с чего всё началось

18 марта организаторы конкурса объявили, что "Евровидение" впервые в истории существования отменено из-за коронавируса, конкурс состоится в 2021 году. "Евровидение-2020" в этом году должно было пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме.

Политика Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов "Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он. 950

Футбол Виллиан отреагировал на слухи о тайных переговорах с Моуринью Нападающий лондонского «Челси» Виллиан прокомментировал слухи о тайных переговорах с Жозе Моуринью о возможном переходе в «Тоттенхэм».

Гаджеты Россиянам дали советы по повышению качества работы смартфонов Одной из основных причин низкого качества работы смартфона является недостаток памяти на устройстве из-за загруженности приложениями и файлами. 7

Общество В Гидрометцентре призвали не ждать тепла в ближайшие дни Резкого потепления в центре европейской части России в ближайшие дни не ожидается. Об этом рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. 17

Политика США понадеялись на участие России в освоении ресурсов Луны Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) понадеялось, что Россия присоединится к проекту по добыче ресурсов на Луне. 101

Авто Chevrolet Niva переименован официально в Lada Niva По последним данным стало известно, что в базе Роспатента появилось ОТТС на внедорожник Niva, у которого в графе «бренд» появилось новое наименование — Lada. 181

Общество Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции». 819

Происшествия СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка» Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление. 5,2K

Политика США начали поставку нефти в Белоруссию В прошлом году Белоруссия получала российскую нефть по ценам примерно на 20% ниже общемировых. 1K

Общество Число заболеваний коронавирусом в Приморье достигло 1268 Число зафиксированных случаев заболеваний коронавирусом в Приморском крае за прошедшие сутки составило 71, общее число заболеваний достигло 1268. 3

Общество Дополнительный иск Дерипаски к Минфину США попросили отклонить Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (Office of Foreign Assets Control; OFAC) обратился в суд Вашингтона с просьбой прекратить рассмотрение дополнительного иска российского бизнесмена Олега Дерипаски. 8

Происшествия В США разбился истребитель пятого поколения F-22 Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today. 361

Космос 99 лет назад на Земле произошла мощнейшая магнитная буря Мощнейший выброс энергии устремился к нашей планете. 3 суток магнитное поле Земли буквально «сотрясалось» от этой внезапной атаки.

Политика В Киеве решили вести переговоры со своими представителями Донбасса Киев представит группу своих кандидатов от неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей на следующей встрече контактной группы по Донбассу в виде видеоконференции, заявил в субботу глава офиса президента Украины Андрей Ермак, добавив, что согласовывать минские договоренности с представителями ДНР и ЛНР украинская сторона не намерена. 1