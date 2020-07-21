Политика
РИА НовостиЕвросоюз выделит Греции 32 миллиарда евро на восстановление экономики
Саммит Евросоюза одобрил выделение Греции 32 миллиардов евро из фонда восстановления экономики, помимо этого Греция получит еще около 40 миллиардов евро из бюджета ЕС, сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на брифинге после завершения саммита ЕС.
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Политика
Песков объяснил назначение Дегтярева врио главы Хабаровского края
Накануне президент назначил Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края.
РИА Новости 06:14
Общество
Захвативший заложников в Луцке выдвинул требования
На официальной странице Зеленского в социальной сети Facebook опубликовано сообщение, в котором президент Украины заявил, что держит ситуацию в Луцке под личным контролем.
REGNUM 05:02
Хоккей
В омском «Авангарде» 20 игроков и сотрудников заболели коронавирусом
20 игроков и сотрудников клуба Континентальной хоккейной лиги "Авангард" заболели коронавирусом.
Российская газета 06:27
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru вчера в 09:07
Авто
Ford намерен возродить имя Maverick для нового внедорожника
Компания Ford намерена расширить внедорожную линейку, в которую входит дебютировавшее недавно семейство Bronco.
Motor вчера в 04:18
Общество
Юрий Антонов попал в больницу из-за проблем с ногой
Певец и композитор Юрий Антонов попал в одну из московских больниц, сообщает РЕН ТВ 21 июля.
Известия 06:16
Политика
Британия опубликовала доклад о российском вмешательстве в выборы
Великобритания опубликовала на сайте правительства доклад о российском вмешательстве в политическую жизнь страны.
Lenta.ru 06:07
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости вчера в 08:23
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин
В столичном СК сообщили о задержании мужчины, подозреваемого «в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин на юго-западе Москвы».
RT на русском 04:31
Политика
Орешкин пообещал максимальный контроль за исполнением нацпроектов
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».
Rambler News Service 06:04
Политика
В Кремле прокомментировали фото Кадырова в оружейном арсенале
Владение оружием в России регламентируется законом, который для всех един, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, комментируя фото главы Чечни Рамзана Кадырова в оружейном арсенале.
РИА Новости 05:34
Происшествия
Ростехнадзор завершил расследование причин аварии в отеле «Карамель»
Завершено расследование причин аварии в мини-отеле «Карамель» в Перми. Об этом сообщает Ростехнадзор по Пермскому краю.
АиФ Пермь 06:31
Общество
Путин поручил главе МЧС вылететь в Свердловскую область из-за паводка
Глава МЧС Евгений Зиничев отправится в город Нижние Серги в Свердловской области, где из-за паводка объявлен режим ЧС.
РБК 06:30
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде
Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде Агата Муцениеце продемонстрировала свои формы в откровенном наряде.
Экспресс газета вчера в 05:53
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
Гаджеты
Xiaomi обновит 23 смартфона до стабильной версии MIUI 12 в августе
Xiaomi раскрыла модели смартфонов, которые получат международную стабильную версию MIUI 12 уже в августе.
MobiDevices 06:40
Здоровье
227 случаев коронавируса в Свердловской области выявили за сутки
По данным регионального оперативного штаба на вторник, 21 июля, за последние сутки на Среднем Урале еще у 227 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:02
Политика
ЛДПР поддержала в третьем чтении закон о трехдневном голосовании
Депутаты Госдумы принял в третьем чтении закон о праве ЦИК проводить в течение трех дней голосование на выборах и референдумах.
Интерфакс 06:16
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Политика
Украина назвала условие встречи Путина и Зеленского в Крыму
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал условие встречи президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в Крыму, передает «24 канал».
Lenta.ru 06:23
Политика
На Украине заявили об угрозе потери восьми областей
Украина может потерять восемь регионов в случае нового майдана, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала "Наш".
РИА Новости 06:36
Политика
Политика Рогозина оказалась выгодна США
Уиттингтон признает, что проводимая Рогозиным политика оказалась выгодна США и противоречит национальным интересам России.
Lenta.ru 05:36
Армия и оружие
Начальник Генштаба ВС России прибыл в Южный военный округ
Начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов прибыл в войска Южного военного округа.
RT на русском 04:05
Футбол
«Зенит» и «Спартак» поборются за форварда «Уфы»
Интерес к 19-летнему форварду проявляют петербургский «Зенит» и московский «Спартак», сообщает Sport24.
Свободная Пресса вчера в 17:00
Религия
Православные отмечают праздник в честь Казанской иконы Богородицы
Русская православная церковь во вторник отмечает праздник в честь иконы Богоматери "Казанская", одного из самых известных и почитаемых образов в России.
РИА Новости 03:03
Общество
Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом
Арестованный по подозрению в покушении на убийство бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал рассказал анекдот, описывая свое пребывание в следственном изоляторе «Лефортово».
Lenta.ru 06:35
Общество
В России предложили отменить тайну переписки и разговоров по телефону
В России предложили отменить тайну переписки и разговоров по телефону.
Ferra 04:56
Музыка
Клип Little Big установил рекорд конкурса «Евровидение» по просмотрам
Российская рейв-группа из Санкт-Петербурга Little Big побила все рекорды «Евровидения» по просмотрам конкурсных клипов.
Live24 04:59