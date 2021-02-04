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Ведомости
Ведомости

Боррель заявил о недостаточности прививки от коронавируса для допуска в ЕС

Согласно обновленным 2 февраля правилам въезда в Шенгенскую зону, на территорию Евросоюза могут попасть только граждане стран, где суточный прирост больных коронавирусом не превышает 25 на 100 тыс. населения на протяжении 14 дней.В источнике
РБК
Вести.Ru
Комсомольская правда
Росбалт
Общественная служба новостей
Радио Маяк
Аргументы недели
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Евросоюз считает прививку от коронавируса недостаточным параметром для поездок

Комсомольская правдавчера в 12:36

Боррель навал вакцинацию от COVID-19 недостаточным параметром для поездок в ЕС

Известиявчера в 06:51

ЕС пока не считает вакцинацию достаточно надежным условием для поездок

Коммерсантъвчера в 11:53

Боррель заявил о недостаточности прививки от коронавируса для допуска в ЕС

Ведомостивчера в 10:31

Боррель назвал вакцинацию недостаточным условием для поездок в ЕС

РБКвчера в 07:24

ЕС не считает вакцинацию надежным параметром для въезда

Вести.Ruвчера в 07:00

Боррель заявил о недостаточности прививки от коронавируса для допуска в ЕС

Общественная служба новостейвчера в 12:34

«Онкопатруль» приедет в каждый регион для обследования всех желающих

Именно поэтому ещё в 2019 году палата регионов совместно с Национальным медицинским исследовательским центром радиологии, Ассоциацией онкологов и Ассоциацией онкологических пациентов инициировала Всероссийский проект «Онкопатруль».
Парламентская газетавчера в 07:56

«Черкизово» приостановило экспорт мяса птицы в Китай из-за COVID-19

Главное таможенное управление КНР проинформировало Россельхознадзор о выявлении властями провинции Гуандун генома COVID-19 в 13 партиях продукции трех российских предприятий по производству мяса и субпродуктов птицы.
Интерфакс3 февраля в 11:38