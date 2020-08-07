Евросоюз сократил до десяти список стран для открытия границы
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Брюссель, 7 августа 2020, 20:41 — REGNUM Россия не вошла в очередную обновлённую редакцию списка стран, для граждан которых готов открыть границы Европейский союз, следует из распространённого 7 августа заявления Совета ЕС.В источнике
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ЕС уменьшил список государств для открытия внешних границ. России в нём по-прежнему нет
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России нет в очередном пересмотренном списке стран, из которых можно въезжать в ЕС
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