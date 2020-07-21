У нас есть соглашение – и хорошее соглашение! С бюджетом в 1,074 триллиона евро и планом восстановления в 750 миллиардов. Никогда ЕС не решался настолько амбициозно инвестировать в будущее.

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