Евросоюз внес залог за освобождение грузинского оппозиционера Ники Мелии
Евросоюз заплатил залог за освобождение председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии, сообщает представительство ЕС в Грузии. Сумма залога составила 40 тысяч лари (около 11,5 тысячи долларов).В источнике
С чего всё началось
За находящегося под стражей депутата парламента Грузии и главу созданной Михаилом Саакашвили грузинской партии «Единое национальное движение» Нику Мелию внесли залог в размере 40 тыс. лари (более $11,6 тыс.), сообщает
представительство Европейского союза в Грузии.