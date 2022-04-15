Минобороны сообщило о том, что в распоряжении ведомства имеется информация о планах украинской армии нанести ракетный удар «Точкой-У» по ж/д вокзалу в городе Лозовая Харьковской области для того, чтобы потом обвинить в этом армию РФ.
Бабушкинский суд Москвы отправил под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере ректора Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина) Анатолия Полянкина, который уволил Райкина с поста худрука, сообщили РИА Новости в суде.
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские боевики задержали и пытают 837 человек в городе Лиман Краматорского района ДНР за подозрение в лояльности России.