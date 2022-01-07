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Евростат: годовая инфляция в 19 странах еврозоны в декабре ускорилась до 5 процентов

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в декабре ускорилась до 5 процентов, обновив рекорд с августа 1991 года.
Lenta.ru
Только за декабрь потребительские цены в еврозоне, по предварительной оценке, увеличились на 0,4%.
ПРАЙМ
Аналитики, порошенные порталом DailyFX ожидали замедления инфляции до 4,7%.
ПРАЙМ
По предварительным данным, потребительские цены в декабре увеличились на 0,4%. Базовая годовая инфляция ускорилась до 2,7% с 2,6% в ноябре, пишет агентство
 Прайм, ссылаясь на портал DailyFX.
Banki Loans

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Рост цены производителей в еврозоне в ноябре замедлился до 1,8%, в ЕС - до 2%
Финмаркетвчера в 10:25
Годовая инфляция в еврозоне выросла до рекордных 5%
Коммерсантъ07:45
Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в декабре обновила максимум с августа 1991 года
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Инфляция в еврозоне достигла исторического максимума
Компания06:02
Годовая инфляция в еврозоне в декабре ускорилась до 5%, обновив рекорд с августа 1991 года
ПРАЙМ05:08
Инфляция в еврозоне достигла исторического максимума
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