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Евросоюз с 14 июня отключит ряд российских банков от SWIFT

Евросоюз с 14 июня в рамках очередного пакета санкций против России отключает ряд российских банков от межбанковской системы SWIFT.
Газета.Ru
В Сбербанке поделились с агентством «Прайм», что банк работает в обычном режиме и отключение от SWIFT не меняет текущей ситуации с международными расчетами.
URA.Ru
В МКБ отметили, что операции внутри России будут идти штатно, однако при платежах за границу сроки могут вырасти.
РИА Новости
"Работа банков внутри страны никак не меняется, потому что у нас есть собственная система передачи финансовых сообщений - аналог SWIFT", - объяснил советник президента Ассоциации банков России Александр Хандруев.
Российская газета

Подробнее о событии

Евросоюз отключит от SWIFT три банка РФ с 14 июня в рамках санкций против России
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