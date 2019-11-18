Политика

Expert.ruExpert.ruЕвросоюз упростил визовый режим для Белоруссии

В сентябре текущего года стало известно, что Белоруссия завершила подготовку к визовому соглашению с Евросоюзом. Также в сентябре сообщалось, что по новым условиям визовый сбор для граждан Белоруссии составит 35 евро вместо 60 евро. Решение о получении визы будет приниматься за 10 дней.
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Дмитрий Песков
До момента фактической заморозки отношений по линии Москва– Брюссель переговоры эти были на продвинутой стадии. Сейчас уже давно никаких контактов на этот счет нет. Не по инициативе РФ эти отношения были заморожены и в этой стадии пребывают по сей день.
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