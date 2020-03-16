Коронавирус
Snob.ruЕвросоюз запретит поездки на свою территорию из-за коронавируса
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус назвал Европу эпицентром распространения COVID-19, а многие страны региона ограничили или закрыли свои границы.
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с чего всё началось
Еврокомиссия предлагает ввести на 30 дней ограничения для иностранцев на въезд в страны ЕС из-за коронвируса, сообщила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен в Twitter.Коммерсантъ11:34
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Армия и оружие
МИД РФ сообщил о новых атаках боевиков в сирийском Идлибе
МИД РФ сообщил о новых атаках боевиков в сирийском Идлибе. Крупные боевые формирования перевооружились и готовы начать новое наступление.
Происшествия
Роспотребнадзор опроверг информацию о коронавирусе в Красноярском крае
Красноярск, 16 марта 2020, 08:46 — REGNUM В управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю ИА REGNUM опровергли информацию о подтверждённом случае коронавируса в Красноярске.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян забеременела в четвертый раз
В 2019-м году 39-летняя Маргарита Симоньян родила долгожданную дочку, которую назвали Маро.
Политика
Кремль отреагировал на открытое письмо против поправок в Конституцию
В Кремле видели открытое письмо против поправок в Конституцию, подписанное российскими академиками и писателями, и уважают все точки зрения.
Футбол
Владимир Федотов: Кокорин добавил «Сочи» драйва
Все восторгаются игрой Кокорина, который забил уже три гола, в каждом матче выделяется.
Происшествия
В Черновцах скончалась пациентка с подозрением на коронавирус
В украинских Черновцах в больнице умерла женщина, госпитализированная с подозрением на коронавирус.
Происшествия
В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
Энергетика
Мировые цены на нефть выросли на 5%
Общество
Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране
Премьер-министр Российской Федерации Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране.
Общество
Жителям Сан-Франциско запретили покидать дома
Жителям семи округов мегаполиса запрещено выходить на улицу, кроме как за продуктами, лекарствами или по «крайней необходимости», передает РИА «Новости».
Общество
Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19
Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
Политика
Суд в США прекратил дело против «Конкорда»
Суд в США удовлетворил просьбу прокуроров закрыть дело против российской компании "Конкорд Менеджмент", следует из решения суда.
Наука
Несвоевременные отход ко сну и пробуждение ухудшают здоровье
Исследователи подсоединили к людям специальные трекеры для фиксации характеристик сна и здоровья.
Кино
Коронавирус не остановил съемки второго сезона «Ведьмака»
Премьера второго сезона «Ведьмака» ожидается в конце 2020 — начале 2021 года.
Футбол
«Тамбов» обыграл «Крылья Советов» в матче 22-го тура РПЛ
Здоровье
Возрастным тюменцам дали рекомендации по профилактике коронавируса
Тюменские врачи дали рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции тем, кому 60 и более лет.
Экономика
Из-за коронавируса в России могут приостановить строительство дорог
Строительство новых дорог не потребуется, пока не восстановится вся экономика.
Происшествия
Замглавы Барнаула задержан по подозрению во взяточничестве
Заместитель главы Барнаула задержан по подозрению в получении взятки.
Политика
Россия объяснила причину ограничения въезда из Белоруссии
Правительство считает, что Минск не предпринимает необходимые меры для профлактики COVID-19 В частности, Белоруссия игнорирует рекомендацию ВОЗ по закрытию границ с рядом стран.
Политика
Большинство россиян проголосуют за Путина в 2024 году
Отмечено, что в случае положительного решения Конституционного суда России об обнулении сроков Владимира Путина, выдвижении его кандидатуры на президентских выборах 2024 года, за него могут проголосовать около 57 процентов россиян.
Общество
В Китае за сутки выявили 21 новый случай заражения коронавирусом
За последние сутки в Китае был выявлено 21 новый случай заражения, умерли 13 человек, выздоровели 930 пациентов.
Общество
Каско приравняли к ОСАГО: считать ущерб разрешили по «дырявому» каталогу запчастей
Как оказалось, страховые компании имеют право возмещать ущерб по этому виду страхования, используя единую методику расчёта для ОСАГО, выплаты по которой обычно ниже из-за очень неоднородного каталога запчастей.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о температурных аномалиях
Как отметил синоптик, в ближайшее время теплая погода в Краснодарском крае, Адыгее, Крыму и на западе Ставрополья с температурой выше плюс 20 градусов из-за прихода северных воздушных масс сменится заморозками.
Происшествия
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,1
Около берегов Индонезии в Индийском океане произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает Геологическая служба США.
Авто
Автоэксперт объяснил, почему вреден «пенсионерский» стиль езды
Алексей Ревин, эксперт, рассказал, почему «пенсионерский» стиль езды вреден для двигателя.
Политика
Дмитрий Медведев изменил свои планы из-за коронавируса
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поручит принять меры для защиты россиян на фоне развития ситуации с коронавирусом.
Финансы
Доллар и евро снова поднялись в цене за неделю
Снова прдолжается падение российской валюты на мировом рынке.