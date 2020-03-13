Политика

КоммерсантъКоммерсантъЕвросоюз продлил на полгода антироссийские санкции из-за Украины

Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении физических лиц и организаций России. Их считают причастными к «подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», говорится в сообщении Совета ЕС.
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ЕС продлил еще на полгода санкции против России

РБКвчера в 12:53

ЕС продлил санкции против россиян

Вести.Ruвчера в 11:49

Совет ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции «за подрыв суверенитета Украины»

Финмаркетвчера в 06:59

ЕС на полгода продлил индивидуальные антироссийские санкции

РИА Новостивчера в 11:51

Евросоюз продлил санкции против России

Газета.Ruвчера в 11:23

Евросоюз продлил индивидуальные санкции по Украине

Взгляд.рувчера в 08:18

Евросоюз продлил санкции в отношении граждан России

ТАССвчера в 11:07
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 01:33, Ашберн
Общество

39-летний российский бизнесмен умер в тренажерном зале

Бизнесмен, бывший генеральный директор компании «Татспиртпром» Ирек Миннахметов умер в Казани в возрасте 39 лет.
Lenta.ru вчера в 17:03
Общество

Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС с 16 марта

Москва с 16 марта вводит временные ограничения на пассажирские воздушные перевозки со странами Евросоюза, Норвегией и Швейцарией из-за коронавируса, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости вчера в 13:31
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Турнир Bellator 241 отменен в связи со вспышкой коронавируса

Спорт-Экспресс вчера в 15:28
Происшествия

Американский самолет запросил посадку на Камчатке, но не сел

Российская газета 01:14
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Ученые прогнозируют жару, которая будет угрожать 1,2 миллиарда человек

Тепловой стресс из-за сильной жары и влажности с учетом текущих выбросов парниковых газов будет ежегодно затрагивать районы, в которых в настоящее время проживают 1,2 миллиарда человек.
РИА Новости 00:04
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Little Big анонсировала песню для «Евровидения»

Питерская рейв-группа Little Big, которая будет представлять РФ на «Евровидении-2020», анонсировала песню для конкурса.
Bimru.ru вчера в 01:44
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Под Владимиром поезд столкнулся с автомобилем

ТАСС вчера в 23:45
Авто

Дилеры ждут ажиотажного спроса на автомобили из-за роста курса доллара

По мнению дилеров и аналитиков, автопроизводители будут до последнего сдерживать цены на свои автомобили, которые ожидаемо подскочат в связи с резким ослаблением рубля.
SpeedMe 11 марта в 06:04
Происшествия

ВСУ обстреляли Горловку из артиллерии, заявили в ДНР

Украинские силовики из артиллерии обстреляли подконтрольную самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловку, повреждена линия электропередачи, без света – более тысячи абонентов, сообщили в субботу в Народной милиции ДНР.
РИА Новости 01:22
Энергетика

Spectator: обвал цен на нефть может убить сланцевую индустрию США

Обвал цен на нефтяном рынке может стать "смертельным ударом" для американской сланцевой индустрии. Об этом сообщает The Spectator.
Газета.Ru вчера в 14:06
Футбол

Головин продлил контракт с «Монако» на улучшенных условиях

Полузащитник сборной России Александр Головин продлил соглашение с "Монако".
Российская газета вчера в 15:26
Армия и оружие

В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

Lenta.ru вчера в 08:07
Общество

Тетя Макгрегора умерла от коронавируса

Тетя ирландского бойца UFC Конора Макгрегора скончалась из-за коронавируса, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru вчера в 22:35
Общество

Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США

Российская газета вчера в 04:25
Хоккей

В конце апреля у 12 игроков «Авангарда» истекают контракты

Город55.ру 12 марта в 07:19
Общество

В России впервые выявили коронавирус у ребенка

В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
РБК 11 марта в 14:38
Биатлон

Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
RT на русском вчера в 15:10
Происшествия

На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян

На борту круизного лайнера Costa Magica, который стоит у берегов французского острова Мартиника в Карибском море из-за подозрения на коронавирус, находятся 20 граждан России.
РБК вчера в 11:03
Политика

В Кремле объяснили причины обнуления президентских сроков

Представитель Кремля добавил, что Владимир Путин изменил точку зрения по количеству президентских сроков из-за ситуации в мире и сам сказал об этом в выступлении.
Магсити74 12 марта в 11:33
Армия и оружие

Истребители Су-35С засняли в боевом строю китайских J-20

Пекин является первым импортером Су-35С поколения 4++. Поднебесная совершила закупку двадцати четырех таких машин в 2015 году.
ГЛАС.RU 12 марта в 12:48
Футбол

Суд рассмотрит кассацию на приговор Кокорину и Мамаеву

Москва, 13 марта 2020, 14:44 — REGNUM Кассационную жалобу на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву рассмотрит второй кассационный суд.
REGNUM вчера в 07:44
Здоровье

Еще пять случаев заражения коронавирусом зафиксировали в столице

Еще пять случаев заражения коронавирусом зафиксировали в столице.
Вечерняя Москва вчера в 10:07
Гаджеты

Обновление Windows для устранения ошибок сломало компьютеры

Обновление Windows для исправления ошибок, выпущенное в марте, сломало компьютеров.
Профиль вчера в 19:30
Политика

Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 06:06
Футбол

Хусаинов рассказал, как уговаривал украинских футболистов играть за Россию

Бывший арбитр и администратор сборных СССР, СНГ и России Сергей Хусаинов поделился воспоминаниями о переходе украинских футболистов в российскую национальную команду после Евро-1992, на котором они представляли команду СНГ.
Чемпионат вчера в 04:26
Происшествия

Сорок человек пострадали в ДТП с автобусом в Турции

В Турции по меньшей мере 40 человек пострадали в ДТП с участием автобуса на трассе Аксарай - Адана.
РЕН ТВ 00:21
Футбол

Клубы Серии А отказались от идеи проведения плей-офф

Клубы Серии А отказались от идеи проведения плей-офф для определения чемпиона в сезоне 2019/20, сообщает La Gazzetta dello Sport.
LiveSport.ru вчера в 16:33
Энергетика

Ирак, Кувейт и ОАЭ объявили России нефтяную войну

Ещё три страны — Ирак, Кувейт и Объединённые Арабские Эмираты — объявили нефтяную войну России, анонсировав скидку для покупателей топлива.
News.ru 11 марта в 14:23
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Пелагея получила звание заслуженной артистки

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Bimru.ru 12 марта в 08:31
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Похудевшая звезда Comedy Woman удивила поклонников новой фигурой

Звезда юмористического шоу Comedy Woman Надежда Ангарская показала свое новое постройневшее тело, удивив поклонников кардинальным преображением.
iReactor вчера в 22:24
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