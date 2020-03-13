Политика
Эхо МосквыЕвросоюз продлил на полгода индивидуальные антироссийские санкции
Евросоюз продлил на полгода индивидуальные антироссийские санкции. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.
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Совет ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции «за подрыв суверенитета Украины»
Финмаркетвчера в 06:59
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Музыка
Группа Little Big представила песню для Евровидения
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45
Общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек за последние сутки, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Биатлон
Фуркад объявил о завершении карьеры
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры по окончании сезона.
Происшествия
Российский депутат избил пенсионера за плохо убранный снег
В Тюкалинске Омской области депутат районного совета Александр Тришин избил 67-летнего дворника за плохо убранный снег.
Шоу-бизнес
Пелагея получила звание заслуженной артистки России
В октябре минувшего года фанатка из Томска Алевтина Киселева создала петицию с просьбой присвоить Пелагее звание заслуженной артистки России.
Общество
Появилась петиция о лишении Терешковой звания Почетного гражданина
Футбол
На собрании РПЛ обсудят возможную приостановку турнира
Есть специалисты, они должны сказать, что лучше в этой ситуации. Для меня лучше играть и играть, но я не специалист в вопросе коронавируса.
Гаджеты
Xiaomi презентовала бюджетный смартфон Redmi Note 9 Pro
Redmi Note 9 Pro очень похож на Redmi Note 9 Pro Max, но в нем установили 16 Мп фронтальную камеру вместо 32 Мп, а главный датчик основной камеры на 48 Мп вместо 64 Мп.
Происшествия
В Ингушетии в результате перестрелки погиб один человек
По данным источника в правоохранительных органах региона, в результате инцидента погиб один человек, еще двое получили ранения.
Общество
Билл Гейтс покинет совет директоров Microsoft
Американский предприниматель, основатель Microsoft Билл Гейтс покинет совет директоров компании.
Экономика
Мишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране в долгосрочной перспективе хватит резервов, несмотря на низкие цены на нефть.
Происшествия
Режим ЧС введен в Находке после разлива мазута
Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Находка из-за разлива 2,5 тысяч тонн мазута, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Приморья Олега Кожемяко.
Политика
В МИД России осудили высказывания властей Австралии по делу MH17
Заявления властей Австралии в связи с началом судебного процесса по делу о катастрофе рейса MH17 ставят под сомнение приверженность этой страны к установлению истины.
Происшествия
Американский Boeing запрашивал аварийную посадку на Камчатке
Экипаж пассажирского самолета американской авиакомпании Polar Air Cargo, летевшего из Лос-Анджелеса в Токио, запросил аварийную посадку в аэропорту Елизово в Петропавловске Камчатском.
Армия и оружие
СМИ сообщили о полете бомбардировщиков Ту-95 над американским лагерем
Плановый полет Отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа, в свою очередь, сообщил, что два дальних противолодочных самолета Ту-142 ВМФ России совершили плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта.
Армия и оружие
Боевик из Сирии сообщил об участии США в подготовке террористов
Дамаск, 14 марта 2020, 05:22 — REGNUM Бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абдулла Соуд, который в 2013 году перешёл на сторону террористов и в 2020 году был задержан сирийскими войсками, сообщил об участии США в подготовке террористов и поставках им оружия.
Политика
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса в стране.
Энергетика
Белоусов: России придется ориентироваться на новую цену на нефть
Первый вице-премьер России Андрей Белоусов рассказал, что России придется ориентироваться на новую цену на нефть в $35 за баррель, пишет ТАСС.
Политика
Индонезия отказалась от российских истребителей из-за угроз США
Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 из-за угроз санкций со стороны США.
Здоровье
В Екатеринбурге больная с пневмонией пожаловалась, что не может сдать анализ на коронавирус
Пациентке даже отказались делать снимок легких.
Политика
Сооснователь «Яблока» Лукин покидает партию
«Сенатор Лукин, который голосовал за принятие поправок в Конституцию в Совете Федерации подал заявление, что готов выйти из партии "Яблоко"», — сообщили в социальной сети Twitter регионального отделения.
Кино
Вин Дизель: Фильм «Бладшот» запустит новую киновселенную
Происшествия
СКР сообщил о новых фигурантах в деле о взятках на дорогах Кубани
Еще четверо полицейских задержаны на Кубани по делу о крупном преступном сообществе. Теперь под стражей находятся уже 15 человек.
Общество
Россия ограничит авиасообщение с Италией, ФРГ, Францией и Испанией
Ограничения начнут действовать в полночь 13 марта и коснутся рейсов во Францию, Испанию, Германию и Италию и обратно.
Энергетика
В МЭА рассказали о самых уязвимых странах в условиях нефтяной войны
В МЭА рассказали о самых уязвимых странах в условиях нефтяной войны.
Экономика
Пике гривны на Украине: уже внутренняя паника, но еще не катастрофа
Нацбанк установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 25,86 грн. Таким образом, гривна по отношению к доллару упала еще на 24 копейки.
Политика
Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Политика
В Кремле прокомментировали обнуление президентских сроков Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что норма об ограничении количества президентских сроков остается в Конституции, исключение делается только для действующего главы государства и носит разовый характер.