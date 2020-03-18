Организаторы международного музыкального конкурса «Евровидение-2020» официально заявили о его отмене на фоне пандемии коронавируса. Информация о возможной отмене конкурса начала распространяться 18 марта.

Общество В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом В России за сутки было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Здоровье Мыть руки и сидеть дома посоветовал пожилым россиянам Роспотребнадзор Роспотребнадзор порекомендовал пожилым людям как можно реже посещать магазины и ездить на общественном транспорте, а также постараться по максимуму ограничить контакты со знакомыми и родственниками, которые недавно вернулись из заграничных поездок.

Финансы Курс доллара поднялся выше 80 рублей К 18:18 (мск) курс доллара расчетами "завтра" рос на 4,5 рубля — до 79,94 рубля, курс евро — на 3,85 рубля, до 86,75.

Общество В СИЗО и колониях запретили свидания из-за коронавируса Федеральная служба исполнения наказаний временно запретила свидания заключенных в колониях и следственных изоляторах, чтобы снизить риск того, что в эти заведения попадает коронавирус COVID-19.

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Здоровье Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 тысяч По последним данным, число случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 200 тысяч, при этом число умерших от заболевания COVID-19 составило 8,1 тысяч человек.

Происшествия На Урале задержали мужчину, убившего женщину в суде Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в том, что в здании суда Первоуральска убил женщину, проходившую потерпевшей по его уголовному делу о побоях, и ранил пристава, сообщает управление СК РФ по Свердловской области.

Политика Путин допустил проведение голосования по Конституции на дому Владимир Путин прокомментировал подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию на фоне распространения коронавирусной инфекции и допустил его различные формы.

Общество Wintershall Dea инвестировала в «Северный поток-2» 75% от обещанного Германская Wintershall Dea, которая является одним из финансовых партнеров "Газпрома" по проекту газопровода "Северный поток-2", на данный момент направила на его финансирование около 75% от обещанных €950 млн.