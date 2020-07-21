Общество
Piter.tvЕвросоюз выделит Греции 32 миллиарда евро на восстановление экономики
Греция покинула саммит ЕС в Брюсселе с поддержкой от ЕС в 70 млрд евро. Евросоюз выделит Греции 32 миллиарда евро на восстановление экономики. Об этом во время брифинга с журналистами рассказали премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.
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Политика
Великобритания приостановила соглашение об экстрадиции с Гонконгом
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что страна выходит из соглашения об экстрадиции с Гонконгом на неопределенный срок, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:30
Политика
В МИД Украины назвали условие встречи Путина и Зеленского в Крыму
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал немыслимой встречу украинского президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму в настоящий момент.
Газета.Ru 06:07
Политика
Песков объяснил выбор Путиным кандидатуры врио главы Хабаровского края
Москва, 21 июля 2020, 13:13 — REGNUM Принимая решение о назначении главы комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева (ЛДПР) на должность временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края президент РФ Владимир Путин учитывал его деловые качества и богатый политический опыт.
REGNUM 06:13
Происшествия
Полиция обезвредила два взрывных устройства на рынке в Киеве
Полиция в Киеве обезвредила два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский», сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Коммерсантъ 07:52
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Владимир Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет, сообщила пресс-служба Кремля Такое поручение глава государства дал в рамках подписанного указа "О национальных целях развития России на период до 2030 года".
РИА Новости 05:40
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Наука
Создан материал, который невозможно разрезать или просверлить
Диск шлифовальной машины или сверло дрели проникает сквозь первый слой материала, но как только достигает керамических шариков, возникает вибрация, которая тупит инструмент, а мелкая пыль заполняет полости в пористой структуре металла.
Хайтек+ 05:34
Армия и оружие
Микроскопический разведывательный дрон США захватили в Сирии
Российская газета 03:34
Общество
Бизнес-элита России досрочно получила доступ к вакцине от коронавируса
Бизнес-элита России досрочно получила доступ к вакцине от коронавирусной инфекции.
АБН вчера в 03:22
Шоу-бизнес
Ники Минаж ждет первенца от мужа с уголовным прошлым
В скором времени звезда готовится подарить первенца своему супругу Кеннетту Петти, который имеет за плечами уголовное прошлое.
WomanHit.ru 06:37
Политика
Фургал опубликовал обращение к хабаровчанам после отставки
Известия вчера в 23:47
Происшествия
Захватчик заложников в Луцке сам позвонил в полицию
Захвативший заложников в Луцке мужчина сам позвонил в полицию, представился Максимом Плохим и сообщил, что автобус заминирован.
BFM.ru 05:31
Политика
Путин наградил орденами Почета и Дружбы ряд сенаторов
РИА Новости 06:11
Происшествия
В Сочи смерч вышел на берег и разгромил пляжное оборудование
Смерч в Сочи вышел на берег в Имеретинской бухте и снес пляжное оборудование.
Газета.Ru 07:35
Общество
Росгвардейцев обяжут представляться гражданам
Госдума приняла законопроект, который обязывает сотрудников Росгвардии представляться гражданам и предъявлять им служебное удостоверение.
Lenta.ru 07:07
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» вошёл в состав ВМФ
«Приказом главкома ВМФ адмирала Николая Евменова новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» принят в состав Военно-морского флота», — цитирует РИА Новости Дыгало.
RT на русском 05:00
Политика
Британия сочла вмешательство России в референдум по Brexit бесполезным
Великобритания опубликовала на сайте правительства доклад о российском вмешательстве в политическую жизнь страны.
Lenta.ru 06:50
Политика
Госдума ввела электронные однократные визы для въезда в Россию
Законом предусмотрено введение с 1 января 2021 года универсальной единой электронной однократной визы для краткосрочного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации в туристических, деловых, гостевых и гуманитарных целях.
ТАСС 06:14
Экономика
В России ужесточили выдачу кредиток
Чтобы удержать риски на приемлемом уровне, кредитные организации ужесточили условия выдачи кредитных карт.
Lenta.ru 00:08
Общество
Композитор Юрий Антонов попал в больницу
Lenta.ru 06:51
Космос
Томские ученые будут управлять роем космических спутников
Томский Обзор 02:20
Футбол
Дзюба ответил обвинившему «Зенит» в подкупе судьи фанату «Спартака»
Фанат «Спартака» обвинил «Зенит» в подкупе судьи, работавшего на полуфинале Кубка РФ между командами.
ProstoProSport 07:18
Политика
Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах
Госдума в окончательном чтении приняла закон, допускающий проведение голосования на выборах и референдумах в течение трех дней.
Lenta.ru 06:15
Политика
В Кремле оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»
Условия для проведения саммита «нормандской четвёрки» пока не созданы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
RT на русском 07:16
Происшествия
Вода ушла из подтопленных домов в Нижних Сергах
Из всех подтопленных домов в городе Нижние Серги (Свердловская область) ушла вода.
Известия 03:16
Общество
В США скончался армянский шансонье Борис Давидян
Любители шансона запомнили Боку по хиту Доля воровская. Перец-шансонье армянского происхождения Борис Давидян скончался на 72-м году жизни.
iReactor 05:57
Политика
На Украине заявили об угрозе потери восьми областей
Украина может потерять восемь регионов в случае нового майдана, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала "Наш".
РИА Новости 06:36