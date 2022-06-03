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Евросоюз внес в санкционный список сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа

Сооснователь и гендиректор Yandex N.V. Аркадий Волож внесен в списки персональных санкций Евросоюза в рамках шестого пакета антироссийских санкций, следует из документов, опубликованных в пятницу в официальном журнале ЕС.
РИА Новости
Евросоюз обновил перечень
 лиц, попадающих под персональные санкции.
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Всего под ограничения попали 65 физических лиц и 18 организаций из России.
Коммерсантъ
Акции «Яндекса» на фоне введения ограничений акции компании на Мосбирже упали 11%, до 1,412 руб. за штуку.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Основатель «Яндекса» в черном списке, патриарх Кирилл - нет. ЕС расширил санкции против РФ
ТАСС14:06
Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож попал в санкционный список ЕС
Коммерсантъ09:20
Основатель «Яндекса» Волож, «УАЗ» и «КАМАЗ» попали в санкционный список ЕС
Интерфакс08:50
Евросоюз внес в санкционный список сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа
РИА Новости09:08
ЕС включил в санкционный список основателя «Яндекса» Воложа и спортсменку Кабаеву
RT на русском08:55
ЕС ввел санкции против сооснователя «Яндекса» Воложа
Комсомольская правда09:10
Евросоюз ввел санкции против основателя «Яндекса» Аркадия Воложа
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