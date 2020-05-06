Еврокомиссия спрогнозировала падение экономики на 7,5% по итогам года, что почти вдвое выше показателя мирового финансового кризиса 2008 года. Учитывая серьёзность нынешнего беспрецедентного мирового шока, совершенно ясно, что ЕС вступил в самый глубокий экономический спад в своей истории.

Еврокомиссия предрекла сильнейший за 100 лет спад экономики

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