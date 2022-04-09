Также уточняется, что российскому контрагенту не должно быть предоставлено «никаких экономических ресурсов, за исключением передачи собственности на воздушное судно после полного возмещения финансового лизинга».
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью немецкой газете Bild, что один из ведущих европейских политиков попросил его предоставить доказательства того, что события в Буче не были инсценировкой со стороны Киева.
На оставленных украинских позициях Народная милиция ЛНР обнаружила дозиметр американского производства Verifinder SN20, который не поставлялся на Украину в рамках военной помощи и предназначен только для поставок в силовые ведомства США.
Представитель кабмина Венгрии Золтан Ковач в интервью телеканалу CNN заявил, что оплата российского газа в рублях не будет нарушением санкций, поскольку у Будапешта и Москвы есть двусторонний контракт и вопрос валюты оплаты в этом контексте технический.