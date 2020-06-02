Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил против возвращения России в G7. Так он ответил на инициативу главы Белого дома Дональда Трампа возвратиться к формату G8, передает ТАСС.

Евросоюз указал на отсутствие у США права менять состав G7

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