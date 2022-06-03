Будьте в Плюсе

Евросоюз запретил покупать российскую сырую нефть и нефтепродукты

Страны-члены Европейского союза ограничили определенные закупки российской нефти.
Газета.Ru
Документ, вводящий ограничительные меры, опубликован в официальном журнале ЕС.
Газета.Ru
Также под запрет попадает предоставление напрямую или косвенно технической помощи, брокерских услуг, финансирования, финансовой помощи или любых других услуг, связанных с экспортом нефти.
РИА Новости
Болгария сможет получать морем нефть и нефтепродукты РФ до конца 2024 года, Хорватия - до конца 2023 года закупать газойл.
ТАСС

Подробнее о событии

ЕС запретил перепродажу трубопроводной нефти и нефтепродуктов из нее третьим странам
ТАСС14:23
REBCO prohibited: ЕС запрещает импорт нефти и нефтепродуктов РФ с оговорками. Обзор
Интерфакс14:30
ЕС запретил предоставление техпомощи при транспортировке нефти из РФ
ИА Красная Весна11:37
Евросоюз запретил покупать, импортировать или передавать нефть из России
РИА Новости11:57
ЕС запретил предоставлять техническую помощь в перевозке нефти из России
Московский Комсомолец11:38
Евросоюз запретил покупать российскую сырую нефть и нефтепродукты
Газета.Ru12:15
ЕС запретил техпомощь, связанную с транспортировкой в третьи страны сырой нефти из РФ
Finam.Ru10:56

Интересное

Президент Белоруссии Лукашенко заявил о наличии данных о конфликте между Зеленским и ВСУ

Между Владимиром Зеленским и украинскими военным начинается серьезный конфликт, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
РИА Новости09:09

Макрон заявил, что за полгода провёл около 100 часов телефонных переговоров с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что с декабря провёл не менее 100 часов телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
RT на русском15:22

Capcom анонсировала Resident Evil 4

Capcom и Sony объединились, чтобы перенести Resident Evil 7 в VR еще в 2017 году, и эта формула, похоже, работает.
Megaobzor.com07:55

Die Zeit: Зеленский может воспользоваться конфликтом для расширения своих полномочий

Политика Владимира Зеленского по захвату и контролю власти вызывает сильное беспокойство в Германии, пишет немецкая газета Die Zeit, ссылаясь на слова правительственных чиновников и комментарии экспертов.
РИА Новости14:30

МИД России потребовал от США разъяснений об отправке вертолетов Ми-17 на Украину

Посольство России в США сделало официальное представление госдепартаменту и потребовало развернутых разъяснений, но Вашингтон не предоставил "никакого внятного ответа".
РИА Новости14:52

Минюст включил журналистов Пивоварова и Кашина в реестр СМИ-иноагентов

Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, журналистов Алексея Пивоварова*, Олега Кашина* и еще четырех человек, следует из соответствующего перечня на сайте Минюста РФ.
РИА Новости15:00

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что санкции ЕС против его дочери раскрывают ей глаза

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков описал реакцию своей совершеннолетней дочери Елизаветы на введение против нее персональных санкций властями США и Евросоюза.
Lenta.ru11:20

«Аэрофлот» прекратил продажу билетов на Шри-Ланку после ареста самолета

"Аэрофлот" прекратил продажу билетов на Шри-Ланку после того, как в этой стране был арестован его самолет, следует из данных системы бронирования на сайте авиакомпании.
РИА Новости11:50

NYT: представители Пентагона изучали на Украине захваченную технику российских военных

Следственная группа Министерства обороны США с помощью увеличительных стекол, отверток и паяльника изучала захваченную на Украине технику российских военных, пишет газета The New York Times.
РИА Новости09:08

Глава Чечни Кадыров заявил, что Шойгу определил меры для ускорения спецоперации на Украине

Министр обороны Сергей Шойгу поставил новые задачи в рамках спецоперации на Украине, которые ускорят ее темпы, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам встречи с главой оборонного ведомства, состоявшейся накануне.
РИА Новости04:52