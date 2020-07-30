Политика

МонаВистаМонаВистаЕвросоюз продлил санкции против КНДР еще на год

Евросоюз продлил на год санкции против КНДР. Об этом сообщается в релизе Совета ЕС. Ограничительные меры против Корейской Народно-Демократической Республики были введены ЕС в связи с деятельностью Северной Кореи по разработке ядерного оружия.
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Евросоюз продлил индивидуальные санкции против КНДР

РИА Новости07:30

В Евросоюзе продлили на год санкции в отношении КНДР

REGNUM07:43

Северная Корея еще на год останется под европейскими санкциями

ГЛАС.RU07:40

Евросоюз на год продлил санкции против Северной Кореи

Аргументы и Факты08:03

Евросоюз продлил на год санкции против КНДР

Известия07:18

Евросоюз продлил на год санкции против КНДР

Piter.tv06:56

Евросоюз продлил на год санкции против КНДР

ТАСС06:46
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Шоу-бизнес

Меган Маркл проиграла суд и должна выплатить около £70

RuNews24.ru 10:51
7
Футбол

Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»

Газета.Ru 12:34
6
Футбол

Семак может покинуть «Зенит» из-за конфликта с Рибалтой

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак может покинуть команду до начала чемпионата.
Евро-футбол.ру 10:29
1
Общество

Столичный суд расторг брак сына экс-генпрокурора РФ Чайки с женой

Вечерняя Москва 12:16
21
Политика

Песков прокомментировал связь задержанных в Белоруссии россиян с ЧВК

В России на юридическом уровне не существует понятия «частные военные компании (ЧВК)», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 30 июля.
Вечерняя Москва 07:14
8
Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
2,1K
Общество

Собянин: Москва находится на минимальном уровне по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица прошла пик заболевания коронавирусной инфекцией и находится на минимальном уровне.
RT на русском 09:34
338
Происшествия

В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке

В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
100
Хоккей

«Вашингтон» победил «Каролину» благодаря голам Овечкина и Кузнецова

Радио Зенит 02:10
1
Происшествия

Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова подтвердил отказ своего подзащитного от признания вины.
Вести ФМ вчера в 08:09
2,1K
Политика

Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС

Совет Европейского союза не включил Россию в третий по счету обновленный список стран, с которыми государствам объединения рекомендовано открыть внешние границы.
Известия 12:38
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Общество

Ученые назвали очаги возникновения второй волны коронавируса

По оценкам проректора по перспективным проектам СПбПУ, соруководителя рабочей группы "Технет" Национальной технологической инициативы Алексея Боровкова, рост заболеваемости в Петербурге может быть обусловлен тем, что в город в начале сентября приедет большое количество иногородних студентов.
Российская газета 05:58
753
Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com 12:41
1,4K
Экономика

Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 06:53
120
Общество

Ведущая «России 1» уволилась ради переезда в Италию

Ведущая программы «Утро России» на телеканале «Россия 1» Елена Ландер уволилась.
Lenta.ru вчера в 13:17
346
Спорт

WA продлила запрет на участие россиян в международных стартах

РИА Новости 11:45
Футбол

Экс-тренер «Челси»: Абрамович сослал бы меня в Сибирь, если бы клуб занял четвёртое место

Если бы несколько лет назад „Челси“ занял четвёртое место, Абрамович сослал бы меня в Сибирь.
Чемпионат 12:38
Шоу-бизнес

Звезда «Дома−2» Саша Черно родила сына

Девушке делали кесарево сечение 27-летняя участница проекта "Дом − 2" Александра Черно и ее муж Иосиф Оганесян празднуют радостное событие — они впервые стали родителями.
WomanHit.ru 11:04
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Политика

ЧВК Вагнера использовала Минск для переброски бойцов в период пандемии

Частная военная компания Вагнера использовала Минск как перевалочный пункт в период пандемии для переброски бойцов в другие государства.
Общественная служба новостей вчера в 09:19
1
Футбол

Главным тренером тульского «Арсенала» назначен Сергей Подпалый

Тула, 30 июля 2020, 13:47 — REGNUM Главным тренером тульского «Арсенала» назначен Сергей Подпалый. Об этом 30 июля сообщают «Вести Тула».
REGNUM 06:47
Общество

В Госдуме поддержали отказ от обязательного ЕГЭ по иностранному языку

В Госдуме поддержали отказ Минпросвещения РФ от идеи сделать обязательным ЕГЭ по иностранному языку.
Газета.Ru 07:01
89
Общество

СК возбудил дело против трижды проголосовавшей в Израиле россиянки

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту использования гражданкой России в Израиле трёх бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Парламентская газета 09:29
60
Политика

В Белоруссии заявили о подготовке в России новых групп «боевиков»

В России формируются еще две группы «боевиков», которых перебросят в Белоруссию для проведения провокаций.
РБК 05:06
20
Здоровье

Профессор Верткин перечислил признаки рака на ранней стадии

В интервью изданию «Аргументы и факты» профессор Верткин перечислил сигналы организма, которые опасно игнорировать, поскольку они могут оказаться признаками рака на ранней стадии.
MedikForum.ru 10:40
20
Футбол

Прокуратура Швейцарии возбудила дело против главы ФИФА Инфантино

Цюрих, Швейцария, 30 июля 2020, 17:14 — REGNUM Прокуратура Швейцарии инициировала расследование против президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
REGNUM 10:14
Кино

Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино

Что происходит 28 июля в 03:29
68
Происшествия

Наркотиков не нашли в крови погибшего рэпера Энди Картрайта

Первичный анализ показал, что в организме погибшего рэпера Энди Картрайта не найдены следы наркотиков.
Известия 10:12
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Происшествия

Завершено расследование дела о прорыве дамб под Красноярском

RT на русском 11:52
Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается

Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но в ряде регионов останется сложной, заявил Владимир Путин на онлайн-совещании с главами ведомств и руководителями регионов.
РИА Новости вчера в 10:47
1,5K
Футбол

Агент Далера Кузяева ведет переговоры с «Валенсией»

Представители полузащитника петербургского «Зенита» Далера Кузяева ведут переговоры с «Валенсией» по переходу игрока.
BetOn 12:20
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