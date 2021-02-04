В Европейском союзе пока что не считают вакцинацию от коронавирусной инфекции достаточно надежным параметром для поездок на территорию объединения. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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