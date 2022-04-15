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Евросоюз заявил о необоснованности высылки 18 дипломатов представительства из России

В Европейском союзе выразили сожаление о решении России выдворить из страны 18 сотрудников представительства ЕС в Москве.
RT на русском
"ЕС сожалеет в связи с необоснованным и не вызванным какими-либо причинами решением выслать 18 сотрудников представительства Евросоюза в России", - говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.
Московский Комсомолец
Страны массово высылают российских дипломатов из своих стран в ответ на специальную военную операцию России на Украине.
Газета.Ru
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль негативно относится к высылке странами Евросоюза российских дипломатов.
Известия

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Евросоюз заявил о необоснованности высылки 18 дипломатов представительства из России
Lenta.ru12:26
В Евросоюзе прокомментировали высылку из России 18 сотрудников представительства ЕС
RT на русском11:39
ЕС назвал необоснованным решение России выслать 18 европейских дипломатов
ТАСС12:02
В ЕС назвали необоснованным высылку 18 дипломатов из России
Говорит Москва11:58
ЕС назвал необоснованным высылку дипломатов представительства из Москвы
ФАН11:54
ЕС назвал высылку 18 европейских дипломатов из России «необоснованным шагом»
Известия11:40
В ЕС назвали необоснованной высылку дипломатов представительства из Москвы
Life.ru12:23

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