Политика

Петербургский дневникПетербургский дневникЕвросоюз продлил индивидуальные санкции в отношении России

Европейский союз продлил на полгода индивидуальные санкции. Об этом говорится в заявлении Совета Евросоюза, которое сегодня, 12 сентября, было распространено в Брюсселе, передает ТАСС. Продление индивидуальных ограничительных мер затронуло 170 физических и 44 юридических лиц России и Украины.
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История введения санкций ЕС в отношении России

ТАСС08:19

ЕС продлил индивидуальные санкции против России

RT на русском07:26

Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России

РИА Новости07:47

ЕС продлил санкции против России ради Украины

Газета.Ru14:00

ЕС продлил индивидуальные санкции против России

РБК07:50

Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России

Дождь08:36

ЕС продлил на полгода индивидуальные антироссийские санкции

Коммерсантъ07:52
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 18:17, Вашингтон
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