Политика
РИА НовостиЕвросоюз продлил санкции из-за инцидента в Солсбери
Евросоюз на год продлил санкции в связи с применением и распространением химического оружия, а также из-за инцидента в Солсбери, сообщил Совет ЕС. Санкционные меры подразумевают запрет на въезд на территорию Евросоюза и замораживание активов для физических и юридических лиц.
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Религия
Православные христиане празднуют Покров
Известия 00:54
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон уволила свою помощницу после ее свадьбы
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон уволила свою помощницу без объяснения причин.
Народные новости вчера в 09:12
Политика
В Госдуме оценили сообщения о потерях ЕС от антироссийских санкций
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT данные исследования Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлиана Хинца из Кильского института мировой экономики, которые сообщили, что 45% ущерба от антироссийских санкций ложится на страны, которые их ввели.
RT на русском 03:59
Политика
Зеленский почтил память солдат, погибших на Донбассе
На Украине 14 октября отмечают День защитника страны. При этом Дня защитника отечества на Украине с 2014 года не существует.
Московский Комсомолец 03:56
Шоу-бизнес
Олег Майами извинился перед Максимом Фадеевым за оскорбление
Певец Олег Майами принес официальные извинения своему бывшему продюсеру — Максиму Фадееву.
Super.ru 12 октября в 04:01
Политика
Путин поздравил МГИМО с 75-летним юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил преподавателей, студентов и выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО) с 75-летним юбилеем вуза.
РБК 03:58
Культура
Элтон Джон назвал Майкла Джексона психически больным
Газета.Ru 01:39
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Общество
Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование
Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
Коммерсантъ 03:42
Общество
В России завершен переход на цифровое вещание
Газета.Ru 01:24
Авто
Серийный паркетник Geely Icon полностью рассекретили
Товарный кроссовер сохранил не только имя, но и дизайн прототипа. Накануне компания Geely опубликовала изображения интерьера серийного Icon.
Тарантас Ньюс 03:23
Общество
Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков
Газета.Ru вчера в 10:46
Происшествия
Бывшего челябинского вице-губернатора отпустили из колонии
В октябре 2018 года Сандакова осудили на пять с половиной лет колонии строгого режима и оштрафовали на 7 млн руб. Обвинение требовало для него 10 лет колонии.
РБК 04:30
Транспорт
Новый терминал аэропорта Хабаровска принял первый рейс
Новый терминал внутренних авиалиний хабаровского аэропорта официально начал работу. Сегодня он принял первый самолет из российской столицы.
Российская газета вчера в 22:40
Происшествия
В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Кино
Роберт Дауни-младший сыграл нового доктора Дулиттла
Актуальные Новости 01:36
Экономика
РФПИ с партнерами запускают работу объединенного фармхолдинга Alium
Отмечается, что доля консорциума инвесторов во главе с РФПИ в объединенном холдинге составила 23%, АФК "Система" - 26,3%, ВТБ - 38,5%.
ТАСС 02:36
Общество
Сменился начальник СИЗО «Матросская тишина»
Новым начальником следственного изолятора №1 «Матросская тишина» стал бывший руководитель томского следственного изолятора Виктор Пастушенко, рассказал «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.
Коммерсантъ 04:22
Армия и оружие
Подсчитано время уничтожения городов искусственным интеллектом
Оружие с искусственным интеллектом сможет уничтожить города мира за считанные секунды.
Lenta.ru 12 октября в 23:03
Политика
В Крыму отреагировали на заявление преемницы Меркель о полуострове
Западные политики используют тему принадлежности Крыма для достижения собственных политических целей, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя заявление главы немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Lenta.ru 04:32
Энергетика
Коррекция. Цены на нефть сильно снижаются в начале новой недели
Цены на нефть снижаются в начале наступившей недели, корректируясь после резкого роста после инцидента в Красном море и подвижек в торговых переговорах между США и Китаем.
Neftegaz.ru 04:17
Политика
Оппозиционер лидирует на выборах мэра Будапешта
Оппозиционер Гергели Карачони из партии Momentum лидирует на выборах мэра Будапешта после подсчета более 90% голосов.
Известия вчера в 19:42
Шоу-бизнес
Жена Игоря Николаева прокомментировала вторую беременность
Жена Игоря Николаева прокомментировала вторую беременность Поклонники были уверены, что Юлия Проскурякова ждет ребенка.
Экспресс газета 03:49
Происшествия
Диджея убили из-за музыки в кафе в Кировске Ленинградской области
По информации агентства «Оперативное прикрытие», погибший, который был приезжим и работал диджеем в кафе, получил смертельные ранения в область сердца в потасовке с посетителем, также предположительно мигрантом, недовольным звучавшей музыкой.
REGNUM 02:13
Гаджеты
AMD выпустила чипсет B550A, но он не новый и не для людей
Пояснить, откуда взялся такой продукт и что значит буква «A» в названии чипсета B550A, решил глава технического маркетинга AMD, Роберт Халлок (Robert Hallock): «Это — версия старого PCIe Gen 3 чипсета Promontory-LP (т.е. X470, B450), выпущенная специально для использования в готовых системах».
3DNews 03:01
Происшествия
Задержаны еще два участника июльских беспорядков в Москве
Правоохранители задержали еще двух участников массовых беспорядков на июльской несанкционированной акции в Москве.
Известия 04:29
Происшествия
Электричка на Белорусском направлении МЖД сбила двух человек
Утром в понедельник в Москве у станции "Беговая" электричка сбила двух мужчин на Белорусском направлении Московской железной дороги.
Интерфакс 02:34
Политика
Представители украинской диаспоры из восьми стран приезжают в Крым
«В воскресенье в Крым прибывают представители украинской диаспоры из различных стран мира», — цитирует РИА Новости главу украинской общины региона Анастасию Гридчину.
RT на русском 12 октября в 17:37