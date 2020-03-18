Коронавирус
АБНЕвровидение-2020 официально отменили
Организаторы международного музыкального конкурса «Евровидение-2020» официально заявили о его отмене на фоне пандемии коронавируса. Информация о возможной отмене конкурса начала распространяться 18 марта.
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Общество
Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.
Политика
Путин прибыл в Крым на годовщину воссоединения с Россией
Президент России Владимир Путин прибыл в Крым в шестую годовщину воссоединения полуострова с Россией.
Здоровье
Названо эффективное лекарство от коронавируса
Политика
В Кремле прокомментировали слова Путина о среднем классе
Ранее Владимир Путин заявил, что в России 70 процентов жителей относятся к среднему классу, ссылаясь на методики Всемирного банка, в соответствии с которыми к среднему классу причисляются люди, чей доход в полтора раза больше минимального размера оплаты труда.
Общество
Россияне оказались заблокированы в Черногории
Авиакомпании "Аэрофлот", "Победа" и S7 заявили, что не могут вернуть в Россию пассажиров из-за отсутствия разрешения на вывоз от властей Черногории.
Финансы
Курс доллара превысил 80 рублей
Курс доллара 18 марта превысил отметку в 80 рублей впервые с 11 февраля 2016 года. Такие данные в среду, 18 марта, приводит Мосбиржа.
Политика
Путин попросил бороться с коронавирусом без «русского авось»
В ситуации с распространением коронавируса нельзя надеяться на «русский авось», а нужно быть максимально ответственными и дисциплинированными, заявил президент Владимир Путин во время поездки в Крым.
Общество
Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля
"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Общество
ФСИН приостановила все свидания с заключенными из-за коронавируса
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) объявила о приостановке всех свиданий с заключенными из-за рисков распространения коронавируса.
Авто
Назвали рублевые цены на кроссовер Geely Coolray
Пресс-служба Geely рассекретила российские цены и комплектации нового Geely Coolray.
Политика
Конституционный суд одобрил поправки к Конституции
Конституционный суд России постановил, что закон о поправках в Конституции соответствует Основному закону страны.
Энергетика
Нефти предсказали падение стоимости ниже нуля
Аналитик японского банка Mizuho Пол Санки (Paul Sankey) предсказал падение стоимости нефти ниже нуля.
Музыка
«Евровидение-2020» официально отменили из-за коронавируса
Конкурс «Евровидение-2020», который должен был пройти в мае в Нидерландах, официально отменили из-за рисков распространения коронавируса, говорится в сообщении организаторов в Twitter.
Общество
В России зафиксировали 33 новых случая заражения коронавирусом
Выявлено 33 новых случая, из них 31 случай зарегистрирован в Москве, по одному случаю – в Томской и Новосибирской областях, сообщил оперативный штаб.
Экономика
Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара
Герман Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу Сбербанка.
Политика
Украинский депутат заразился коронавирусом
Депутат Верховной рады Сергей Шахов заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Путешествия
За границей остаются 100 тысяч организованных российских туристов
Организованные туристы вернутся в страну по ранее выписанным билетам, или туропертор предложит альтернативные варианты, если они будут.
Единоборства
Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски
Гаджеты
Одноплатный ПК DFI GHF51 получил процессор AMD Ryzen Embedded
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова приняла Джигана обратно
Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, известный как Джиган, смог вернуться в дом к жене Оксане Самойловой и четырём детям.
Общество
Аршавин через суд добивается уменьшения алиментов для Барановской
Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Аршавин через суд требует уменьшения размера алиментов для своей бывшей гражданской жены и их троих детей, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы.
Армия и оружие
Власти Греции передали правоохранителям изъятые турецкие броневики
Обострение обстановки из-за нелегальной миграции в Грецию из Турции случилось после того, как 28 февраля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о невозможности сдерживания беженцев.
Экономика
СМИ назвали цель России в нефтяной войне
Американское издание American Conservative пишет, что главной целью РФ в нефтяной войне является американская сланцевая нефть.
Экономика
Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30% из-за коронавируса Экспорт российской нефти в Китай в январе сократился почти на 30% по сравнению с январем 2019 года.
Общество
Институт Роберта Коха предрек два года пандемии коронавируса
Пандемия вируса SARS-CoV-2 может продлиться два года, инфекция будет распространяться волнами.
Здоровье
Законопроект о заморозке цен на лекарства вынесен на первое чтение
Во вторник, 17 марта, Государственная дума в первом чтении рассмотрит законопроект, согласно которому правительство получит право замораживать цены на лекарства, пишет ТАСС.
Общество
Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса
Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса.