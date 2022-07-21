Уточняется, что поставки товаров авиаотрасли в Россию будут разрешены в той степени, в какой могут быть обеспечены стандарты безопасности гражданской авиации Международной организации гражданской авиации (ICAO).
«ЕС принял решение расширить изъятия из ограничений, чтобы разрешить транзакции с отдельными государственными структурами в том, что касается сельскохозяйственных продуктов и транспортировки нефти в третьи страны», — говорится в заявлении.
"Президент республики Серджо Маттарелла, заслушав председателей двух палат парламента, в соответствии со статьей 88 Конституции подписал указ о роспуске сената республики и палаты депутатов, который был скреплен подписью председателя совета министров", — завили в Квиринальском дворце.
ЕС заблокировал предложение ввести санкции против российской корпорации "ВСМПО-Ависма" на фоне возражений Франции и ряда других стран из-за их опасений, что РФ прекратит экспорт титана странам Евросоюза, пишет газета Wall Street Journal.