Политика

Газета.RuГазета.RuЕвросоюз указал на отсутствие у США права менять состав G7

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил против возвращения России в G7. Так он ответил на инициативу главы Белого дома Дональда Трампа возвратиться к формату G8, передает ТАСС.
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Евросоюз указал на отсутствие у США права менять состав G7

Газета.Ru16:26

Глава дипломатии ЕС заявил об отсутствии у Трампа права вернуть Россию в G7

Московский Комсомолец07:07

Глава дипломатии ЕС назвал условия для появления Путина на саммите G7

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В ЕС заявили об отсутствии у США права менять состав G7

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Боррель: США как председатель G7 вправе пригласить Россию на саммит в качестве наблюдателя

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В ЕС прокомментировали возможность приглашения России на саммит G7

RT на русском12:58

Глава дипломатии ЕС заявил об отсутствии у Трампа права вернуть Россию в G7

Интерфакс06:52
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Происшествия

В Северо-Курильске введён режим ЧС из-за коронавируса

Северо-Курильск, Сахалинская область, 2 июня 2020, 05:40 — REGNUM Режим ЧС введён в Северо-Курильске в связи с выявлением коронавируса у двух граждан Киргизии, прибывших на Курилы для работы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 22:40
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Политика

Дмитрий Киселев: Расстрелянной в США журналистке повезло выжить

Российская газета 17:45
74
Общество

Владелец русского ресторана в США рассказал о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 16:30
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Кино

Продюсеры признали «Текст» лучшим фильмом года

Москва, 1 июня 2020, 10:02 — REGNUM Лучшим полнометражным художественным фильмом 2019 года по версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) признали фильм Клима Шипенко «Текст».
REGNUM вчера в 03:02
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Культура

На телевидении появится «Детский КВН»

В понедельник, 15 июня, телеканал СТС покажет первый выпуск шоу талантов «Детский КВН».
RT на русском 04:47
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Шоу-бизнес

Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина

Новые Известия 08:24
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Культура

Новый российский сериал «Чики» с Ириной Горбачевой стартует 4 июня

Видеосервис Wink покажет два премьерных эпизода новой комедии "Чики" 4 июня.
iReactor 09:06
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Шоу-бизнес

Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей

Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.
Kleo.ru вчера в 10:49
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Происшествия

Адвокат сообщил о задержании более десяти человек на пикетах в Москве

Задержания начались у знания ГУ МВД Москвы на Петровке, где проходят одиночные пикеты против полицейского насилия.
РБК 15:04
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Армия и оружие

Соколов: сирийцы рассчитывают на защиту Асада от США

По мнению эксперта, Асад в глазах сирийцев уже стал победителем в этой войне.
ПолитРоссия 18:51
Армия и оружие

В России определили условия применения ядерного оружия

Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru 11:54
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Технологии

Под кратером Чиксулуб нашли следы древней гидротермальной системы

Anonsens вчера в 19:36
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Общество

Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца

Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
1,1K
Путешествия

Туристы отказываются от отдыха в Сочи из-за справок об отсутствии коронавируса

Среди прочего ведомство обязало здравницы спрашивать у туристов справки об отсутствии коронавируса, выданные не позднее, чем за 48 часов, а также справки об отсутствии контактов с зараженными.
Интерфакс 08:49
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Политика

Сообщения Трампа о протестах в США посчитали оскорбительными

Глава американской компании Facebook Марк Цукерберг посчитал многие сообщения президента США Дональда Трампа в одноименной социальной сети оскорбительными.
Lenta.ru 18:00
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Футбол

Опубликован календарь чемпионата России по футболу

Матчи чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги возобновятся 19 июня.
BFM.ru 13:50
Спорт

Epic Games Store будет раздавать Total War: Troy бесплатно

В течение первых 24 часов после выхода игру можно будет получить абсолютно бесплатно в интернет-магазине Epic Games Store.
ИнфоСМИ 13:44
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Здоровье

Западные СМИ не нашли оснований обвинять Россию в занижении смертности

Американский журнал Forbes пишет, что оснований обвинять Россию в занижении смертности от коронавируса нет, а одна из причин «подозрительно» низких цифр заключается в том, что статистика летальности ведется в соответствии с рекомендациями ВОЗ.
Взгляд.ру 10:54
Музыка

Группа Little Big получила премию «За самый трешевый клип»

Клип треш-поп-группы Little Big на песню Go Bananas стал лауреатом ежегодной премии Berlin Music Video Awards в номинации "Самое трешевое видео".
Life.ru вчера в 06:46
50
Общество

Глава ДИТ Москвы пояснил свои слова о начале пандемии коронавируса

Руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко пояснил, что в январе сотрудники департамента начали проработку технических решений в связи с борьбой против пандемии коронавируса, а первый официальный случай заболевания в столице был зафиксирован в марте.
РИА Новости 15:01
57
Экономика

Эксперты ВШЭ оценили падение реальных доходов россиян за квартал в 18%

Падение реальных располагаемых денежных доходов россиян во втором квартале 2020 года даже с учетом реализации антикризисных мер поддержки населения может составить 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из оценки института «Центр развития» НИУ ВШЭ (.pdf).
РБК 17:00
Здоровье

4 больницы в Нижнем Новгороде закрыты на карантин

4 больницы в Нижнем Новгороде закрыты на карантин. Об этом сообщили «Открытому Нижнему» в региональном минздраве.
Открытый Нижний 10:50
25
Армия и оружие

Британские ВВС сообщили о перехвате российских самолетов над Балтикой

РБК 18:53
1
Общество

Сервис с графиком отключения горячей воды запустили в Москве

Для жителей Москвы запустили сервис с графиком отключения горячей воды. Об этом 2 июня сообщил сайт столичной мэрии.
Известия 18:54
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Политика

В Крыму украинского военного задержали за нарушение госграницы

Крымские пограничники задержали военнослужащего Вооруженных сил Украины, нарушившего госграницу России.
Российская газета 05:08
182
Космос

В России отложили все июньские космические пуски

Россия отложила все космические пуски по гражданским и военным программам в июне.
Lenta.ru 18:38
1
Музыка

Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»

Зрители из Австралии и Швейцарии присудили российской группе второе место, а Исландия – первое. Третье место в этом опросе заняла Литва.
Evo-rus.com вчера в 13:44
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Политика

В сенате заблокировали резолюцию, осуждающую Трампа за разгон протестов

Республиканское большинство в сенате во вторник заблокировало резолюцию, осуждающую президент США Дональда Трампа за подавление "мирных протестов".
РИА Новости 17:38
1
Кино

Опубликованы два новых постера фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»

Piter.tv 03:07
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Здоровье

Пять пациентов из ЦГБ Дербента транспортированы в Махачкалу

Во вторник, 2 марта, из Центральной горбольницы Дербента вертолётом санавиации министерства здравоохранения региона забрали в республиканские клиники 5 пациентов в тяжелом состояниис коронавирусом и атипичной пневмонией.
Зори Табасарана 13:40
3
Как работают Яндекс.Новости?
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