Евросоюз считает прививку от коронавируса недостаточным параметром для поездок
В Европейском союзе пока что не считают вакцинацию от коронавирусной инфекции достаточно надежным параметром для поездок на территорию объединения. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.В источнике
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Евросоюз считает прививку от коронавируса недостаточным параметром для поездок
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Боррель заявил о недостаточности прививки от коронавируса для допуска в ЕС
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