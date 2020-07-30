Политика

МонаВистаМонаВистаЕвросоюз продлил санкции против КНДР еще на год

Евросоюз продлил на год санкции против КНДР. Об этом сообщается в релизе Совета ЕС. Ограничительные меры против Корейской Народно-Демократической Республики были введены ЕС в связи с деятельностью Северной Кореи по разработке ядерного оружия.
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Совет ЕС продлил действие списка террористов

Интерфакс15:41

Евросоюз продлил индивидуальные санкции против КНДР

РИА Новости07:30

В Евросоюзе продлили на год санкции в отношении КНДР

REGNUM07:43

Евросоюз на год продлил санкции против Северной Кореи

Аргументы и Факты08:03

Евросоюз продлил на год санкции против КНДР

Известия07:18

Евросоюз продлил на год санкции против КНДР

Piter.tv06:56

Евросоюз продлил на год санкции против КНДР

ТАСС06:46
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Политика

Владимир Путин направил на «Усольехимпром» войска

Господин Путин распорядился незамедлительно приступить к работе на наиболее опасных объектах и привлечь к ним войска химзащиты Минобороны.
Коммерсантъ 12:00
345
Общество

В Петербурге хотят установить минимальную цену на алкоголь в барах

В заведениях общепита Петербурга могут установить минимальный лимит цен на разливной алкоголь.
Peterburg2.ru 12:12
9
Политика

Бывший посол США описал процесс выбора преемника Путина

Бывший посол США в России Джон Теффт описал процесс выбора преемника президента Владимира Путина.
Суть событий вчера в 14:06
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Шоу-бизнес

«Единственная красавица в семье Кардашьян» снялась топлес для люксового бренда

Lenta.ru 13:58
Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com 12:41
1,4K
Экономика

Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия 04:59
1,1K
Происшествия

Суд отказался вернуть дело младшей сестры Хачатурян прокурору

Бутырский суд Москвы 10 августа рассмотрит вопрос о принудительном лечении младшей из сестер Хачатурян, обвиняемых по резонансному делу об убийстве отца, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 28 июля в 14:26
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Общество

На Аляске выдра залезла в лодку к людям, чтобы спастись от косатки

Гид Джон Дорнеллас снял на видео, как испуганная выдра спасается от косатки в лодке с людьми, сообщает Daily Mail.
РИА Новости вчера в 20:07
11
Шоу-бизнес

Собчак показала кадры со свадьбы журналиста Колесникова

Журналист Андрей Колесников расстался с холостяцкой жизнью и женился на коллеге Дарие Донсковой. Кадры со свадьбы показала Ксения Собчак.
ФАН вчера в 11:04
15
Шоу-бизнес

Жигунов пожаловался на стрелявшего в него Аверина

РИА Новости вчера в 07:44
58
Культура

Библиотека № 171 ждет в гости юных чародеев

Ждем наших юных магов и чародеев в гости, - пригласили сотрудники библиотеки № 171.
Ясенево вчера в 23:34
1
Политика

Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России

В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
1,6K
Политика

Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском 11:05
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Происшествия

Суд вновь продлил арест экс-полицейским по делу Голунова до 7 сентября

Басманный суд Москвы повторно продлил до 7 сентября срок ареста бывшим полицейским по делу о превышении полномочий и фальсификации доказательств в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
ТАСС 12:36
1
Шоу-бизнес

Ивлеева купила автомобиль за 20 млн рублей

Фотография суперкара Lamborghini Aventador была опубликована блогером Анастасией Ивлеевой в Instagram-аккаунте.
Gazeta.SPb 11:43
69
Космос

Корабль Crew Dragon отстыкуется от МКС 2 августа

Американский космический корабль Crew Dragon, на борту которого будут находиться астронавты Даг Херли и Роберт Бенкен, отстыкуется от Международной космической станции 2 августа в 02:34 мск.
Накануне.Ru вчера в 20:43
Кино

Роберт Паттинсон рассказал о пробах на роль Эдварда Каллена: «Худшее решение в жизни»

В последние несколько лет Роберт Паттинсон зарекомендовал себя как разносторонний актер, которому по плечу роли не только в популярных франшизах, но и в артхаусном кино.
Popcornnews.ru 02:15
2
Политика

Не ЧВК, а ЧОП: посол России объяснил, кого задержали в Минске

Белоруссия усилила пограничный режим, в том числе на участке границы с Россией, после скандала с задержанием в санатории под Минском трех десятков российских граждан, которых назвали бойцами частной военной компании.
Национальная служба новостей 14:30
Общество

ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости 07:11
687
Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
2,1K
Кино

По Splinter Cell на Netflix выйдет мультсериал от сценариста «Джона Уика»

Netflix работает над анимационным сериалом по мотивам Splinter Cell, ведущим сценаристом и продюсером которого стал писатель трилогии «Джон Уика» Дерек Колстад.
Игромания.ру 14:14
Наука

Средневековый трактат может помочь в создании антибиотиков

Дилетант вчера в 10:32
11
Экономика

Что ждет россиян в августе 2020 года

Вылететь на самые популярные курорты Турции россияне смогут с 10 августа.
Коммерсантъ 05:39
30
Футбол

«Зенит» занял 28-е место в рейтинге лучших клубов Европы

Лучшим среди российских клубов оказался «Зенит», который эксперты расположили на 28-й позиции.
Metaratings 13:59
Технологии

Telegram подал властям ЕС антимонопольную жалобу на Apple

Антимонопольные власти Евросоюза намерены установить, злоупотребляет ли Apple доминирующим положением на рынке, требуя от разработчиков отчислять 30% от всех встроенных покупок в распространяемых через App Store приложениях, включая возобновляемые подписки.
Вести.Ru 04:06
18
Авто

Российский авторынок покинули семь автомобилей

Тарантас Ньюс 04:25
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Гаджеты

Рассекречены новые смартфоны Nokia

В начале осени Nokia выпустит три новых смартфона. Об этом сообщает издание NokiaMob со ссылкой на информированного источника.
Lenta.ru 13:07
Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
353
Происшествия

Задержаны пять участников террористической ячейки в колонии в Калмыкии

Пять членов террористического сообщества, созданного на территории колонии в Калмыкии, задержаны после обысков в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Бурятии, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 07:41
13
Футбол

Защитник «Бетиса» заменит Ловрена в «Ливерпуле»

Защитник "Бетиса" Айсса Манди может продолжить карьеру в Англии. Как сообщается, "Ливерпуль" намерен подписать 28-летнего алжирца.
Soccer.ru 15:24
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