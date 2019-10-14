с чего всё началось

Евросоюз на год продлил санкции в связи с применением и распространением химического оружия, а также из-за инцидента в Солсбери, сообщил Совет ЕС. Санкционные меры подразумевают запрет на въезд на территорию Евросоюза и замораживание активов для физических и юридических лиц.

Экономика Рынок искусственного интеллекта в России к 2024 году вырастет в 80 раз Российский рынок решений в сфере искусственного интеллекта (ИИ) к 2024 году, как ожидается, вырастет в 80 раз - до 160 миллиардов рублей с 2 миллиардов рублей в 2018 году, говорится в документе, опубликованном на сайте Минкомсвязи.

Единоборства Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA Россиянин Дмитрий Бивол в шестой раз защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе (до 79,4 кг).

Политика Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

Происшествия В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.

Футбол УЕФА не обсуждает вопрос о лишении Стамбула права проведения финала ЛЧ Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не обсуждает вопрос о лишении Стамбула права проведения финала Лиги чемпионов 2020 года в свете ситуации с военной операцией Анкары в Сирии.

Армия и оружие Кремль ответил на вопросы о ситуации на севере Сирии На вопрос о возможности турецко-сирийского военного столкновения, Песков ответил: "В самом начале этой операции на самых различных уровнях российской стороной было отмечено категорическая нежелательность каких-либо действий, способных помешать и воспрепятствовать процессу политического урегулирования в Сирии, спровоцировать напряженность в стране".

Политика Путин прибыл в Саудовскую Аравию Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Политика Песков заявил о важности опроса насчет постройки храма в Екатеринбурге Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул важность проведения городского опроса в Екатеринбурге, в результате которого местные жители выбрали альтернативную площадку для строительства храма.

Религия Православные христиане празднуют Покров Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.

Фигурное катание Фигуристка Попова встала на колени перед Туктамышевой На фотографии Мозгов держит Туктамышеву на руках, а Попова стоит перед ними на коленях и держит свою подругу за пятую точку.

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.

Политика Прокуратура остановила дела против Порошенко Руководство Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) запретило подчиненным подписывать любые ходатайства по делам, связанным с преследованием бывшего президента страны Петра Порошенко, заявил на своей странице в Facebook бывший глава администрации Виктора Януковича Андрей Портонов.

Политика Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.