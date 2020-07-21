Политика

ИзвестияИзвестияЛидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы

Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса.
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Софи Вильмес
У нас есть соглашение – и хорошее соглашение! С бюджетом в 1,074 триллиона евро и планом восстановления в 750 миллиардов. Никогда ЕС не решался настолько амбициозно инвестировать в будущее.
— Софи Вильмес, бельгийский политикВзгляд.ру 00:24

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Лидеры ЕС согласовали план помощи экономике на €750 млрд

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Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги в Свердловской области, где в понедельник из-за паводка введен режим ЧС.
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Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок

Премьеру фильма Кристофера Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок, сообщается в журнале Variety со ссылкой на заявление председателя директоров киностудии Warner Bros.
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Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

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Как сообщают российские автодилеры, новая модель автомобиля Volkswagen Arteon приходит на смену Passat CC.
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