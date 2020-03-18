Коронавирус

REGNUMREGNUMОрганизаторы «Евровидения 2020» сообщили, что пока не отменяют конкурс

В пресс-службе EBU сообщили, что при подготовке конкурса предпринимаются необходимые меры безопасности, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения. Также организаторы внимательно наблюдают за ситуацией с распространением коронавируса в Европе, но отменять конкурс пока не планируют.
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В Израиле заявили об отмене «Евровидения»

URA.Ru07:14

«Евровидение» отменили из-за коронавируса

Чемпионат05:37

Организаторы «Евровидения 2020» сообщили, что пока не отменяют конкурс

REGNUM02:28

«Евровидение-2020» перенесли на следующий год из-за коронавируса

Вокруг ТВ06:15

Израильский вещатель сообщил об отмене Евровидения–2020

News.ru06:13

«Евровидение» отменят

Lenta.ru05:22

Аналитики оценили вероятность отмены «Евровидения» из-за коронавируса

Metaratingsвчера в 08:35
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Общество

В российских школах объявили каникулы из-за коронавируса

В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 02:20
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:29
Экономика

Гильдия пекарей: дефицита хлеба в России из-за коронавируса не будет

РИА Новости 04:26
Политика

Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу

Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
РБК 03:16
Происшествия

Экс-глава московского управления СКР Дрыманов получил 12 лет колонии

Мосгорсуд приговорил бывшего начальника московского управления СКР Александра Дрыманова к 12 годам лишения свободы по делу о взятках.
Коммерсантъ 06:39
Общество

Российские авиакомпании не могут вывезти россиян из Черногории

Картина дня: Запрет экспорта продуктов, Москва без карантина, перенос Евро-2020 Авиакомпания "Победа", являющаяся дочерним предприятием "Аэрофлота", не может вывезти из Черногории около тысячи россиян, несмотря на наличие у них билетов, так как правительство страны не выдает разрешение на вывоз.
Национальная служба новостей вчера в 16:31
Энергетика

Песков назвал нынешнюю цену на нефть «безусловно низкой»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал нынешнюю цену на нефть, назвав ее "безусловно низкой", пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 06:53
Общество

Собянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома и отчитаться о сделанном.
РБК 07:05
Финансы

Курс рубля рухнул до минимума за четыре года

На открытии торгов Московской биржи курс рубля рухнул до минимума за четыре года.
Lenta.ru 03:13
Шоу-бизнес

Волочкова назвала средство от коронавируса

Прославившаяся своим эпатажным поведением балерина Анастасия Волочкова высказалась по поводу ажиотажа из-за объявленной пандемии коронавируса.
Pravda.Ru вчера в 13:25
Музыка

«Пухляш» из клипа Little Big поедет на Евровидение

Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big поедет на Евровидение. Информация об этом появилась в официальном аккаунте группы в Instagram.
Народные новости вчера в 09:46
Общество

Бывшего вице-мэра Алексея Антиликаторова задержали в Воронеже

Правоохранители задержали главу воронежского ОКУ «Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов» (АИР) Алексея Антиликаторова.
Обозреватель Врн 06:55
Транспорт

На российских дорогах появится новый дорожный знак

В России появится новый предупреждающий дорожный знак.
ФедералПресс 06:11
Политика

В Кремле изучат вопрос о переносе весеннего призыва

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле изучат вопрос о переносе весеннего призыва, отвечая на вопрос корреспондента "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:53
Общество

Аршавин подал в суд на свою бывшую жену Барановскую

Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин подал в суд на свою бывшую гражданскую жену, телеведущую Юлию Барановскую.
РБК 06:37
Происшествия

Убившего женщину в суде Первоуральска задержали

В Первоуральске полиция задержала мужчину, который в ходе судебного разбирательства убил потерпевшую женщину, сообщает E1.
Газета.Ru 05:26
Общество

Телеканал «Дождь» переходит на экстренный режим работы и запускает марафон под названием «Дома поговорим»

В сообщении говорится, что марафон продолжится, пока ситуация с коронавирусом не изменится в лучшую сторону, или пока сам телеканал не закроется на карантин.
Эхо Москвы 05:01
Общество

Скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина

На 85 году жизни скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина.
Собака.ru вчера в 12:18
Происшествия

МВД выявило хищение нефти у «Газпрома» и «Роснефти» на 300 млн рублей

ТАСС 06:16
Политика

Жители Крыма назвали преимущества воссоединения с Россией

Москва, 18 марта 2020, 11:15 — REGNUM Большинство жителей Крыма (72%) и Севастополя (67%) утверждают, что воссоединение Крыма с Россией положительно сказалось на их жизни.
REGNUM 04:15
Кино

Лучше, чем фильм: опубликованы закадровые фото со съемок «Звездных войн 9»

В связи с эпидемией коронавируса студия Disney раньше времени выложила в онлайн-доступ заключительный эпизод «Звездных войн».
Киноафиша России 05:14
Общество

ФАС получила жалобы на подорожание крупы и сахара

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала получать от россиян жалобы на подорожание социально значимых продуктов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Взгляд.ру 07:23
Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Ведомости вчера в 10:36
Общество

Россия ограничит полеты в США, Британию и ОАЭ

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ввести временные ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ, сообщается на сайте правительства.
РИА Новости 06:37
Шоу-бизнес

Актриса Волкова выступила с обращением из-за смерти Эдуарда Лимонова

Актриса Екатерина Волкова прокомментировала смерть писателя Эдуарда Лимонова.
КМВ Новости 05:34
Армия и оружие

США обвинили Россию в гибели турецких военнослужащих в Идлибе

Госсекретарь США Майкл Помпео возложил ответственность за убийство "десятков турецких военных" в Сирии на Россию.
Газета.Ru 03:45
Политика

Валенса призвал Польшу и Россию урегулировать исторические разногласия

Польша и Россия должны в первую очередь урегулировать исторические вопросы, считает экс-президент республики Лех Валенса.
РИА Новости 04:37
Политика

FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу

В EEAS уверены, что связанные с Россией фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее публиковали сообщения о ситуации в Сирии и протестах «желтых жилетов» во Франции, переключились на распространение онлайн «дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках».
Ведомости 03:01
Спорт

В Steam организуют весенний фестиваль с открытием демоверсий 40 игр

В Steam проведут весенний фестиваль, во время которого будут открыты демоверсии 40 различных игр.
Актуальные Новости 02:30
Общество

В Киевской области введён режим чрезвычайной ситуации

«Проанализировав эпидемическую ситуацию на территории Киевской области, причинённую вирусом COVID-19, решили классифицировать её как «медико-биологическую чрезвычайную ситуацию естественного характера регионального уровня» и временно ввести на территории Киевской области режим чрезвычайной ситуации», — сказано в сообщении.
REGNUM 06:40
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