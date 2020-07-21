Политика
ИзвестияЛидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы
Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса.
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У нас есть соглашение – и хорошее соглашение! С бюджетом в 1,074 триллиона евро и планом восстановления в 750 миллиардов. Никогда ЕС не решался настолько амбициозно инвестировать в будущее.
— Софи Вильмес, бельгийский политикВзгляд.ру 00:24
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Армия и оружие
Армия Хафтара провела испытания старой советской ракеты в Ливии
ЛНА провела испытания старой ракеты советского производства П-15 "Термит".
Народные новости вчера в 11:34
Армия и оружие
В Минобороны РФ заявили о готовности вакцины от коронавируса
Как сообщало ИА REGNUM, накануне Министерство обороны России заявило о завершении очередного этапа клинических испытаний вакцины от коронавируса в рамках совместного с Центром имени Н. Ф. Гамалеи тестирования на базе военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко.
REGNUM 01:17
Наука
Орнитологи обнаружили у колибри скрытый от других птиц «канал связи»
Орнитологи из Университета штата Джорджия установили, что миниатюрный эквадорский колибри Hillstar, обитающий в горах Анды, создает голосом колебания в ультразвуковом диапазоне, которые не могут слышать другие виды птиц.
Evo-rus.com вчера в 11:01
Политика
Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев прибыл в регион
Дегтярева назначили врио главы Хабаровского края после отстранения от должности губернатора региона Сергея Фургала, которого подозревают в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств бизнесменов в 2000-х годах.
РБК вчера в 22:39
Общество
В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса
Трое детей оказались среди 96 новых выявленных заразившихся коронавирусом в Саратовской области, общее число зараженных в регионе возросло до 8159 человек, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 18 июля в 06:51
Происшествия
Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода
Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги в Свердловской области, где в понедельник из-за паводка введен режим ЧС.
ТАСС 01:41
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки президента России Владимира Путина в Крым, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском вчера в 12:38
Экономика
РБК составил рейтинг регионов по качеству жизни
Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) по заказу РБК подготовило рейтинг российских регионов за 2019 год по качеству жизни населения.
РБК 02:00
Кино
Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок
Премьеру фильма Кристофера Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок, сообщается в журнале Variety со ссылкой на заявление председателя директоров киностудии Warner Bros.
Mockva.ru вчера в 17:44
Финансы
Биржевой курс доллара поднялся выше 72 рублей впервые с начала июля
Курс доллара на Московской бирже 20 июля впервые за две недели поднялся выше отметки в 72 руб.: он не стоил столько с 7 июля.
Ведомости вчера в 03:22
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
Авто
В России стартовали продажи автомобиля Volkswagen Arteon
Как сообщают российские автодилеры, новая модель автомобиля Volkswagen Arteon приходит на смену Passat CC.
Anonsens вчера в 21:47
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
Общество
«Магнит» открыл пилотные магазины под брендом «Моя цена»
«Магнит» в июле открыл три тестовых дискаунтера под брендом «Моя цена», сообщил президент и гендиректор компании Ян Дюннинг.
Коммерсантъ вчера в 19:37
Футбол
Актёр Назаров написал стихотворение про «Зенит» после матча со «Спартаком»
RT на русском вчера в 09:35
Общество
Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Скончался известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Вести.Ru вчера в 08:43
Культура
Децл зарабатывал на продаже автографов сына Газманова в Чечне
Отец Кирилла Толмацкого отметил, что в начале двухтысячных они ездили на гастроли с концертами в столицу Чеченской республики вместе Газмановыми.
VSE42.RU 01:58
Энергетика
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $43 за баррель
В целом, старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб прогнозирует, что «вероятный дневной диапазон для нефти марки Brent на 20 июля составит $42,6-43,4 за баррель».
Росбалт вчера в 02:59
Футбол
«Стамбул Башакшехир» впервые стал чемпионом Турции по футболу
Стамбул, Турция, 21 июля 2020, 08:37 — REGNUM Футбольный клуб «Стамбул Башакшехир» впервые в своей истории стал чемпионом Турции.
REGNUM 01:37
Происшествия
СК проведет проверку после нападения на следователя в Саратове
Следственный комитет по Саратовской области проведет проверку после нападения на сотрудника ведомства.
РБК вчера в 14:40
Общество
В Краснодаре 21 июля действует штормовое предупреждение
В Краснодаре действует штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба администрации города.
АиФ Краснодар 01:44
Общество
Экспертиза подтвердила подлинность останков семьи Романовых
Заведующий кафедрой вспомогательных и специальных исторических дисциплин Историко-архивного института РГГУ, кандидат исторических наук Евгений Пчелов рассказал, что историко-архивная экспертиза, которую провели в рамках расследования убийства семьи Романовых, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 вчера в 18:48
Происшествия
Два жителя Челябинской области погибли от удара молний за две недели
Житель Златоуста (Челябинская область) погиб от удара молнии в поле. Это второй такой случай в регионе за две недели.
Известия 01:53
Наука
Собаки могут использовать магнитное поле Земли для навигации
ГЛАС.RU вчера в 10:58
Игры
У консоли Xbox Series X появятся эксклюзивные игры
Игровая консоль Xbox Series X получит несколько эксклюзивных игр.
МонаВиста вчера в 14:16
Общество
Историк из Киева заявил об украинском происхождении богов
РИА Новости 02:26
Наука
Создан первый практически не разрезаемый искусственный материал
Evo-rus.com 01:19
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru вчера в 11:59
Религия
Брянские православные отмечают День Казанской иконы Божией Матери
День Казанской иконы Божией Матери отмечают брянские православные сегодня, 21 июля.
Городской32 (Брянск) вчера в 23:25
Футбол
Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча «Зенит» — «Спартак»
RT на русском вчера в 10:51