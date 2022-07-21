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Евросоюз снял запрет на поставки в Россию некоторых товаров для авиаотрасли

Евросоюз снял запрет на поставки некоторых товаров и услуг для авиационной отрасли в Россию, сообщает Совет ЕС.
Комсомольская правда
Уточняется, что поставки товаров авиаотрасли в Россию будут разрешены в той степени, в какой могут быть обеспечены стандарты безопасности гражданской авиации Международной организации гражданской авиации (ICAO).
Московский Комсомолец
«ЕС принял решение расширить изъятия из ограничений, чтобы разрешить транзакции с отдельными государственными структурами в том, что касается сельскохозяйственных продуктов и транспортировки нефти в третьи страны», — говорится в заявлении.
Известия
Все изменения в санкционной политике перечислили в заявлении
 Совета ЕС.
Ямал-Медиа

Подробнее о событии

ЕС снимет запрет на поставки в Россию товаров для авиации
Коммерсантъ07:40
ЕС снял запрет на поставки России части товаров и услуг для авиационной отрасли
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Отмена запрета на поставки для авиации РФ и отставка Марио Драги. Главные события 21 июля
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ЕС смягчил ограничения против российской авиации
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Евросоюз снял запрет на поставки России ряда товаров и услуг для авиационной отрасли
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