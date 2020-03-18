Коронавирус

АБНАБНЕвровидение-2020 официально отменили

Организаторы международного музыкального конкурса «Евровидение-2020» официально заявили о его отмене на фоне пандемии коронавируса. Информация о возможной отмене конкурса начала распространяться 18 марта.
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СМИ узнали о возможной отмене конкурса «Евровидение» из-за коронавируса

РБК08:11

«Евровидение» отменят

Lenta.ru05:22

Источник: «Евровидение-2020» не состоится

Российская газета06:42

COVID-19 отменит «Евровидение»

Национальная служба новостей06:31

СМИ: Организаторы «Евровидения» отменили песенный конкурс

Народные новости06:14

СМИ сообщили о возможной отмене «Евровидения-2020»

Росбалт06:05

В Израиле заявили об отмене «Евровидения»

URA.Ru07:14
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Музыка

Представитель Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

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Американская корпорация Apple анонсировала новые устройства линеек iPad и MacBook Air.
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Президент России Владимир Путин прокомментировал рост цен на топливо.
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Биржи США падают на фоне распространения коронавируса, отмечает РИА Новости.
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Владимир Путин прокомментировал подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию на фоне распространения коронавирусной инфекции и допустил его различные формы.
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Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
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Каникулы в школах России продлятся с 23 марта до 12 апреля

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Wintershall Dea инвестировала в «Северный поток-2» 75% от обещанного

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Путин подписал закон о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о покупке правительством у Банка России акций Сбербанка.
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Литва ужесточила правила транзита для поездов в Калининград

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Зараженной коронавирусом Куриленко отказали в госпитализации

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