Политика
Lenta.ruЕвросоюз продлил санкции против России
Лидеры стран Евросоюза приняли политическое решение о продлении санкций против России.
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Футбол
«Краснодар» крупно проиграл «Хетафе» и вылетел из Лиги Европы
Матч заключительного, шестого тура группового этапа Лиги Европы «Хетафе» – «Краснодар» завершился в пользу испанцев со счетом 3:0. В первом тайме команды не смогли открыть счет и ушли на перерыв без забитых мячей, однако, во второй половине поединка хозяева в течение двух минут забили два мяча «быкам».
Космос
В России планируют создать центр по обнаружению опасных астероидов
Россия создаст национальный центр по отслеживанию и сопровождению опасных астероидов и комет.
Политика
Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
Общество
Родные рассказали, почему во время прощания с Лужковым гроб был закрыт
Решение закрыть гроб с телом Юрия Лужкова на церемонии прощания связано с желанием его близких, чтобы он запомнился живым, энергичным человеком, рассказали РИА Новости представители семьи.
Футбол
ЦСКА обыграл «Эспаньол» в матче Лиги Европы
Футболисты московского ЦСКА обыграли испанский «Эспаньол» в последнем матче группового этапа Лиги Европы.
Политика
Зеленский впервые дал полноценное интервью российским СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский впервые дал полноценное интервью российскому телеканалу.
Игры
Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала
Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
Авто
Суперкар Factory Five F9R дебютирует с 9,5-литровым V12
Известный как «F9R», новый суперкар имеет в своём арсенале 9,5-литровый двигатель V12, установленный спереди.
Футбол
«Ливерпуль» согласовал переход вингера «Зальцбурга» Минамино
«Ливерпуль» выиграл у «Манчестер Юнайтед» борьбу за нападающего «Зальцбурга» Такуми Минамино, сообщает The Independent.
Происшествия
Коркинские родители распространяют видео об опасной жвачке
Общество
Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»
Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий штрафовать за превышение «средней скорости» движения, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.
Шоу-бизнес
Лоза подтвердил свои слова о спонсировании российскими артистами АТО
Композитор Юрий Лоза прокомментировал высказывание певицы Любови Успенской, которая раскритиковала его за обвинения в финансировании украинской армии.
Происшествия
При пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб человек
При тушении пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске нашли тело военнослужащего, сообщили в пресс-службе Северного флота.
Общество
Сальма Хайек показала на фото Анджелину Джоли без макияжа
Сальма Хайек опубликовала совместный снимок с Анджелиной Джоли и пакистанским актёром Кумэйлом Нанджиани.
Кино
Смехова в полушубке винного цвета появилась на премьере фильма
Появилась на коровой дорожке и Алика Смехова.
Авто
Новые Chevrolet Suburban и Tahoe получили дизельный двигатель
Что касается пассажиров, пассажиры третьего ряда в Tahoe получают еще 25 сантиметров пространства для ног, в то время как в Suburban для второго и третьего ряда появились дополнительные 5 сантиметров.
Общество
Стали известны предпочтения россиян в порно в 2019 году
Порносайт Pornhub подвел итоги 2019 года, определив предпочтения пользователей из разных стран, в том числе россиян.
Политика
Глава Иркутской области Сергей Левченко покинул свой пост
Раскритиковал губернатора за то, что тот не возглавил комиссию по ликвидации последствий наводнения.
Общество
Гороскоп на пятницу, 13 декабря: чего бояться разным знакам зодиака
Гороскоп на пятницу, 13 декабря: Рак Гороскоп предупреждает Раков, находящихся в непривычных обстоятельствах — сменивших работу или завязавших новые отношения.
Кино
Украинские пользователи постарались снизить рейтинг фильма «Ржев»
Рейтинг новинки отечественного кинопроката, вышедшего неделю назад фильма "Ржев" Игоря Копылова, оказался намеренно занижен на популярном сайте "Кинопоиск", сообщает издание "Версия".
Политика
На Украине оценили риски от прекращения транзита газа из РФ
Возможное прекращения транзита российского газа в ЕС через Украину является одним из рисков для экономической стабильности страны, заявил глава Нацбанка Украины Яков Смолий.
Авто
Lada Granta нового поколения появится в 2021 году
В сети появилась информация о новом поколении Lada Granta.
Интернет
Google Chrome предупредит пользователей в случае взлома аккаунта
Одно из самых значимых заключается в том, что теперь браузер сможет предупреждать пользователя об удаленном взломе аккаунта на каком-либо сайте.
Общество
В убийстве Шеремета подозревают военного музыканта
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о том, что Национальная полиция задержала и предъявляет обвинение фигурантам уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, который был взорван в автомобиле 20 июля 2016 года в центре Киева.
Политика
Зеленский выразил сожаление, что «Слугу народа» сняли с телеэфира
Зеленский выразил сожаление, что сериал "Слуга народа" сняли с телеэфира.
Футбол
Бубнов оценил уровень чемпионата России
Бывший футболист "Спартака" Александр Бубнов поделился мнением об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ) после вылета российских клубов из еврокубков, передает Sportbox.
Политика
Экзитпол: британские консерваторы получают большинство в парламенте
Британские консерваторы получают большинство в парламенте, что позволит им осуществить Brexit до 31 января 2020 года - экзитпол.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» разгромил «АЗ Алкмар» в Лиге Европы
В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» разгромил «АЗ Алкмар» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
Политика
Пристайко заявил о готовности Киева к компромиссам при обмене пленными
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев готов идти на серьёзные компромиссы по вопросу об обмене удерживаемыми людьми.