Музыка
Газета.Ru«Евровидение-2020» покажет отрывок из клипа Little Big «Uno»
Несмотря на решение организаторов международного песенного конкурса "Евровидение-2020" отказаться от проведения мероприятия, которое должно было пройти в Роттердаме 16 мая, участники шоу, которые представили свои песни для состязания, все же смогут показать их зрителям в специальном шоу "Евровидение: Европа зажигает свет" в укороченном формате.
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Песне группы Little Big прогнозируют успех в финале онлайн-шоу «Евровидение»
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Группа «Little Big» не будет выступать в онлайн-концерте «Евровидения»
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