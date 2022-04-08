Евросоюз в рамках пятого пакета санкций против РФ заморозил активы ВТБ, "Новикомбанка", "Совкомбанка", банка "Открытие" и 14 военно-промышленных, машиностроительных, судостроительных и транспортных компаний.
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении командира бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иных неустановленных лиц о массовой гибели людей после ракетного удара в Краматорске.
Неправительственная организация Американский союз защиты гражданских свобод (АСЗГС) помешала конгрессу принять законопроект, благодаря которому администрация США смогла бы изъять активы российских бизнесменов и передать вырученные средства Украине.