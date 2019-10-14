с чего всё началось

Евросоюз на год продлил санкции в связи с применением и распространением химического оружия, а также из-за инцидента в Солсбери, сообщил Совет ЕС. Санкционные меры подразумевают запрет на въезд на территорию Евросоюза и замораживание активов для физических и юридических лиц.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон уволила свою помощницу после ее свадьбы Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон уволила свою помощницу без объяснения причин.

Политика В Госдуме оценили сообщения о потерях ЕС от антироссийских санкций Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT данные исследования Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлиана Хинца из Кильского института мировой экономики, которые сообщили, что 45% ущерба от антироссийских санкций ложится на страны, которые их ввели.

Политика Зеленский почтил память солдат, погибших на Донбассе На Украине 14 октября отмечают День защитника страны. При этом Дня защитника отечества на Украине с 2014 года не существует.

Шоу-бизнес Олег Майами извинился перед Максимом Фадеевым за оскорбление Певец Олег Майами принес официальные извинения своему бывшему продюсеру — Максиму Фадееву.

Политика Путин поздравил МГИМО с 75-летним юбилеем Президент России Владимир Путин поздравил преподавателей, студентов и выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО) с 75-летним юбилеем вуза.

Политика Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.

Общество Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.

Авто Серийный паркетник Geely Icon полностью рассекретили Товарный кроссовер сохранил не только имя, но и дизайн прототипа. Накануне компания Geely опубликовала изображения интерьера серийного Icon.

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