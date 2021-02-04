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Комсомольская правда
Комсомольская правда

Евросоюз считает прививку от коронавируса недостаточным параметром для поездок

В Европейском союзе пока что не считают вакцинацию от коронавирусной инфекции достаточно надежным параметром для поездок на территорию объединения. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.В источнике
Комсомольская правда
Вести.Ru
РБК
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Евросоюз считает прививку от коронавируса недостаточным параметром для поездок

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