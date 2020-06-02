Политика
Газета.RuЕвросоюз указал на отсутствие у США права менять состав G7
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил против возвращения России в G7. Так он ответил на инициативу главы Белого дома Дональда Трампа возвратиться к формату G8, передает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить206
Подробнее о событии
Показать все источники
Глава дипломатии ЕС заявил об отсутствии у Трампа права вернуть Россию в G7
Московский Комсомолец07:07
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 17:41, Ашберн
Энергетика
«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG
"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
Интерфакс 11:48
Общество
Роспотребнадзор поставил крест на туристическом сезоне в Петербурге
Глава управления Роспотребнадзора по Петербургу и главный санитарный врач Наталья Башкетова подчеркивает, что город «категорически» не готов к послаблениям.
Gazeta.SPb 14:02
Происшествия
По Парижу прокатилась волна беспорядков
Манифестация против полицейского насилия началась во вторник вечером перед зданием суда на севере столицы Франции.
Вести.Ru 16:15
Армия и оружие
В России определили условие применения ядерного оружия
В документе подчеркивается, что Россия рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, его применение признается крайней мерой.
РИА Новости 10:25
Общество
Российские вузы отказались повышать стоимость обучения в этом году
Большинство российских вузов приняло решение не повышать стоимость обучения в новом году.
Lenta.ru 15:37
Общество
Владелец русского ресторана в США рассказал о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 16:30
Общество
Особое мнение: Дмитрий Быков
Т. Фельгенгауэр ― Делаем перерыв. Это "Особое мнение" Дмитрия Быкова.
Эхо Москвы 14:44
Общество
В России обозначили сроки окончания испытаний вакцины на людях
2 июня Минобороны России сообщило об окончании отбора добровольцев для испытания российской вакцины от коронавируса.
Lenta.ru 17:29
Общество
Испытавший вакцину от COVID-19 рассказал о худшем побочном эффекте
Журналист Джек Соммерс испытал на себе вакцину от коронавируса и рассказал о своих впечатлениях в The Independent.
Газета.Ru 13:56
Политика
Глава МИД Украины анонсировал переговоры стран «нормандской четверки»
Украина готовится к очередной встрече глав МИД стран «нормандского формата», заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в ходе беседы с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, говорится на сайте украинского внешнеполитического ведомства.
РБК 11:04
Энергетика
Премия российской нефти Urals к цене Brent дошла до рекорда
Москва, 2 июня 2020, 10:04 — REGNUM Премия нефти российской марки Urals по сравнению с ценой на североморскую нефть Brent достигла рекордных значений за 30 лет.
REGNUM 03:04
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся тепло
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москву вернётся тепло.
RT на русском 08:22
Общество
Принятые в период коронавируса решения проверят на соблюдение прав
Нормативные акты, принятые в период пандемии коронавируса, проанализирует Минюст, Минздрав и Роспотребнадзор совместно с правительством Москвы.
Коммерсантъ 16:57
Происшествия
В Ярославле убили священника, сообщил архиерей
РИА Новости 16:59
Шоу-бизнес
Юлия Барановская переехала с детьми в новый дом
Кстати, новый дом звезды уже не раз попадал в ролики, которые публикует в соцсетях Барановская.
StarHit.ru 07:00
Авто
В России введут штраф за брошенные автомобили
Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
Автоновости дня 31 мая в 02:46
Технологии
Агрегаторам объявлений предложили идентификацию через портал госуслуг
Популярные сайты объявлений Avito, "Авто.ру", ЦИАН и другие агрегаторы с 1 июля смогут подключаться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг.
Piter.tv 01:29
Финансы
Экономисты оценили шансы на продолжительное укрепление рубля
В результате рубль рухнул: 18 марта курс доллара превысил 80 рублей, а российская валюта стала второй наиболее волатильной в мире.
Evo-rus.com 14:06
Экономика
В селении Црау началось строительство фруктохранилища на 2500 тонн
Строительство второй очереди фруктохранилища на 2500 тонн началось в селении Црау Алагирского района.
15-й Регион (Северная Осетия) вчера в 14:09
Политика
Трамп назвал Байдена политическим слабаком
Президент США Дональд Трамп обрушился с выпадами на лидера Демократической партии Джо Байдена.
Российская газета 17:14
Футбол
«Химки» прекратят своё существование в нынешнем виде
«Химки» в ближайшее время перестанут существовать в нынешнем виде.
Metaratings 12:36
Шоу-бизнес
Джоли положила глаз на «молодого Питта» Ричарда Мэддена
Говорят, что некое подобие интрижки у Джоли и Мэддена началось еще до того, как съемки картины стартовали.
Woman.ru вчера в 12:53
Футбол
Опубликован календарь оставшихся матчей РПЛ
На сайте Российской Премьер-Лиги во вторник появился календарь оставшихся туров сезона-2019/20 ЧР по футболу.
78.ru 10:33
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 04:49
Авто
В России стали доступны программы льготного автокредитования
Автоновости дня вчера в 04:48
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
РИА Новости 11:20
Общество
Между Махачкалой и Каспийском не будет ограничено движение
Глава региона заметил, что между Каспийском и Махачкалой не будет проблем с проездом, так как многие только этим маршрутом добираются на работу.
Темирхан-Шура 15:24
Космос
«Я не вижу прорыва в корабле Илона Маска»
Как уже отмечала газета ВЗГЛЯД, Маск помог Соединенным Штатам отобрать контракт у России, которая в течение последних девяти лет возила астронавтов на МКС с помощью кораблей «Союз».
Взгляд.ру 13:50