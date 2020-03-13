Политика
КоммерсантъЕвросоюз продлил на полгода антироссийские санкции из-за Украины
Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении физических лиц и организаций России. Их считают причастными к «подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», говорится в сообщении Совета ЕС.
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Совет ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции «за подрыв суверенитета Украины»
Финмаркетвчера в 06:59
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