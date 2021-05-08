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Евросоюз внес залог за освобождение грузинского оппозиционера Ники Мелии

Евросоюз заплатил залог за освобождение председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии, сообщает представительство ЕС в Грузии. Сумма залога составила 40 тысяч лари (около 11,5 тысячи долларов).В источнике
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Газета.Ru

С чего всё началось

За находящегося под стражей депутата парламента Грузии и главу созданной Михаилом Саакашвили грузинской партии «Единое национальное движение» Нику Мелию внесли залог в размере 40 тыс. лари (более $11,6 тыс.), сообщает
 представительство Европейского союза в Грузии.

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