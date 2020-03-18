Амстердам, 18 марта 2020, 16:43 — REGNUM Конкурс «Евровидение-2020» не состоится из-за пандемии коронавируса. Об этом 18 марта сообщила пресс-служба организаторов музыкального конкурса.

«Евровидение-2020» отменено в связи с пандемией коронавируса

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