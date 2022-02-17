Будьте в Плюсе

Евростат назвал Болгарию самой грязной страной в Европейском союзе

Хорошо ли подобран заголовок?
В третьем квартале 2021 года объем выбросов парниковых газов в Европе вырос из-за восстановления деловой активности, сообщила статистическая служба Европейского Союза.
Lenta.ru
Самой грязной страной в Европе, по данным статистической службы Европейского Союза, оказалась Болгария.
ПРАЙМ
Отмечается, что рост объемов выбросов связан с возрождением деловой активности в прошлом году.
ПРАЙМ
По оценкам Евростата, выбросы составили 881 миллион тонн эквивалента CO2, что на 6 процентов больше, чем в третьем квартале 2020 года.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Евростат назвал Болгарию самой грязной страной Евросоюза
Комсомольская правда01:15
Болгария стала самой «грязной» страной в Европе
Rusbankrot.ru00:58
Евростат назвал Болгарию самой грязной страной в Европейском союзе
Lenta.ru22:30
Евростат: из-за деловой активности в Европе вырос объем выбросов парниковых газов
RuNews24.ru00:20
Названа самая грязная страна Евросоюза
Общественная служба новостей23:38
Евростат: самая грязная страна ЕС - Болгария
Газета.Ru23:08
Болгария возглавила топ самых грязных стран ЕС по версии Евростата
ФАН00:40

Интересное

Валиева сделала три четверных на тренировке перед произвольной программой ОИ в Пекине

Российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова провели тренировочную сессию перед произвольной программой Олимпиады в Пекине.
Матч ТВвчера в 02:17

Профессор Спектор сообщил о шести скрытых симптомах штамма коронавируса «омикрон»

Штамм коронавируса "омикрон" может оседать в кишечнике, а не в носу.
РИА Новости20:00

Женщину с двумя детьми два года держали в рабстве под Воронежем

В Воронежской области женщину с двумя детьми два года держали в рабстве.
Donday.ru03:36

FT: Великобритания собирается отказаться от «золотых виз» из-за действий России

Великобритания собирается отказаться от выдачи «золотых виз» — виз инвестора, пишет газета Financial Times.
РБК20:14

Врач Черкасова: сильное желание спать днем может быть признаком опасной проблемы

По словам врача сомнолога Софии Черкасовой, сильная дневная сонливость у человека может говорить о его подверженности ночному апноэ.
MedikForum.ruвчера в 10:59

Создатели The Sims передумали и выпустят в России набор с ЛГБТ-свадьбой

Создатель игры The Sims компаний Electronic Arts отказалась от своего прежнего намерения исключить из обновления для России пару из однополых персонажей.
РБК03:38

Politico: Россия может «начать вторжение» на Украину после 20 февраля

Американская газета Politico утверждает, что Россия может "начать вторжение" на Украину после 20 февраля.
Газета.Ru02:45

В России за сутки 18 090 человек были госпитализированы с COVID-19

За минувшие сутки в РФ были госпитализированы с коронавирусом 18 090 человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.
Интерфакс03:22

Bloomberg сообщил о прибытии еще семи тысяч российских военных к границе с Украиной

Семь тысяч российский военных прибыли к границе с Украиной. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников США.
Lenta.ru03:02

Укороченные брюки, высокие сапоги и шапка: Ирина Шейк замечена на прогулке в Нью-Йорке

Модель надела объемное пальто черного цвета, укороченные широкие брюки и высокие сапоги.
Lisa.ru15 февраля в 08:30