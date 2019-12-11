Политика

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииВ ЕС сообщили о намерении продлить санкции против России

Евросоюз намерен продлить антироссийские санкции, которые истекают 31 января 2020 года. Решение по данному поводу примут на саммите 12–13 декабря, сообщает ТАСС.
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Участники саммита ЕС продлят санкции против РФ, обсудят бюджет, проблемы климата и Brexit

ТАСС11 декабря в 16:12

В Евросоюзе решили продлить санкции против России

Комсомольская правдавчера в 16:54

ЕС продлил антироссийские экономические санкции

Национальная служба новостейвчера в 16:48

Евросоюз продлил санкции против России

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Лидеры Евросоюза на предстоящем в четверг саммите намерены дать согласие на продление санкции в отношении России

Эхо Москвы11 декабря в 10:18

Bloomberg узнал о готовности стран ЕС продлить санкции против России

РБК11 декабря в 07:14
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В Кремле высказались об идее Зеленского изменить Минские соглашения

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался за изменение положений Минских соглашений, которые касаются контроля над границей.
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«Мосгортранс» отсудил у Соболь и Албурова 657 тыс. рублей

«Суд принял решение взыскать 657 тыс. руб. солидарно с ответчиков Любови Соболь и Георгия Албурова»,— сказала судья Анастасия Лоскутова.
Коммерсантъ 04:26
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Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итоги группового этапа Лиги Европы, передает Sport24.
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Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» потушен

Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске потушен.
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Хоккей

Сборная России уступила команде Швеции на старте Кубка Первого канала

Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Швеции в стартовом матче второго этапа Евротура - Кубка Первого канала.
РИА Новости вчера в 14:19
Происшествия

В Москве произошел крупный пожар на складе с тканями

На Варшавском шоссе в Москве горит склад с тканями, площадь пожара составляет 3 тыс. кв. м, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по столице.
РБК 05:52
Экономика

Глава Якутии заявил о риске срыва инвестконтракта «Мечела» по Эльге

Почему у главы Якутии возникли вопросы к "Мечелу" "Мечел" Игоря Зюзина как участник регионального инвестиционного проекта должен обеспечить выполнение инвестиционной декларации и вложить значительную сумму в развитие Эльгинского месторождения за пятилетний период, заявил РБК глава Республики Якутия Айсен Николаев.
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Общество

Росстат отчитался о естественной убыли населения в России

Естественная убыль населения России — превышение числа умерших над числом родившихся — за девять месяцев этого года составила 259,6 тыс. человек.
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Политика

Лукашенко допустил переговоры с Россией по «больным вопросам»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил еще несколько раундов переговоров с Россией по "больным вопросам".
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Смехова в полушубке винного цвета появилась на премьере фильма

Появилась на коровой дорожке и Алика Смехова.
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Российские гандболистки проиграли сборной Нидерландов в полуфинале ЧМ

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«Краснодар» вылетает из Лиги Европы

До 76-й минуты в матче оставалась нулевая ничья, а у российских болельщиков - надежда на удачный исход.
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Футбол

Гинер отстранен от футбола на три месяца за критику судейства

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Заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет после продолжительной болезни.
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В Красноярске массажистка сломала ноги младенцу, возбуждено дело

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Что показали на премии Game Awards 2019

Газета.Ru 05:49
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Суд в Великобритании закончил слушания по долгу Украины перед Россией

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Политика

Консерваторы одержали победу на выборах в Великобритании

Консервативная партия Великобритании одержала победу на выборах в палату общин с большим перевесом — по предварительным данным, они получили 364 депутатских кресла из 650, тогда как их ближайшие конкуренты, лейбористы, потеряли почти 60 мест и будут представлены лишь 203 парламентариями.
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В Чебоксарах студентка с ножом напала на сотрудницу колледжа

В ведомстве рассказали, что «учащаяся 2002 года рождения с ножом зашла в кабинет заведующей отделением колледжа и нанесла ей удары».
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Обновлённый седан Volkswagen Lavida обзавёлся иной решёткой радиатора с тонкими хромированными линиями, модернизированной головной оптикой, а также другим передним бампером, в который вмонтированы дневные ходовые огни.
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Уголовное дело об истязании возбуждено в отношении 46-летнего нижегородца, систематически изводившего соседей конским ржанием.
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Xiaomi выпустит новые беспроводные наушники

Компания планирует выпустить новые полностью беспроводные наушники.
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Лев Лещенко в новом шоу Макса Галкина выругался матом

Народный артист РСФСР Лев Лещенко позволил себе выругаться матом в эфире нового Youtube-проекта Максима Галкина «Музыкалити».
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Общество

В Турции объявлен красный уровень опасности

Метеорологическая служба страны уже объявила красный уровень опасности и предупредила о сильном шторме, который сегодня, 11 декабря, накроет Анталью и дальше двинется на Аланью.
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Общество

Путин проедет на поезде по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста.
Lenta.ru вчера в 04:15
Политика

Госдума отклонила проект об отмене техосмотра личного автотранспорта

Государственная дума в пятницу в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для личного автотранспорта.
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