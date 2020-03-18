Коронавирус
АБНЕвровидение-2020 официально отменили
Организаторы международного музыкального конкурса «Евровидение-2020» официально заявили о его отмене на фоне пандемии коронавируса. Информация о возможной отмене конкурса начала распространяться 18 марта.
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Музыка
«Евровидение-2020» официально отменили
"Евровидение-2020", после победы в прошлом году Дункана Лоуренса, должно было пройти с 12 по 16 мая в Нидерландах, в Роттердаме.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent обновила минимум ноября 2003 года
Цена нефти Brent опустилась ниже 27 долларов за баррель впервые с ноября 2003 года, свидетельствуют данные торгов.
Общество
В Петербурге ввели запрет на мероприятия численностью более 50 человек
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете до 30 апреля мероприятий численностью более 50 человек из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Единоборства
Нурмагомедов предложил Фергюсону провести бой в Заире среди джунглей
Россиянин предложил сопернику поехать в Киншасу, столицу ДР Конго (ранее — Заир).
Общество
Скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина
На 85 году жизни скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина.
Общество
РФ предложила Белоруссии создать единую налоговую и суд
В ходе переговоров об интеграции России и Белоруссии Москва предложила создать 12 наднациональных органов, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Космос
Маск сообщил о проблемах при запуске ракеты Falcon 9
Один из девяти двигателей на первой ступени ракеты-носителя Falcon-9 преждевременно выключился при запуске спутников Starlink, это не помешало выведению космических аппаратов на расчётную орбиту, сообщил основатель компании SpaceX Илон Маск.
Экономика
Греф назвал возможный сценарий развития экономического кризиса в РФ
Президент Сбербанка Герман Греф рассказал, что финансовая организация смоделировала три возможных сценария развития экономического кризиса в России.
Финансы
Нацбанк Украины заявил о нехватке наличной валюты в банках
Национальный банк Украины заявил о недостатке наличных денег в кассах украинских банков в связи с повышением спроса населения на валюту.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Путина о среднем классе в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о том, что свыше 70% граждан страны относятся к среднему классу.
Политика
Минфин США отказался снять санкции с Олега Дерипаски
Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) отказалось пересмотреть решение о введении санкций против российского бизнесмена Олега Дерипаски.
Культура
Пермская филармония организует прямые трансляции концертов
В четверг, 26 марта, в прямой трансляции прозвучит органный концерт в исполнении солистки Пермской краевой филармонии, лауреата международных конкурсов Евгении Камянской (6+).
Общество
Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах
Как сообщает CNN со ссылкой на представителя мэрии, вода стала чище из-за того, что в город перестали приезжать туристы.
Общество
Хуснуллин: правительство РФ поможет строителям в условиях коронавируса
Правительство РФ предпримет антикризисные меры, которые позволят минимизировать влияние на строительную отрасль страны пандемии коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера РФ по строительству Марата Хуснуллина.
Авто
Автомобили с пробегом в России дорожают
Средняя стоимость легкового автомобиля с пробегом в России к концу февраля 2020 года составила 630 тыс. рублей.
Общество
Spiegel назвал возможный очаг распространения коронавируса в Европе
Туристы со всей Европы могли заразиться коронавирусом на австрийском горнолыжном курорте Ишгль, сообщает Der Spiegel.
Политика
На Украине приостановили призыв в армию
На Украине на время действия карантина из-за коронавирусной инфекции COVID-19 приостановлен призыв на срочную военную службу.
Общество
Депутат Верховной рады сообщил о положительном анализе на коронавирус
Депутат Верховной рады Украины Сергей Шахов (фракция «Доверие») заявил, что получил положительный результат анализа на коронавирус.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Собянин призвал работодателей перевести сотрудников на работу из дома
Мэр Москвы призвал столичных работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома. Об этом говорится в его личном блоге.
Общество
В России выявили 33 новых случая коронавируса
В России за сутки зарегистрировано еще 33 больных новым типом коронавируса, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Космос
Обнаружение брака не помешает пусковой кампании ракет «Протон-М»
Несмотря на обнаружение в ракете «Протон», предназначенной для запуска спутников связи «Экспресс», некачественных комплектующих, Центр имени Хруничева готов обеспечить пусковую кампанию ракет «Протон-М», заявил в интервью «РИА Новости» генеральный директор центра Алексей Варочко.
Гаджеты
Apple представила обновленный планшетный компьютер iPad Pro
Американская компания Apple представила обновленную модель своего планшетного компьютера iPad Pro.
Политика
Жители Крыма назвали преимущества воссоединения с Россией
Москва, 18 марта 2020, 11:15 — REGNUM Большинство жителей Крыма (72%) и Севастополя (67%) утверждают, что воссоединение Крыма с Россией положительно сказалось на их жизни.
Общество
Калининградские школы после каникул продолжат работать дистанционно
В Калининградской области школы после каникул продолжат работу в дистанционном режиме.
Общество
Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля
"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Общество
Московская полиция заявила об активизации кибермошенников
Кибермошенники используют распространение коронавируса в своих целях, заявил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
Происшествия
Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятку
Мосгорсуд приговорил экс-начальника столичного главка СК генерала Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима по уголовному делу о двух взятках.
Культура
Министр культуры поручила театрам и музеям создать онлайн-программы
Министр культуры Ольга Любимова поручила театрам, музеям, концертным залам и другим подведомственным учреждениям создать собственные онлайн-программы.
Экономика
Путин подписал закон о покупке правительством акций Сбербанка
Российский лидер Владимир Путин подписал законопроект о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка.