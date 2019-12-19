Политика

News.ruNews.ruЕвросоюз продлил секторальные санкции против России

Совет Евросоюза принял решение о пролонгировании секторальных санкций в отношении России. Новый этап, как и предыдущие, рассчитан на полгода. Предыдущий срок действия экономических ограничений истекал 31 января 2020 года.
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Совет Евросоюза продлил срок действия экономических санкций в отношении отдельных секторов российской экономики до 31 июля 2020 года, говорится в сообщении
 совета.
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