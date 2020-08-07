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REGNUM
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Евросоюз сократил до десяти список стран для открытия границы

Брюссель, 7 августа 2020, 20:41 — REGNUM Россия не вошла в очередную обновлённую редакцию списка стран, для граждан которых готов открыть границы Европейский союз, следует из распространённого 7 августа заявления Совета ЕС.В источнике
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РБК

ЕС вновь не включил Россию в список для открытия границ

РБКвчера в 15:26
ТАСС

ЕС сократил список для открытия внешних границ до 10 стран

ТАССвчера в 13:10
Эхо Москвы

Совет Евросоюза уменьшил список иностранных государств, из которых разрешен въезд странам-членам сообщества

Эхо Москвывчера в 14:02
Московский Комсомолец

Список стран, для которых ЕС открывает границы, сократился до 10

Московский Комсомолецвчера в 13:45
Фонтанка.Ру

ЕС уменьшил список государств для открытия внешних границ. России в нём по-прежнему нет

Фонтанка.Рувчера в 13:20
Интерфакс

России нет в очередном пересмотренном списке стран, из которых можно въезжать в ЕС

Интерфаксвчера в 13:15
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Коммерсантъвчера в 14:18

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РИА Новостивчера в 15:35
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