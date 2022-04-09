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Евросоюз разрешил сохранить старые контракты финлизинга с авиакомпаниями из России

Европейский союз разрешил своим организациям исполнять контракты финансового лизинга, заключенные с российскими авиакомпаниями до 26 февраля.
ФАН
После истечения сроков контракта самолеты по условиям финлизинга перейдут в собственность перевозчиков из РФ.
Коммерсантъ
Также уточняется, что российскому контрагенту не должно быть предоставлено «никаких экономических ресурсов, за исключением передачи собственности на воздушное судно после полного возмещения финансового лизинга».
Коммерсантъ
Точное число самолетов в финлизинге у российских компаний неизвестно.
Коммерсантъ

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Евросоюз разрешил России оставить лизинговые самолеты
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