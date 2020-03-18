Коронавирус

АБНАБНЕвровидение-2020 официально отменили

Организаторы международного музыкального конкурса «Евровидение-2020» официально заявили о его отмене на фоне пандемии коронавируса. Информация о возможной отмене конкурса начала распространяться 18 марта.
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СМИ узнали о возможной отмене конкурса «Евровидение» из-за коронавируса

РБК08:11

В Израиле заявили об отмене «Евровидения»

URA.Ru07:14

СМИ сообщили о возможной отмене «Евровидения-2020»

Росбалт06:05

COVID-19 отменит «Евровидение»

Национальная служба новостей06:31

Израильский вещатель сообщил об отмене Евровидения-2020

News.ru06:13

Источник: «Евровидение-2020» не состоится

Российская газета06:42

«Евровидение» отменят

Lenta.ru05:22
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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 12:15, Ашберн
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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.
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Названо эффективное лекарство от коронавируса

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Россияне оказались заблокированы в Черногории

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Курс доллара 18 марта превысил отметку в 80 рублей впервые с 11 февраля 2016 года. Такие данные в среду, 18 марта, приводит Мосбиржа.
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ФСИН приостановила все свидания с заключенными из-за коронавируса

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) объявила о приостановке всех свиданий с заключенными из-за рисков распространения коронавируса.
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Авто

Назвали рублевые цены на кроссовер Geely Coolray

Пресс-служба Geely рассекретила российские цены и комплектации нового Geely Coolray.
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Политика

Конституционный суд одобрил поправки к Конституции

Конституционный суд России постановил, что закон о поправках в Конституции соответствует Основному закону страны.
Страна Советов on-line вчера в 02:46
Энергетика

Нефти предсказали падение стоимости ниже нуля

Аналитик японского банка Mizuho Пол Санки (Paul Sankey) предсказал падение стоимости нефти ниже нуля.
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Музыка

«Евровидение-2020» официально отменили из-за коронавируса

Конкурс «Евровидение-2020», который должен был пройти в мае в Нидерландах, официально отменили из-за рисков распространения коронавируса, говорится в сообщении организаторов в Twitter.
Ведомости 09:29
Общество

В России зафиксировали 33 новых случая заражения коронавирусом

Выявлено 33 новых случая, из них 31 случай зарегистрирован в Москве, по одному случаю – в Томской и Новосибирской областях, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 08:21
Экономика

Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара

Герман Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу Сбербанка.
Деловое.ТВ вчера в 09:45
Политика

Украинский депутат заразился коронавирусом

Депутат Верховной рады Сергей Шахов заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
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ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Общество

Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
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Путешествия

За границей остаются 100 тысяч организованных российских туристов

Организованные туристы вернутся в страну по ранее выписанным билетам, или туропертор предложит альтернативные варианты, если они будут.
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Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски

РИА Новости вчера в 15:12
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Одноплатный ПК DFI GHF51 получил процессор AMD Ryzen Embedded

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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова приняла Джигана обратно

Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, известный как Джиган, смог вернуться в дом к жене Оксане Самойловой и четырём детям.
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Аршавин через суд добивается уменьшения алиментов для Барановской

Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Аршавин через суд требует уменьшения размера алиментов для своей бывшей гражданской жены и их троих детей, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы.
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Армия и оружие

Власти Греции передали правоохранителям изъятые турецкие броневики

Обострение обстановки из-за нелегальной миграции в Грецию из Турции случилось после того, как 28 февраля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о невозможности сдерживания беженцев.
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Экономика

СМИ назвали цель России в нефтяной войне

Американское издание American Conservative пишет, что главной целью РФ в нефтяной войне является американская сланцевая нефть.
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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30% из-за коронавируса Экспорт российской нефти в Китай в январе сократился почти на 30% по сравнению с январем 2019 года.
РБК 00:58
Общество

Институт Роберта Коха предрек два года пандемии коронавируса

Пандемия вируса SARS-CoV-2 может продлиться два года, инфекция будет распространяться волнами.
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Законопроект о заморозке цен на лекарства вынесен на первое чтение

Во вторник, 17 марта, Государственная дума в первом чтении рассмотрит законопроект, согласно которому правительство получит право замораживать цены на лекарства, пишет ТАСС.
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Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса

Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса.
Lenta.ru 11:40
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