Политика
РосбалтЕС продлил санкции против граждан России
Индивидуальные санкции продлены на полгода — до 15 марта, пояснили в Совете ЕС. В санкционные списки включены 170 граждан РФ и Украины, а также 44 юрлица. Впервые Брюссель ввел санкции против России в 2014 году, когда она включила в свой состав Крым.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 15:13, Вашингтон
Политика
Захарова ответила на вопрос Цимбалюка
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента агентства УНИАН Романа Цимбалюка, заявила, что в Русской православной церкви молятся за мир на Украине.
RT на русском 11:16
Армия и оружие
Россия не имеет ракет средней и меньшей дальности, заявило Минобороны
"Россия не испытывала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет средней и меньшей дальности", - говорится в заявлении ведомства.
РИА Новости 14:28
Энергетика
«Нафтогаз» может потребовать у «Газпрома» многомиллиардную компенсацию
«Нафтогаз» намерен потребовать $11—14 млрд в качестве «компенсации», если «Газпром» будет настаивать на заключении нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.
RT на русском 03:49
Политика
Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.
Газета.Ru 11:20
Общество
Садоводы и огородники получат новые налоговые льготы
Для садоводов и огородников будут введены новые налоговые льготы - закон об этом Госдума приняла в окончательном чтении.
Российская газета 07:33
Политика
Трамп раскритиковал позицию Болтона по Венесуэле
Американский лидер Дональд Трамп сообщил о несогласии с позицией бывшего помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона по Венесуэле.
RT на русском вчера в 17:03
Общество
Казанских гламурных близняшек затравили за видео с бомжом и роллами
Московский Комсомолец 13:49
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Армия и оружие
Госдеп США одобрил продажу Польше истребителей пятого поколения F-35
Госдеп США принял решение одобрить продажу Польше 32 новейших истребителей пятого поколения F-35, сопутствующего оборудования и 33 турбореактивных двухконтурных двигателей F-135 разработки Pratt & Whitney.
Военное обозрение вчера в 14:18
Политика
Аккаунт Симоньян в Facebook заблокировали
Главному редактору МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян заблокировали доступ в Facebook.
РИА Новости 11:22
Шоу-бизнес
Александр Розенбаум успешно перенес операцию по удалению опухоли
REGNUM вчера в 01:18
Армия и оружие
Российский пистолет «Удав» закончил войсковые испытания
Новейший пистолет "Удав" прошел войсковые испытания.
Российская газета 02:09
Происшествия
Во Франции саудовскую принцессу осудили за насилие над сантехником
Сестру саудовского наследного принца Мохаммеда бен Салмана Хассу бин Салман приговорили к десяти месяцам тюрьмы условно за применение ее персоналом насилия в отношении сантехника, сообщает газета Figaro.
РИА Новости 09:14
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Здоровье
Онкологи назвали основные признаки рака
По мнению главного онколога Минздрава Андрея Каприна, курение, употребление спиртных напитков и вирус папилломы человека (ВПЧ) являются основными факторами развития рака.
Кубанские новости вчера в 06:29
Армия и оружие
В МИД РФ заявили о риске возникновения ядерной войны
Существует риск возникновения ядерной войны. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Российская газета 04:48
Экономика
Орешкин предложил реформировать превратившиеся в «болото» госпрограммы
Государственные программы превратились в «болото», которое необходимо реформировать, рассказал в интервью РБК министр экономического развития Максим Орешкин.
РБК 12:25
Киберспорт
В Dota 2 появился новый чит, позволяющий вызвать проблемы с серверами
Злоумышленники создали новый чит, при помощи которого можно вызвать неполадки у серверов Dota 2. Помимо создания проблем в своем матче, пользователи вредоносной программы также могут испортить игровую сессию друзей.
CyberSport.ru 14:31
Происшествия
Пролитый пилотом кофе заставил лайнер прервать полет
Пилот пассажирского лайнера, летевшего из германского Франкфурта-на-Майне в мексиканский Канкун, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ирландии из-за пролитого на приборную доску самолета кофе.
Вести.Ru 12:53
Армия и оружие
Украинские силовики устроили массовую драку в Донбассе
Офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что пять украинских силовиков получили тяжкие телесные повреждения.
Московский Комсомолец 12:12
Экономика
Медведев назвал условия развития арендного жилья в России
Медведев добавил, что для развития сферы жилищного найма потребуется «обеспечить возможность для реализации соответствующих проектов», формирующих рынок коммерческой аренды жилья.
Lenta.ru вчера в 06:49
Политика
В Праге решили перенести памятник маршалу Коневу в музей
RT на русском 12:33
Авто
Toyota снизала цены кроссовера Toyota RAV4 в России
Автопроизводитель Toyota снизил цены одной из комплектаций кроссовера Toyota RAV4 в России.
Дни24 11:24
Гаджеты
Характеристики флагмана Huawei Mate 30 Pro раскрыты до анонса
3DNews вчера в 07:50