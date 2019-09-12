Политика

РосбалтРосбалтЕС продлил санкции против граждан России

Индивидуальные санкции продлены на полгода — до 15 марта, пояснили в Совете ЕС. В санкционные списки включены 170 граждан РФ и Украины, а также 44 юрлица. Впервые Брюссель ввел санкции против России в 2014 году, когда она включила в свой состав Крым.
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История введения санкций ЕС в отношении России

ТАСС08:19

Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России

РИА Новости07:47

ЕС продлил индивидуальные санкции против России

RT на русском07:26

ЕС продлил санкции против России ради Украины

Газета.Ru14:00

ЕС продлил индивидуальные санкции против России

РБК07:50

Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России

Дождь08:36

ЕС продлил на полгода индивидуальные антироссийские санкции

Коммерсантъ07:52
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Для садоводов и огородников будут введены новые налоговые льготы - закон об этом Госдума приняла в окончательном чтении.
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Американский лидер Дональд Трамп сообщил о несогласии с позицией бывшего помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона по Венесуэле.
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Казанских гламурных близняшек затравили за видео с бомжом и роллами

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Армия и оружие

Госдеп США одобрил продажу Польше истребителей пятого поколения F-35

Госдеп США принял решение одобрить продажу Польше 32 новейших истребителей пятого поколения F-35, сопутствующего оборудования и 33 турбореактивных двухконтурных двигателей F-135 разработки Pratt & Whitney.
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Аккаунт Симоньян в Facebook заблокировали

Главному редактору МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян заблокировали доступ в Facebook.
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Обвинение запросило шесть лет колонии для участника акции в Москве

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Российский пистолет «Удав» закончил войсковые испытания

Новейший пистолет "Удав" прошел войсковые испытания.
Российская газета 02:09
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Во Франции саудовскую принцессу осудили за насилие над сантехником

Сестру саудовского наследного принца Мохаммеда бен Салмана Хассу бин Салман приговорили к десяти месяцам тюрьмы условно за применение ее персоналом насилия в отношении сантехника, сообщает газета Figaro.
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Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
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По мнению главного онколога Минздрава Андрея Каприна, курение, употребление спиртных напитков и вирус папилломы человека (ВПЧ) являются основными факторами развития рака.
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Существует риск возникновения ядерной войны. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
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Государственные программы превратились в «болото», которое необходимо реформировать, рассказал в интервью РБК министр экономического развития Максим Орешкин.
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В Dota 2 появился новый чит, позволяющий вызвать проблемы с серверами

Злоумышленники создали новый чит, при помощи которого можно вызвать неполадки у серверов Dota 2. Помимо создания проблем в своем матче, пользователи вредоносной программы также могут испортить игровую сессию друзей.
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Пролитый пилотом кофе заставил лайнер прервать полет

Пилот пассажирского лайнера, летевшего из германского Франкфурта-на-Майне в мексиканский Канкун, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ирландии из-за пролитого на приборную доску самолета кофе.
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«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina

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Офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что пять украинских силовиков получили тяжкие телесные повреждения.
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Медведев назвал условия развития арендного жилья в России

Медведев добавил, что для развития сферы жилищного найма потребуется «обеспечить возможность для реализации соответствующих проектов», формирующих рынок коммерческой аренды жилья.
Lenta.ru вчера в 06:49
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В Праге решили перенести памятник маршалу Коневу в музей

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Toyota снизала цены кроссовера Toyota RAV4 в России

Автопроизводитель Toyota снизил цены одной из комплектаций кроссовера Toyota RAV4 в России.
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Характеристики флагмана Huawei Mate 30 Pro раскрыты до анонса

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