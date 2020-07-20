с чего всё началось

Саммит Евросоюза одобрил выделение Греции 32 миллиардов евро из фонда восстановления экономики, помимо этого Греция получит еще около 40 миллиардов евро из бюджета ЕС, сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на брифинге после завершения саммита ЕС.

Происшествия Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги в Свердловской области, где в понедельник из-за паводка введен режим ЧС. 35

Политика Мэр Хабаровска выразил поддержку врио губернатора Дегтяреву Готовность оказать помощь временно исполняющему обязанности губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву выразил мэр столицы региона Сергей Кравчук. 4

Происшествия СК сообщил о влиянии Фургала на расследование убийств бизнесменов Арестованный по обвинениям в организации убийств предпринимателей бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал оказывал влияние на сотрудников правоохранительных органов, расследовавших дело, сообщается на сайте Следственного комитета. 1,1K

Политика Ангела Меркель осталась довольна итогами саммита ЕС Канцлер Германии Ангела Меркель осталась довольна итогами почти пятидневного саммита ЕС.

Шоу-бизнес Бузова выступила за легализацию однополых браков Бузова выступила за легализацию однополых браков Ведущая "Дома-2" разразилась пространным постом в поддержку ЛГБТ-сообщества. 17

Здоровье 115 человек в Ростовской области заболели коронавирусом за сутки По информации Роспотребнадзора на понедельник, 20 июля, за последние сутки на Дону у 115 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 1,6K

Происшествия В подмосковный суд направили дело таксиста-отравителя Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело в отношении частного таксиста, который опаивал клиентов и грабил, одна из потерпевших скончалась, сообщает пресс-служба ведомства. 331

Общество Стивен Сигал прилетел в Улан-Удэ "Всемирно известный голливудский актер, режиссер и мастер боевых искусств Стивен Сигал прибыл в столицу республики Улан-Удэ", - сказано в сообщении. 7

Политика Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. 2,7K

Политика Жириновский поблагодарил Путина за назначение Дегтярева Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский поблагодарил Президента Владимира Путина за назначение парламентария от ЛДПР Михаил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. 73

Шоу-бизнес Суд перенес заседание по разводу Телегина с Пелагеей на 11 августа Никулинский суд Москвы проведет следующее заседание по разводу между форвардом московского хоккейного клуба ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей 11 августа, сообщили РИА Новости представители обеих сторон. 52