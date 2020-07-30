Евросоюз продлил на год санкции против КНДР. Об этом сообщается в релизе Совета ЕС. Ограничительные меры против Корейской Народно-Демократической Республики были введены ЕС в связи с деятельностью Северной Кореи по разработке ядерного оружия.

Евросоюз продлил санкции против КНДР еще на год

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