Lenta.ruЕвростат назвал Болгарию самой грязной страной в Европейском союзеХорошо ли подобран заголовок?ДаНетВ третьем квартале 2021 года объем выбросов парниковых газов в Европе вырос из-за восстановления деловой активности, сообщила статистическая служба Европейского Союза.Lenta.ruСамой грязной страной в Европе, по данным статистической службы Европейского Союза, оказалась Болгария.ПРАЙМОтмечается, что рост объемов выбросов связан с возрождением деловой активности в прошлом году.ПРАЙМПо оценкам Евростата, выбросы составили 881 миллион тонн эквивалента CO2, что на 6 процентов больше, чем в третьем квартале 2020 года.Lenta.ruЧитать далееСвернутьФАНФАНПолитРоссияКомсомольская правдаГазета.RuПодробнее о событииЕвростат назвал Болгарию самой грязной страной ЕвросоюзаКомсомольская правда01:15Болгария стала самой «грязной» страной в ЕвропеRusbankrot.ru00:58Евростат назвал Болгарию самой грязной страной в Европейском союзеLenta.ru22:30Евростат: из-за деловой активности в Европе вырос объем выбросов парниковых газовRuNews24.ru00:20Названа самая грязная страна ЕвросоюзаОбщественная служба новостей23:38Евростат: самая грязная страна ЕС - БолгарияГазета.Ru23:08Болгария возглавила топ самых грязных стран ЕС по версии ЕвростатаФАН00:40Показать ещёОценить43Поделиться