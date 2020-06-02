Политика

Газета.RuГазета.RuЕвросоюз указал на отсутствие у США права менять состав G7

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил против возвращения России в G7. Так он ответил на инициативу главы Белого дома Дональда Трампа возвратиться к формату G8, передает ТАСС.
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Евросоюз указал на отсутствие у США права менять состав G7

Газета.Ru16:26

В ЕС заявили об отсутствии у США права менять состав G7

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Глава дипломатии ЕС назвал условия для появления Путина на саммите G7

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В ЕС прокомментировали возможность приглашения России на саммит G7

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Боррель: США как председатель G7 вправе пригласить Россию на саммит в качестве наблюдателя

ТАСС07:13

Глава дипломатии ЕС заявил об отсутствии у Трампа права вернуть Россию в G7

Московский Комсомолец07:07

Глава дипломатии ЕС заявил об отсутствии у Трампа права вернуть Россию в G7

Интерфакс06:52
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В США за время протестов погибли не менее 11 человек

Жертвами протестов и столкновений, вспыхнувших в городах Соединенных Штатов, стали 11 человек.
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Группа Little Big получила премию «За самый трешевый клип»

Клип треш-поп-группы Little Big на песню Go Bananas стал лауреатом ежегодной премии Berlin Music Video Awards в номинации "Самое трешевое видео".
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«Химки» в ближайшее время перестанут существовать в нынешнем виде.
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Владелец русского ресторана в США рассказал о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
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"В соответствии с договоренностями между президентами России и Турции, достигнутыми 5 марта в Москве, 2 июня состоялось очередное, 14-е по счету, совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию", - сказано в релизе.
РИА Новости 03:20
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В Вашингтоне продолжили протесты в комендантский час

Протесты в Вашингтоне у Белого дома продолжились, несмотря на введение комендантского часа.
Lenta.ru 20:02
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Армия и оружие

Минобороны заказало четыре ракеты «Ангара»

Газета.Ru 19:59
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Крис Эванс больше не вернется к роли Капитана Америки

Крис Эванс с 2011 года играл роль Капитана Америки. Последнее его появление было в финале серии фильмов о Мстителях.
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На Солнце зафиксирована мощная вспышка

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Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд

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Общество

Роспотребнадзор обновил рекомендации для кафе и ресторанов

Согласно новым рекомендациям, работа во всех российских ресторанах и кафе должна начинаться с проверки сотрудников, в которую входит измерение температуры, а также получение от сотрудников информации о самочувствии их родственников.
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В Иерусалиме негативно отреагировали на сообщение о покупке Египтом у России партии истребителей Су-35.
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Космос

«Чандра» увидела «сверхсветовой» джет в двойной системе

Космический рентгеновский телескоп «Чандра» смог отследить движение плазмы в релятивистских джетах, за создание которых ответственна черная дыра, в двойной системе MAXI J1820+070.
N+1 31 мая в 12:30
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Общество

Массовая вакцинация от коронавируса может начаться осенью

«Работа над вакциной идет полным ходом, очень ждем результатов, и специалисты говорят, что в случае успеха осенью уже можно будет начать массовую вакцинацию, но пока нам всем надо научиться жить с учетом тех рисков, которые несет инфекция», - отметил Чернышенко.
Би-порт 06:59
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В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца

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В Крыму украинского военного задержали за нарушение госграницы

Крымские пограничники задержали военнослужащего Вооруженных сил Украины, нарушившего госграницу России.
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Сотрудник сахалинской областной больницы заболел коронавирусом

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Сахалинское правительство продаст государственному АО неоткрытый полигон в Известковом

Правительство Сахалинской области приватизирует еще не запущенный полигон в Известковом по формальным основаниям, заявили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства области.
Сахалин.Инфо 20:30
Происшествия

Акция против полицейского насилия в Париже переросла в беспорядки

Парижская манифестация проходит на фоне продолжающихся с начала прошлой недели беспорядков в США после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого задержания полицией.
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Армия и оружие

Британские ВВС сообщили о перехвате российских самолетов над Балтикой

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Экономика

Деньги «под отчет» выплачивают без указания кода в платежке

При выдаче работнику денежных средств «под отчет» код дохода в платежке не ставится. Подотчетные деньги не являются доходом работника.
Бухгалтерия.ру 08:41
Происшествия

На Сахалине отказали в возбуждении уголовного дела на мэра Охи

Южно-Сахалинск, 2 июня 2020, 10:06 — REGNUM Следственный комитет на Сахалине не нашёл оснований для возбуждения уголовного дела по обвинению в браконьерстве мэра Охи Сергея Гусева.
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Общество

Роспотребнадзор раскритиковал идею ваучеров вместо денег за отмену рейсов

Роспотребнадзор отказался согласовать подготовленный Минтрансом проект постановления правительства о легализации ваучеров, выдаваемых в качестве компенсации за отмененные авиарейсы вместо возврата денег.
РБК 11:39
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Алексей Воробьев снялся в новом сериале Netflix «Космические войска»

Актер и певец Алексей Воробьев сыграл роль военного наблюдателя от России по имени Юрий Телатович в новом комедийном сериале Космические войска от стриминговой платформы Netflix.
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Белый дом признал проблему расизма в США

Администрация президента США Дональда Трампа признала существование системного расизма в стране.
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ФБК нашел у председателя Мосгордумы незадекларированные 870 млн рублей

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова незадекларированный доход в 870 млн рублей.
Афиша Daily 09:01
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Сына Плющенко и Рудковской начали избегать дети из-за слухов о болезни

Яна Рудковская, продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказала, как их сына Александра избегают другие дети.
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