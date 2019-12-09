Евросоюз начинает работу по созданию санкционного режима в сфере прав человека, аналогичного "акту Магнитского" в США. Об этом заявил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел 28 стран сообщества в Брюсселе.

с чего всё началось

Евросоюз создаст аналог американского "акта Магнитского" для введения санкций за нарушения прав человека – приводит ТАСС заявление Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел 28 стран ЕС в Брюсселе.

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