Коронавирус

АБНАБНЕвровидение-2020 официально отменили

Организаторы международного музыкального конкурса «Евровидение-2020» официально заявили о его отмене на фоне пандемии коронавируса. Информация о возможной отмене конкурса начала распространяться 18 марта.
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СМИ узнали о возможной отмене конкурса «Евровидение» из-за коронавируса

РБК08:11

В Израиле заявили об отмене «Евровидения»

URA.Ru07:14

COVID-19 отменит «Евровидение»

Национальная служба новостей06:31

Источник: «Евровидение-2020» не состоится

Российская газета06:42

СМИ сообщили о возможной отмене «Евровидения-2020»

Росбалт06:05

СМИ: Евровидение в 2020 году будет отменено

Московский Комсомолец05:29

«Евровидение» отменят

Lenta.ru05:22
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Музыка

«Евровидение-2020» официально отменили

"Евровидение-2020", после победы в прошлом году Дункана Лоуренса, должно было пройти с 12 по 16 мая в Нидерландах, в Роттердаме.
Российская газета 09:36
Энергетика

Цена на нефть марки Brent обновила минимум ноября 2003 года

Цена нефти Brent опустилась ниже 27 долларов за баррель впервые с ноября 2003 года, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 09:48
Общество

В Петербурге ввели запрет на мероприятия численностью более 50 человек

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете до 30 апреля мероприятий численностью более 50 человек из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:08
Единоборства

Нурмагомедов предложил Фергюсону провести бой в Заире среди джунглей

Россиянин предложил сопернику поехать в Киншасу, столицу ДР Конго (ранее — Заир).
Pravda.Ru 10:37
Общество

Скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина

На 85 году жизни скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина.
Собака.ru вчера в 12:18
Общество

РФ предложила Белоруссии создать единую налоговую и суд

В ходе переговоров об интеграции России и Белоруссии Москва предложила создать 12 наднациональных органов, сообщает РБК со ссылкой на источники.
ИжевскИнфо.РУ 02:19
Космос

Маск сообщил о проблемах при запуске ракеты Falcon 9

Один из девяти двигателей на первой ступени ракеты-носителя Falcon-9 преждевременно выключился при запуске спутников Starlink, это не помешало выведению космических аппаратов на расчётную орбиту, сообщил основатель компании SpaceX Илон Маск.
РИА Новости 09:30
Экономика

Греф назвал возможный сценарий развития экономического кризиса в РФ

Президент Сбербанка Герман Греф рассказал, что финансовая организация смоделировала три возможных сценария развития экономического кризиса в России.
vtomske.ru 00:00
Финансы

Нацбанк Украины заявил о нехватке наличной валюты в банках

Национальный банк Украины заявил о недостатке наличных денег в кассах украинских банков в связи с повышением спроса населения на валюту.
RT на русском вчера в 03:44
Политика

В Кремле прокомментировали слова Путина о среднем классе в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о том, что свыше 70% граждан страны относятся к среднему классу.
RT на русском 09:17
Политика

Минфин США отказался снять санкции с Олега Дерипаски

Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) отказалось пересмотреть решение о введении санкций против российского бизнесмена Олега Дерипаски.
News.ru 10:21
Культура

Пермская филармония организует прямые трансляции концертов

В четверг, 26 марта, в прямой трансляции прозвучит органный концерт в исполнении солистки Пермской краевой филармонии, лауреата международных конкурсов Евгении Камянской (6+).
Business Class (Пермь) 06:40
Общество

Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах

Как сообщает CNN со ссылкой на представителя мэрии, вода стала чище из-за того, что в город перестали приезжать туристы.
Повестка дня 08:24
Общество

Хуснуллин: правительство РФ поможет строителям в условиях коронавируса

Правительство РФ предпримет антикризисные меры, которые позволят минимизировать влияние на строительную отрасль страны пандемии коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера РФ по строительству Марата Хуснуллина.
РИА Новости 07:32
Авто

Автомобили с пробегом в России дорожают

Средняя стоимость легкового автомобиля с пробегом в России к концу февраля 2020 года составила 630 тыс. рублей.
Автоновости дня 05:19
Общество

Spiegel назвал возможный очаг распространения коронавируса в Европе

Туристы со всей Европы могли заразиться коронавирусом на австрийском горнолыжном курорте Ишгль, сообщает Der Spiegel.
РЕН ТВ 04:58
Политика

На Украине приостановили призыв в армию

На Украине на время действия карантина из-за коронавирусной инфекции COVID-19 приостановлен призыв на срочную военную службу.
RT на русском 08:37
Общество

Депутат Верховной рады сообщил о положительном анализе на коронавирус

Депутат Верховной рады Украины Сергей Шахов (фракция «Доверие») заявил, что получил положительный результат анализа на коронавирус.
РБК 09:47
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Общество

Собянин призвал работодателей перевести сотрудников на работу из дома

Мэр Москвы призвал столичных работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома. Об этом говорится в его личном блоге.
Газета.Ru 07:34
Общество

В России выявили 33 новых случая коронавируса

В России за сутки зарегистрировано еще 33 больных новым типом коронавируса, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
РИА Новости 07:31
Космос

Обнаружение брака не помешает пусковой кампании ракет «Протон-М»

Несмотря на обнаружение в ракете «Протон», предназначенной для запуска спутников связи «Экспресс», некачественных комплектующих, Центр имени Хруничева готов обеспечить пусковую кампанию ракет «Протон-М», заявил в интервью «РИА Новости» генеральный директор центра Алексей Варочко.
Известия 15 марта в 21:50
Гаджеты

Apple представила обновленный планшетный компьютер iPad Pro

Американская компания Apple представила обновленную модель своего планшетного компьютера iPad Pro.
ТАСС 09:37
Политика

Жители Крыма назвали преимущества воссоединения с Россией

Москва, 18 марта 2020, 11:15 — REGNUM Большинство жителей Крыма (72%) и Севастополя (67%) утверждают, что воссоединение Крыма с Россией положительно сказалось на их жизни.
REGNUM 04:15
Общество

Калининградские школы после каникул продолжат работать дистанционно

В Калининградской области школы после каникул продолжат работу в дистанционном режиме.
Клопс 10:15
Общество

Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля

"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Интерфакс 02:21
Общество

Московская полиция заявила об активизации кибермошенников

Кибермошенники используют распространение коронавируса в своих целях, заявил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
РИА Новости 09:56
Происшествия

Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятку

Мосгорсуд приговорил экс-начальника столичного главка СК генерала Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима по уголовному делу о двух взятках.
Газета.Ru 08:03
Культура

Министр культуры поручила театрам и музеям создать онлайн-программы

Министр культуры Ольга Любимова поручила театрам, музеям, концертным залам и другим подведомственным учреждениям создать собственные онлайн-программы.
News.ru 01:38
Экономика

Путин подписал закон о покупке правительством акций Сбербанка

Российский лидер Владимир Путин подписал законопроект о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка.
RT на русском 10:33
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