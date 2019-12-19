Политика

REGNUMREGNUMЕвросоюз продлил секторальные санкции против России

Европейский союз официально продлил действие санкций в отношении отдельных секторов российской экономики ещё на шесть месяцев — до 31 июля 2020 года. Об этом сообщает 19 декабря пресс-служба Совета ЕС.
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ЕС продлил санкции против России из-за Крыма

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ТАСС08:10
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Момент ликвидации стрелявшего на Лубянке попал на видео

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Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным

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Политика

Путин заявил о признавшей ДНР и ЛНР Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина сама признала власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Lenta.ru 05:25
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Путин заявил об уголовных делах против пяти полицейских из-за Голунова

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Бывший боец спецроты «Беркут» Александр Маринченко, которого обвиняли в майданных убийствах, освобожден из-под ареста.
Новостной фронт 10:11
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Путин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян

Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
РИА Новости 07:39
Общество

СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину

Следователи проверяют информацию о нарушении прав ветеранов Великой Отечественной войны в Сочи, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 10:09
Политика

СМИ узнали о попытке Госдепа помешать «санкциям из ада» против России

Администрация американского лидера Дональда Трампа пытается помешать введению новых санкций против России.
РБК 13:47
Происшествия

Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии

Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.
Газета.Ru 11:24
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Нападающий рижского «Динамо» Брэндон Макмиллан станет игроком «Авангарда». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
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Рада приняла закон о штрафах за «кнопкодавство» среди депутатов

Парламент Украины на заседании в четверг принял в целом закон относительно обеспечения личного голосования депутатами Верховной рады, которым предлагается ввести штрафы за неперсональное голосование, такое решение поддержал 261 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Корпорация Apple стала рекордсменом на рынке смартфонов по прибыли

Корпорация Apple из США достигла рекордных показателей на рынке смартфонов по прибыли в третьем квартале.
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По словам главы государства, Белоруссия платит 127 долларов за тысячу кубометров газа, а другие страны — по 200 долларов, такими образом доходность от продаж отличается в четыре раза.
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Угрожавшему расстрелять Грету Тунберг вынесли приговор в Швеции

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Археологи по куску жвачки восстановили образ 5700-летней женщины

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Компенсация может быть получена в результате принудительного взыскания арестованных активов компании, чему «Газпром» препятствовать не будет.
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Воспитатель московского детсада разрисовала малышей зеленкой, чтобы скрыть «побои»

Чтобы скрыть синяк на руке ребенка, женщина разрисовала своего воспитанника, а заодно и еще пол группы детей, зеленкой.
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