пресс-секретарь Патриарха Кирилла оставил должность

Газета.Ru 10:15
Политика

В Москве назначен новый глава управления по борьбе с наркотиками

Должность начальника управления по контролю за оборотом наркотиков оказалась вакантной после увольнения Юрия Девяткина.
Говорит Москва 08:54
Общество

Тридцать долгостроев в Саратове завершат за счет федерального бюджета

ТАСС 04:55
Политика

Россия выиграла у Украины спор в ВТО о пошлинах на удобрения

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил победу России в споре с Украиной об антидемпинговых пошлинах в отношении российского нитрата аммония.
Ведомости 13:34
Общество

Учителей, заставлявших мальчика сменить прическу, обязали извиниться

Глава ведомства Светлана Маковская извинилась перед родителями, отметив, что нестандартная прическа — личное дело учеников.
Вести.Ru 03:47
Политика

Зеленский: «Северный поток-2» является угрозой для всей Европы

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с президентом Финляндии Саули Ниинистё проблемы, связанные с проектом "Северный поток-2", вопросы энергоэффективности, экономического сотрудничества, финский опыт в проведении земельной реформы и реформы образования.
Независимая газета 11:55
Политика

Интерпол отказался комментировать запрос МИД РФ по Смоленкову

Ранее в четверг представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия запрашивала Интерпол насчет нахождения экс-сотрудника администрации Кремля Олега Смоленкова на территории США после того, как в СМИ появилась информация о том, что он является агентом ЦРУ.
ТАСС 12:53
Экономика

Костин предложил освободить бедных от налогов

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru 12:14
Армия и оружие

Сам прилетел: как СССР в 1969 году получил секретный беспилотник США

В ноябре 1969 года в Советский Союз из США пришел удивительный рождественский подарок - изящный летательный аппарат, очень похожий на знаменитый стратосферный разведчик SR-71 Blackbird, только маленький - всего три метра в длину.
Российская газета 04:19
Шоу-бизнес

Мэддокс Джоли-Питт впервые прокомментировал конфликт с отцом

Старший приемный сын Брэда Питта и Анджелины Джоли, 18-летний Мэддокс, уехал подальше от Голливуда – в Сеул, но и там до него добрались вездесущие папарацци.
Sunmag.me 08:00
Как работают Яндекс.Новости?
Война санкцийБольше новостей по теме
Главное