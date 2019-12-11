Евросоюз намерен продлить антироссийские санкции, которые истекают 31 января 2020 года. Решение по данному поводу примут на саммите 12–13 декабря, сообщает ТАСС.

В ЕС сообщили о намерении продлить санкции против России

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