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Евросоюз заморозил активы ВТБ, «Открытия» и Совкомбанка

Евросоюз в рамках пятого пакета санкций против РФ заморозил активы ВТБ, "Новикомбанка", "Совкомбанка", банка "Открытие" и 14 военно-промышленных, машиностроительных, судостроительных и транспортных компаний.
ТАСС
8 апреля ЕС ввел против России пятый по счету пакет санкций.
РБК
В пятый пакет санкций ЕС по отношению к России вошли экономические ограничения на импорт и экспорт товаров, а также индивидуальные — в отношении чиновников и бизнесменов.
Общественная служба новостей
В частности, США и ЕС ввели ограничения против российской банковской системы, а банки ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ отключили от системы SWIFT.
Рамблер

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Европа заморозила активы ключевых российских банков
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Евросоюз заморозил активы Совкомбанка, ВТБ, Совкомбанк и 14 промышленных и транспортных компаний
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ЕС заморозил активы четырех ключевых российских банков
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