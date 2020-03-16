с чего всё началось

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус назвал Европу эпицентром распространения COVID-19, а многие страны региона ограничили или закрыли свои границы.

Евросоюз запретит поездки на свою территорию из-за коронавируса

Происшествия Роспотребнадзор опроверг информацию о коронавирусе в Красноярском крае Красноярск, 16 марта 2020, 08:46 — REGNUM В управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю ИА REGNUM опровергли информацию о подтверждённом случае коронавируса в Красноярске.

Происшествия В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.

Общество Жителям Сан-Франциско запретили покидать дома Жителям семи округов мегаполиса запрещено выходить на улицу, кроме как за продуктами, лекарствами или по «крайней необходимости», передает РИА «Новости».

Политика Россия объяснила причину ограничения въезда из Белоруссии Правительство считает, что Минск не предпринимает необходимые меры для профлактики COVID-19 В частности, Белоруссия игнорирует рекомендацию ВОЗ по закрытию границ с рядом стран.

Политика Большинство россиян проголосуют за Путина в 2024 году Отмечено, что в случае положительного решения Конституционного суда России об обнулении сроков Владимира Путина, выдвижении его кандидатуры на президентских выборах 2024 года, за него могут проголосовать около 57 процентов россиян.