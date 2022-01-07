Lenta.ruЕвростат: годовая инфляция в 19 странах еврозоны в декабре ускорилась до 5 процентовГодовая инфляция в 19 странах еврозоны в декабре ускорилась до 5 процентов, обновив рекорд с августа 1991 года.Lenta.ruТолько за декабрь потребительские цены в еврозоне, по предварительной оценке, увеличились на 0,4%.ПРАЙМАналитики, порошенные порталом DailyFX ожидали замедления инфляции до 4,7%.ПРАЙМПо предварительным данным, потребительские цены в декабре увеличились на 0,4%. Базовая годовая инфляция ускорилась до 2,7% с 2,6% в ноябре, пишет агентство Прайм, ссылаясь на портал DailyFX.Banki LoansЧитать далееСвернутьИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаНародные новостиФАНАБНЭкономика сегодняПодробнее о событииЕЦБ может остановить покупки активов к концу года, но пока это маловероятноFinam.Ru09:40Рост цены производителей в еврозоне в ноябре замедлился до 1,8%, в ЕС - до 2%Финмаркетвчера в 10:25Годовая инфляция в еврозоне выросла до рекордных 5%Коммерсантъ07:45Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в декабре обновила максимум с августа 1991 годаBanki Loans07:06Инфляция в еврозоне достигла исторического максимумаКомпания06:02Годовая инфляция в еврозоне в декабре ускорилась до 5%, обновив рекорд с августа 1991 годаПРАЙМ05:08Инфляция в еврозоне достигла исторического максимумаForbes08:39Показать ещёОценить45Поделиться