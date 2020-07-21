Общество

Piter.tvPiter.tvЕвросоюз выделит Греции 32 миллиарда евро на восстановление экономики

Греция покинула саммит ЕС в Брюсселе с поддержкой от ЕС в 70 млрд евро. Евросоюз выделит Греции 32 миллиарда евро на восстановление экономики. Об этом во время брифинга с журналистами рассказали премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Итоги саммита ЕС: кто сколько получит на восстановление экономики

Pravda.Ru07:18

ЕС выделит Греции 72 млрд евро

Телеканал 360°04:30

Лидеры ЕС на пятый день саммита все же пришли к соглашению по вопросу бюджета и восстановлению экономики

Эхо Москвы00:13

Италии выделят 209 миллиардов евро из фонда восстановления экономики ЕС

Комсомольская правда03:14

Евросоюз выделит Греции 32 миллиарда евро на восстановление экономики

Piter.tv02:02

Евросоюз выделит Греции 32 миллиарда евро на восстановление экономики

РИА Новости01:43

Компромисс на миллиарды: Саммит ЕС поделил пакеты экономической помощи

Евразия Daily03:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 08:16, Ашберн
Политика

Великобритания приостановила соглашение об экстрадиции с Гонконгом

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что страна выходит из соглашения об экстрадиции с Гонконгом на неопределенный срок, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:30
6
Политика

В МИД Украины назвали условие встречи Путина и Зеленского в Крыму

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал немыслимой встречу украинского президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму в настоящий момент.
Газета.Ru 06:07
142
Политика

Песков объяснил выбор Путиным кандидатуры врио главы Хабаровского края

Москва, 21 июля 2020, 13:13 — REGNUM Принимая решение о назначении главы комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева (ЛДПР) на должность временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края президент РФ Владимир Путин учитывал его деловые качества и богатый политический опыт.
REGNUM 06:13
608
Происшествия

Полиция обезвредила два взрывных устройства на рынке в Киеве

Полиция в Киеве обезвредила два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский», сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Коммерсантъ 07:52
17
Политика

В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием

REGNUM 07:55
461
Общество

Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет

Владимир Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет, сообщила пресс-служба Кремля Такое поручение глава государства дал в рамках подписанного указа "О национальных целях развития России на период до 2030 года".
РИА Новости 05:40
3,2K
Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
864
Наука

Создан материал, который невозможно разрезать или просверлить

Диск шлифовальной машины или сверло дрели проникает сквозь первый слой материала, но как только достигает керамических шариков, возникает вибрация, которая тупит инструмент, а мелкая пыль заполняет полости в пористой структуре металла.
Хайтек+ 05:34
32
Общество

Добронравов не захотел работать в Театре Сатиры за 1 миллион рублей

Evo-rus.com 06:51
32
Армия и оружие

Микроскопический разведывательный дрон США захватили в Сирии

Российская газета 03:34
26
Общество

Бизнес-элита России досрочно получила доступ к вакцине от коронавируса

Бизнес-элита России досрочно получила доступ к вакцине от коронавирусной инфекции.
АБН вчера в 03:22
1,8K
Происшествия

Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки объявили в розыск

РИА Новости 05:41
14
Шоу-бизнес

Ники Минаж ждет первенца от мужа с уголовным прошлым

В скором времени звезда готовится подарить первенца своему супругу Кеннетту Петти, который имеет за плечами уголовное прошлое.
WomanHit.ru 06:37
2
Политика

Фургал опубликовал обращение к хабаровчанам после отставки

Известия вчера в 23:47
176
Происшествия

Захватчик заложников в Луцке сам позвонил в полицию

Захвативший заложников в Луцке мужчина сам позвонил в полицию, представился Максимом Плохим и сообщил, что автобус заминирован.
BFM.ru 05:31
Политика

Путин наградил орденами Почета и Дружбы ряд сенаторов

РИА Новости 06:11
8
Происшествия

В Сочи смерч вышел на берег и разгромил пляжное оборудование

Смерч в Сочи вышел на берег в Имеретинской бухте и снес пляжное оборудование.
Газета.Ru 07:35
7
Общество

Росгвардейцев обяжут представляться гражданам

Госдума приняла законопроект, который обязывает сотрудников Росгвардии представляться гражданам и предъявлять им служебное удостоверение.
Lenta.ru 07:07
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Касатонов» вошёл в состав ВМФ

«Приказом главкома ВМФ адмирала Николая Евменова новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» принят в состав Военно-морского флота», — цитирует РИА Новости Дыгало.
RT на русском 05:00
2
Политика

Британия сочла вмешательство России в референдум по Brexit бесполезным

Великобритания опубликовала на сайте правительства доклад о российском вмешательстве в политическую жизнь страны.
Lenta.ru 06:50
206
Политика

Госдума ввела электронные однократные визы для въезда в Россию

Законом предусмотрено введение с 1 января 2021 года универсальной единой электронной однократной визы для краткосрочного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации в туристических, деловых, гостевых и гуманитарных целях.
ТАСС 06:14
Экономика

В России ужесточили выдачу кредиток

Чтобы удержать риски на приемлемом уровне, кредитные организации ужесточили условия выдачи кредитных карт.
Lenta.ru 00:08
34
Общество

Композитор Юрий Антонов попал в больницу

Lenta.ru 06:51
3
Космос

Томские ученые будут управлять роем космических спутников

Томский Обзор 02:20
Футбол

Дзюба ответил обвинившему «Зенит» в подкупе судьи фанату «Спартака»

Фанат «Спартака» обвинил «Зенит» в подкупе судьи, работавшего на полуфинале Кубка РФ между командами.
ProstoProSport 07:18
Политика

Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах

Госдума в окончательном чтении приняла закон, допускающий проведение голосования на выборах и референдумах в течение трех дней.
Lenta.ru 06:15
384
Политика

В Кремле оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»

Условия для проведения саммита «нормандской четвёрки» пока не созданы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
RT на русском 07:16
3
Происшествия

Вода ушла из подтопленных домов в Нижних Сергах

Из всех подтопленных домов в городе Нижние Серги (Свердловская область) ушла вода.
Известия 03:16
43
Общество

В США скончался армянский шансонье Борис Давидян

Любители шансона запомнили Боку по хиту Доля воровская. Перец-шансонье армянского происхождения Борис Давидян скончался на 72-м году жизни.
iReactor 05:57
9
Политика

На Украине заявили об угрозе потери восьми областей

Украина может потерять восемь регионов в случае нового майдана, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала "Наш".
РИА Новости 06:36
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Европейский союз
Экономическое и политическое объединение 27 европейских государств. Европейский союз был создан Маастрихтским договором 1992 года на основе Европейского экономического сообщества и нацелен на региональную интеграцию.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное