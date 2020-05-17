Музыка
Интерфакс«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме
18 марта организаторы конкурса объявили, что "Евровидение" впервые в истории существования отменено из-за коронавируса, конкурс состоится в 2021 году. "Евровидение-2020" в этом году должно было пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме.
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с чего всё началось
Европейский вещательный союз (EBU) и его нидерландские члены сообщили о заключении соглашения на проведение конкурса «Евровидение» в 2021 году в Роттердаме на Ahoy Arena.Коммерсантъвчера в 17:15
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«Евровидение» в 2021 году не сдвинется с места: названа новая столица песенного конкурса
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Дополнительный иск Дерипаски к Минфину США попросили отклонить
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