Политика
News.ruЕвросоюз продлил секторальные санкции против России
Совет Евросоюза принял решение о пролонгировании секторальных санкций в отношении России. Новый этап, как и предыдущие, рассчитан на полгода. Предыдущий срок действия экономических ограничений истекал 31 января 2020 года.
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с чего всё началось
Совет Евросоюза продлил срок действия экономических санкций в отношении отдельных секторов российской экономики до 31 июля 2020 года, говорится в сообщении совета.Коммерсантъ08:44
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