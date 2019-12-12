Политика

Lenta.ruLenta.ruЕвросоюз продлил санкции против России

Срок нынешнего пакета санкций истекает 31 января 2020 года. США, государства-члены Евросоюза и Украина ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России.
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Шарль Мишель
Это была возможность обменяться мнениями по ситуации в регионе и принять решение о продлении санкций на шесть месяцев.
— Шарль Мишель, бельгийский политикГазета.Ru вчера в 19:32

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История введения экономических санкций ЕС в отношении России

ТАСС04:09

Евросоюз продлил санкции против России

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Лидеры ЕС решили продлить санкции в отношении России

РБКвчера в 21:35

Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе приняли политическое решение продлить санкции в отношении России

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Евросоюз продлил санкции против России

News.ruвчера в 19:42

Лидеры Евросоюза решили продлить санкции в отношении России

РИА Новостивчера в 19:36

Евросоюз продлил антироссийские санкции на полгода

Газета.Ru04:27
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Политика

Захарова прокомментировала ответ Зеленского на слова Путина про газ

РИА Новости 02:02
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В Москве трехлетний ребенок отравился наркотиками

Следственный комитет выясняет обстоятельства отравления ребенка наркотиками в Москве.
ТАСС 04:26
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Предложенные изменения могут помочь банкам бороться с мошенниками, так как увеличение сроков и изменение механизма не позволит им вывести похищенные средства, говорит директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.
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77-летний Лев Лещенко назвал размер своей пенсии

77-летний Лев Лещенко, несмотря на солидный возраст, не намерен почивать на лаврах и продолжает развивать свою карьеру.
Вокруг ТВ 04:26
Политика

Зеленский оценил прекращение показа сериала «Слуга народа» на ТНТ

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Политика

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RT на русском 04:21
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Рабочая группа выделила восемь классов ПО, которым необходима дополнительная поддержка.
Ведомости вчера в 17:13
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Киевское «Динамо» не вышло в плей-офф Лиги Европы

В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы киевское «Динамо» на своем поле сыграло вничью 1:1 со швейцарским «Базелем».
Sport24.ru вчера в 14:52
Политика

Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ

Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
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Происшествия

Свадебный кортеж в Петербурге открыл стрельбу в дорожном конфликте

В Петербурге задержан злоумышленник, применивший оружие в ходе дорожного конфликта при движении свадебного кортежа.
REGNUM 02:30
Общество

России предрекли рекордную убыль населения по итогам 2019 года

Естественная убыль населения России за девять месяцев 2019 года составила 259 тысяч 600 человек.
Газета.Ru 03:59
Происшествия

СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости вчера в 08:05
Армия и оружие

МИД прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

МИД отреагировал на испытание американцами ракеты, ранее запрещенной договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
РИА Новости 03:25
Происшествия

Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» потушен

Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске потушен.
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Шаляпин заявил о завершении отношений с Виталиной Цымбалюк-Романовской

После болезненного разрыва с народным артистом Арменом Джигарханяном, Виталина Цымбалюк-Романовская, казалось бы, нашла утешение в романе с певцом Прохором Шаляпиным.
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В Перми украденный смартфон прислал хозяину видео с похитителем

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РИА Новости вчера в 21:53
Хоккей

В Канаде вратаря порезали коньком. Молодого хоккеиста спасли от смерти

В начале второго периода встречи в площади ворот "Ниагары" столкновение Тайнана с одним из соперников закончилось страшным повреждением: нападающий коньком задел правую ногу голкипера с незащищенной щитком стороны и, видимо, повредил бедренную артерию.
Вести.Ru 03:55
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Госдума подняла МРОТ на 850 рублей

С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.
РИА Новости вчера в 05:20
Происшествия

Суд ужесточил наказание бывшему строителю космодрома «Восточный»

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Происшествия

На стройке под Екатеринбургом утонули экскаваторы

Под Екатеринбургом утонули в озере лебяжьем два экскаватора.
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Происшествия

В Германии прогремел взрыв в жилом доме

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Общество

В Свердловской области 31 декабря сделали выходным днем

Губернатор Свердловской области сделал 31 декабря выходным днем для чиновников.
Российская газета 02:03
Политика

Зеленский рассказал о сроках заключения контракта на транзит газа

Новый контракт по транзиту российского газа в ЕС через территорию Украины может быть заключен до конца 2019 года, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Известия вчера в 21:54
Происшествия

В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-28Н

«11 декабря 2019 года в районе 23:00 (мск) при выполнении планового учебно-тренировочного полета в темное время суток в сложных метеорологических условиях в Краснодарском крае в районе аэродрома Кореновск потерпел аварию вертолет Ми-28(Н)», — сообщили в военном ведомстве.
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Происшествия

В Приангарье два человека погибли в ДТП с участием скорой помощи

Большегруз и автомобиль скорой помощи столкнулись в Иркутской области на трассе "Байкал", в результате ДТП два человека погибли, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД региона.
РИА Новости 03:48
Общество

В каждой шестой семье в России стали питаться хуже

В каждой шестой российской семье стали питаться хуже за последний год, следует из результатов исследования Росстата о рационе питания населения за 2018 год: около 16,1% российских семей, участвовавших в статистическом наблюдении, сообщили, что ситуация с питанием у них осложнилась.
РБК вчера в 05:00
Авто

Kia показала новый фирменный логотип

Южнокорейская компания KIA зарегистрировала новый фирменный логотип, который в перспективе могут получить будущие модели бренда.
Автоновости дня вчера в 11:55
Политика

Германия опровергла слова Путина об убитом соратнике Басаева

Власти Германии опровергли сообщения о том, что Москва просила выдать ей гражданина Грузии, который считается соратником чеченских боевиков и был убит в Берлине.
Lenta.ru 11 декабря в 08:52
Шоу-бизнес

Умерла актриса Екатерина Дурова

Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
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Политика

Зеленский подтвердил, что пожал руку Путину

Выступая на телеканале "1+1", украинский лидер Владимир Зеленский уточнил, что он пожал руку президенту РФ Владимиру Путину в ходе саммита в "нормандском формате" в Париже.
Московский Комсомолец вчера в 16:14
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