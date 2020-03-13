Политика

Эхо МосквыЭхо МосквыЕвросоюз продлил на полгода индивидуальные антироссийские санкции

Евросоюз продлил на полгода индивидуальные антироссийские санкции. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.
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ЕС продлил еще на полгода санкции против России

РБКвчера в 12:53

ЕС продлил санкции против россиян

Вести.Ruвчера в 11:49

Евросоюз продлил индивидуальные санкции по Украине

Взгляд.рувчера в 08:18

ЕС на полгода продлил индивидуальные антироссийские санкции

РИА Новостивчера в 11:51

Евросоюз продлил санкции против России

Газета.Ruвчера в 11:23

Евросоюз продлил санкции в отношении граждан России

ТАССвчера в 11:07

Совет ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции «за подрыв суверенитета Украины»

Финмаркетвчера в 06:59
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Музыка

Группа Little Big представила песню для Евровидения

Наш Брянск.Ru вчера в 03:52
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45

Общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек за последние сутки, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 09:08
Биатлон

Фуркад объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры по окончании сезона.
РИА Новости вчера в 15:10
Происшествия

Российский депутат избил пенсионера за плохо убранный снег

В Тюкалинске Омской области депутат районного совета Александр Тришин избил 67-летнего дворника за плохо убранный снег.
Lenta.ru вчера в 09:35
Шоу-бизнес

Пелагея получила звание заслуженной артистки России

В октябре минувшего года фанатка из Томска Алевтина Киселева создала петицию с просьбой присвоить Пелагее звание заслуженной артистки России.
RuNews24.ru 12 марта в 09:34
Общество

Появилась петиция о лишении Терешковой звания Почетного гражданина

МР7.ру 12 марта в 10:00
Футбол

На собрании РПЛ обсудят возможную приостановку турнира

Есть специалисты, они должны сказать, что лучше в этой ситуации. Для меня лучше играть и играть, но я не специалист в вопросе коронавируса.
Чемпионат вчера в 12:23
Гаджеты

Xiaomi презентовала бюджетный смартфон Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro очень похож на Redmi Note 9 Pro Max, но в нем установили 16 Мп фронтальную камеру вместо 32 Мп, а главный датчик основной камеры на 48 Мп вместо 64 Мп.
Astera вчера в 10:00
Происшествия

В Ингушетии в результате перестрелки погиб один человек

По данным источника в правоохранительных органах региона, в результате инцидента погиб один человек, еще двое получили ранения.
ТАСС вчера в 11:00
Общество

Билл Гейтс покинет совет директоров Microsoft

Американский предприниматель, основатель Microsoft Билл Гейтс покинет совет директоров компании.
Известия вчера в 18:29
Экономика

Мишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране в долгосрочной перспективе хватит резервов, несмотря на низкие цены на нефть.
Газета.Ru 12 марта в 05:00
Происшествия

Режим ЧС введен в Находке после разлива мазута

Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Находка из-за разлива 2,5 тысяч тонн мазута, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Приморья Олега Кожемяко.
Газета.Ru вчера в 21:31
Политика

В МИД России осудили высказывания властей Австралии по делу MH17

Заявления властей Австралии в связи с началом судебного процесса по делу о катастрофе рейса MH17 ставят под сомнение приверженность этой страны к установлению истины.
RT на русском вчера в 18:19
Происшествия

Американский Boeing запрашивал аварийную посадку на Камчатке

Экипаж пассажирского самолета американской авиакомпании Polar Air Cargo, летевшего из Лос-Анджелеса в Токио, запросил аварийную посадку в аэропорту Елизово в Петропавловске Камчатском.
РБК вчера в 22:17
Армия и оружие

СМИ сообщили о полете бомбардировщиков Ту-95 над американским лагерем

Плановый полет Отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа, в свою очередь, сообщил, что два дальних противолодочных самолета Ту-142 ВМФ России совершили плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта.
РИА Новости вчера в 18:59
Армия и оружие

Боевик из Сирии сообщил об участии США в подготовке террористов

Дамаск, 14 марта 2020, 05:22 — REGNUM Бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абдулла Соуд, который в 2013 году перешёл на сторону террористов и в 2020 году был задержан сирийскими войсками, сообщил об участии США в подготовке террористов и поставках им оружия.
REGNUM вчера в 22:22
Политика

Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса в стране.
РИА Новости вчера в 15:35
Энергетика

Белоусов: России придется ориентироваться на новую цену на нефть

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов рассказал, что России придется ориентироваться на новую цену на нефть в $35 за баррель, пишет ТАСС.
Газета.Ru вчера в 10:31
Политика

Индонезия отказалась от российских истребителей из-за угроз США

Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 из-за угроз санкций со стороны США.
Lenta.ru 12 марта в 12:45
Здоровье

В Екатеринбурге больная с пневмонией пожаловалась, что не может сдать анализ на коронавирус

Пациентке даже отказались делать снимок легких.
Агентство Телеграф вчера в 10:56
Политика

Сооснователь «Яблока» Лукин покидает партию

«Сенатор Лукин, который голосовал за принятие поправок в Конституцию в Совете Федерации подал заявление, что готов выйти из партии "Яблоко"», — сообщили в социальной сети Twitter регионального отделения.
Городовой вчера в 01:24
Кино

Вин Дизель: Фильм «Бладшот» запустит новую киновселенную

Культуромания 12 марта в 11:35
Происшествия

СКР сообщил о новых фигурантах в деле о взятках на дорогах Кубани

Еще четверо полицейских задержаны на Кубани по делу о крупном преступном сообществе. Теперь под стражей находятся уже 15 человек.
BFM.ru вчера в 08:51
Космос

ТАСС в спецпроекте рассказал об истории открытия и «закрытия» Плутона

ТАСС вчера в 07:30
Происшествия

На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян

РБК вчера в 11:03
Общество

Россия ограничит авиасообщение с Италией, ФРГ, Францией и Испанией

Ограничения начнут действовать в полночь 13 марта и коснутся рейсов во Францию, Испанию, Германию и Италию и обратно.
РИА Новости 11 марта в 14:23
Энергетика

В МЭА рассказали о самых уязвимых странах в условиях нефтяной войны

В МЭА рассказали о самых уязвимых странах в условиях нефтяной войны.
Деловое.ТВ вчера в 05:04
Экономика

Пике гривны на Украине: уже внутренняя паника, но еще не катастрофа

Нацбанк установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 25,86 грн. Таким образом, гривна по отношению к доллару упала еще на 24 копейки.
REGNUM вчера в 06:43
Политика

Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста

Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Вести.Ru 12 марта в 23:53
Политика

В Кремле прокомментировали обнуление президентских сроков Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что норма об ограничении количества президентских сроков остается в Конституции, исключение делается только для действующего главы государства и носит разовый характер.
Дождь 12 марта в 06:44
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