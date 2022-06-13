"Работа банков внутри страны никак не меняется, потому что у нас есть собственная система передачи финансовых сообщений - аналог SWIFT", - объяснил советник президента Ассоциации банков России Александр Хандруев.
Крупные американские банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции с российскими долговыми обязательствами после запрета властей США приобретать эти активы американскими инвесторами, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
«Правительство Чехии, на удивление, рьяно берет на себя роль своеобразного секунданта Польши, стремящейся создать новую польско-украинскую Речь Посполитую, которая простиралась бы от Балтики до Днепра и Черного моря», — отметил аналитик.