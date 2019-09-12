Политика
Петербургский дневникЕвросоюз продлил индивидуальные санкции в отношении России
Европейский союз продлил на полгода индивидуальные санкции. Об этом говорится в заявлении Совета Евросоюза, которое сегодня, 12 сентября, было распространено в Брюсселе, передает ТАСС. Продление индивидуальных ограничительных мер затронуло 170 физических и 44 юридических лиц России и Украины.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 18:17, Вашингтон
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
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В России 1 октября начнут работу девять кассационных судов.
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Систему распознавания лиц для оплаты проезда тестируют в столичной подземке. В настоящее время эксперимент проходит без участия пассажиров.
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СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
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В Звездном городке состоялись проводы нового экипажа МКС
Новый экипаж Международной космической станции проводили из Звездного городка в Казахстан, где в течение двух недель на космодроме Байконур ему предстоит готовиться к старту на орбиту.
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Студента Егора Жукова внесли в список экстремистов и террористов
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Глава ДНР заявил о желании войти в состав России
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что "в идеале" хотел бы видеть республику в составе России.
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Следствие возбудило уголовное дело по факту отравления шаурмой 15 жителей Уфы, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике Башкортостан.
Rambler News Service 04:35
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Обвинение запросило шесть лет колонии для участника акции в Москве
Прокурор запросил шесть лет колонии для участника несанкционированной акции 3 августа в Москве Павла Устинова, которого обвиняют в применении насилия в отношении представителя правоохранительных органов.
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Разработчики рассказали об игровых ролях пользователей и показали геймплей. Четверо из игроков возьмут на себя роль выживших.
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Apple представила новый игровой сервис
Компания Apple представила сервис Arcade. Платформа предоставит пользователям доступ к играм различных производителей.
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Сатирический мультсериал South Park продлен до 2023 года
Сатирический мультсериал South Park официально продлен до 2023 года.
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«Мисс Украина – 2019» стала жительница Харькова
В этом году обладательницей короны стала жительница Харькова Маргарита Паша, сообщают «Вести».
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«Автомобилист» одолел в гостях «Салават Юлаев»
Победная серия екатеринбуржцев выросла до пяти матчей Екатеринбургский "Автомобилист" провел первый выездной поединок в чемпионате КХЛ.
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Twitter заблокировал аккаунты Рауля Кастро и Компартии Кубы
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