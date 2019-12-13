Политика

Lenta.ruLenta.ruЕвросоюз продлил санкции против России

Лидеры стран Евросоюза приняли политическое решение о продлении санкций против России.
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Участники саммита ЕС продлят санкции против РФ, обсудят бюджет, проблемы климата и Brexit

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Матч заключительного, шестого тура группового этапа Лиги Европы «Хетафе» – «Краснодар» завершился в пользу испанцев со счетом 3:0. В первом тайме команды не смогли открыть счет и ушли на перерыв без забитых мячей, однако, во второй половине поединка хозяева в течение двух минут забили два мяча «быкам».
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Россия создаст национальный центр по отслеживанию и сопровождению опасных астероидов и комет.
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Футболисты московского ЦСКА обыграли испанский «Эспаньол» в последнем матче группового этапа Лиги Европы.
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«Ливерпуль» согласовал переход вингера «Зальцбурга» Минамино

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При пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб человек

При тушении пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске нашли тело военнослужащего, сообщили в пресс-службе Северного флота.
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Смехова в полушубке винного цвета появилась на премьере фильма

Появилась на коровой дорожке и Алика Смехова.
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Что касается пассажиров, пассажиры третьего ряда в Tahoe получают еще 25 сантиметров пространства для ног, в то время как в Suburban для второго и третьего ряда появились дополнительные 5 сантиметров.
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На Украине оценили риски от прекращения транзита газа из РФ

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Одно из самых значимых заключается в том, что теперь браузер сможет предупреждать пользователя об удаленном взломе аккаунта на каком-либо сайте.
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Бывший футболист "Спартака" Александр Бубнов поделился мнением об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ) после вылета российских клубов из еврокубков, передает Sportbox.
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Экзитпол: британские консерваторы получают большинство в парламенте

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В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» разгромил «АЗ Алкмар» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев готов идти на серьёзные компромиссы по вопросу об обмене удерживаемыми людьми.
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