Евросоюз продлил на полгода индивидуальные антироссийские санкции. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

Общество Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45 Общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек за последние сутки, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Биатлон Фуркад объявил о завершении карьеры Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры по окончании сезона.

Шоу-бизнес Пелагея получила звание заслуженной артистки России В октябре минувшего года фанатка из Томска Алевтина Киселева создала петицию с просьбой присвоить Пелагее звание заслуженной артистки России.

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Происшествия Режим ЧС введен в Находке после разлива мазута Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Находка из-за разлива 2,5 тысяч тонн мазута, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Приморья Олега Кожемяко.

Политика В МИД России осудили высказывания властей Австралии по делу MH17 Заявления властей Австралии в связи с началом судебного процесса по делу о катастрофе рейса MH17 ставят под сомнение приверженность этой страны к установлению истины.

Происшествия Американский Boeing запрашивал аварийную посадку на Камчатке Экипаж пассажирского самолета американской авиакомпании Polar Air Cargo, летевшего из Лос-Анджелеса в Токио, запросил аварийную посадку в аэропорту Елизово в Петропавловске Камчатском.

Армия и оружие СМИ сообщили о полете бомбардировщиков Ту-95 над американским лагерем Плановый полет Отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа, в свою очередь, сообщил, что два дальних противолодочных самолета Ту-142 ВМФ России совершили плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта.

Армия и оружие Боевик из Сирии сообщил об участии США в подготовке террористов Дамаск, 14 марта 2020, 05:22 — REGNUM Бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абдулла Соуд, который в 2013 году перешёл на сторону террористов и в 2020 году был задержан сирийскими войсками, сообщил об участии США в подготовке террористов и поставках им оружия.

Политика Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса Президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса в стране.

Политика Сооснователь «Яблока» Лукин покидает партию «Сенатор Лукин, который голосовал за принятие поправок в Конституцию в Совете Федерации подал заявление, что готов выйти из партии "Яблоко"», — сообщили в социальной сети Twitter регионального отделения.