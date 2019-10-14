с чего всё началось

Евросоюз на год продлил санкции в связи с применением и распространением химического оружия, а также из-за инцидента в Солсбери, сообщил Совет ЕС. Санкционные меры подразумевают запрет на въезд на территорию Евросоюза и замораживание активов для физических и юридических лиц.

Политика Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.

Политика В Госдуме оценили сообщения о потерях ЕС от антироссийских санкций Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT данные исследования Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлиана Хинца из Кильского института мировой экономики, которые сообщили, что 45% ущерба от антироссийских санкций ложится на страны, которые их ввели.

Армия и оружие В Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР В сентябре российское оборонное ведомство опровергло сообщения Reuters о том, что боевые самолёты России нанесли удар по зоне деэскалации «Идлиб», нарушив тем самым перемирие.

Политика Генпрокуратура Украины остановила расследования против Порошенко Руководители Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) запретили сотрудникам подписывать любые ходатайства по уголовным делам бывшего украинского президента Петра Порошенко.

Армия и оружие Сирийская армия начала переброску сил на курдские территории Сирийские правительственные войска начали переброску сил на север страны, где проходит военная компания турецкой армии и союзных им сил, сообщает сирийское государственное агентство САНА.

Политика Украина сообщила о невозможности развести войска в Донбассе Представитель Украины по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Алексей Резников рассказал, что разведение войск в Золотовом и Петровском в Донбассе возможно лишь после семи дней прекращения режима огня.

Происшествия Самолет ВВС Канады разбился в США Учебно-тренировочный самолет ВВС Канады CT-144 Tutor разбился рядом с городом Брукс в американском штате Джорджия.

Политика Сурков объявил путинизм идеологией повседневности Комментируя запуск проекта, Сурков, ранее объявивший путинизм идеологией будущего, назвал изучение данного явления полезным начинанием, поскольку это попытка проанализировать политическое настоящее России.

Общество В Екатеринбурге назвали предварительные итоги опроса по храму В рамках опроса о месте строительства храма в Екатеринбурге после подсчёта голосов жителей четырёх районов лидирует площадка в центре города на месте бывшего приборостроительного завода.

Общество Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью Премию по экономике за 2019 год, учрежденную в 1969 году в память об Альфреде Нобеле Шведским национальным банком, получили экономисты Абхиджит Банерджи (США), Эстер Дюфло (Франция) и Майкл Роберт Кремер (США).

Футбол Тедеско проведёт первую тренировку в «Спартаке» Немецкий специалист Доменико Тедеско проведёт первую тренировку в московском футбольном клубе «Спартак».

Финансы Счетная палата видит риски уменьшения доходов российского бюджета Счетная палата РФ видит риски уменьшения прогнозируемых Минфином доходов федерального бюджета в 2020-2022 годах на общую сумму 714 миллиардов рублей, говорится в заключении аудиторов на законопроект о федеральном бюджете на следующую трехлетку.

Футбол Игнашевич порассуждал о возможном отказе «Торпедо» от РПЛ Главный тренер московского "Торпедо" Сергей Игнашевич высказался о возможном отказе клуба от выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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Происшествия На станции метро «Выставочная» в Москве зафиксировали возгорание Возгорание возникло в подсобном помещении на станции метро "Выставочная" Филёвской линии московского метрополитена, станция закрыта на вход, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Футбол Сборная Азербайджана проиграла в Венгрии из-за ошибки арбитра Бригаде арбитров из Голландии показалось, что Бахлул сыграл рукой, но многочисленные повторы показали, что защитник сборной Азербайджана сыграл в рамках правил, и мяч ему попал в грудь и живот.

Политика Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.

Авто Volkswagen Teramont получил купеобразный вариант Компания Volkswagen представила новый купе-кроссовер Atlas Cross Sport (Teramont Cross Sport), ставший серийным воплощением прошлогоднего концепта Atlas Sport.

Происшествия В Петербурге задержали более 40 мигрантов из-за массовой драки В Петербурге полиция в рамках проверки по факту массовой драки в центре города, произошедшей в середине сентября, доставила в отделения 43 нелегальных мигранта, говорится в сообщении регионального главка МВД.

Кино Уилл Смит о фильме «Гемини»: Мне кажется, мы сняли крутое кино До финиша картину удалось довести лишь Энгу Ли, использовавшему в "Гемини" революционный формат – 120 кадров в секунду вместо привычных 24 (в российских кинотеатрах можно будет увидеть версию с 60 кадрами в секунду).

Происшествия В машине пропавшей молодой мамы из Екатеринбурга нашли кровь Замытые пятна крови обнаружили в Audi Q5 пропавшей в Екатеринбурге молодой матери Ксении Каторгиной.

Культура Познер признал победу интернета над телевидением в России Отвечая на вопрос, почему «интернет побеждает телевизор», телеведущий Владимир Познер назвал эту тенденцию «российским феноменом».

Здоровье В России выросла смертность от отравления алкоголем Всего за 10 месяцев текущего года от отравления алкоголем умерло 6000 человек, что на 14% большем, чем за прошлый год.