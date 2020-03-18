Коронавирус

REGNUMREGNUMLittle Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»

Москва, 18 марта 2020, 20:12 — REGNUM Группа Little Big считает правильным решение организаторов «Евровидения-2020» об отмене конкурса из-за ситуации с коронавирусом. Комментарий об этом опубликован на странице коллектива в Instagram.
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с чего всё началось
Музыканты в среду, 18 марта, написали на официальной странице группы в Instagram
, что это решение является единственно правильным в сложившейся ситуации.
Известия13:22

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Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Газета.Ru13:08

«Евровидение»-2020 отменили. Посмотрите, как на это реагирует Илья Прусикин из Little Big

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«Евровидение-2020» отменили

Дождь09:27

Представитель Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

РЕН ТВ09:49
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Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски

РИА Новости вчера в 15:12
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«В целях недопущения проникновения коронавирусной инфекции на территорию республики принято решение о полном прекращении движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля ДНР на границе с Украиной с 00:00 21 марта 2020 года», — говорится в заявлении.
RT на русском 15:45
Общество

Число заболевших коронавирусом в Германии возросло на 36% за сутки

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Газета.Ru 16:32
Общество

Досрочный этап ЕГЭ перенесли на основной период

Досрочный этап единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена в 11 классах переносится на основной период – с 25 мая по 29 июня.
Мэрия г. Казани 02:52
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Звезда сериала «Кадетство» задержан за избиение врачей в Москве

Газета.Ru 13:49
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерло рекордное число людей

Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 475.
ТАСС 13:23
Экономика

Россия сократила экспорт нефти в Китай почти на 30%

Москва, 18 марта 2020, 03:22 — REGNUM Объём российского экспорта сырой нефти в Китай в январе 2020 года составил около $2 млрд, что на 28% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, следует из данных Федеральной таможенной службы РФ.
REGNUM вчера в 20:22
Общество

На Украине в два раза выросло количество инцидентов заражения коронавирусом

Отмечается, что число смертей выросло до двух. Об этом сообщил Минздрав Украины на странице в соцсетях.
Udm-Info 08:09
Общество

ФСБ выявила крупную подпольную сеть оружейников в 16 регионах России

ТАСС 04:13
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В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 15:18
Экономика

Рубль стал худшей валютой мира с начала года

Российский рубль стал худшей валютой мира по отношению к доллару.
Lenta.ru 10:22
Общество

Самолет со 157 российскими туристами вылетел из Черногории в Москву

Из столицы Черногории Подгорицы в Москву вылетел самолет "Аэрофлота" с российскими туристами на борту.
РЕН ТВ 18:07
Гаджеты

Sony раскрыла детали новой консоли PlayStation 5

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Общество

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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.
Известия 11:23
Политика

Эрдоган заявил о неготовности Запада к эпидемии коронавируса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неготовности западных стран к эпидемии коронавируса в ходе пресс-конференции в Анкаре, передает РИА Новости.
Lenta.ru 17:39
Политика

Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 12:40
Политика

Минобороны назвало фальшивкой «приказ» о комендантском часе в Москве

В соцсетях распространяется фальшивое изображение приказа Минобороны о введении в Москве комендантского часа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.
РБК 16:54
Общество

Названо число новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом, итого, их число достигло 147.
Газета.Ru 16:27
Энергетика

Эксперт оценил падение цены на нефть Brent ниже $25 за баррель

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал RT падение цены на нефть марки Brent ниже $25 за баррель впервые с мая 2003 года.
RT на русском 14:58
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Дума одобрила в I чтении проект о регулировании цен на лекарства

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Дума ТВ вчера в 07:39
Общество

Аэрофлот отменил до 30 апреля ряд авиарейсов в США, Португалию и ОАЭ

Москва, 18 марта 2020, 23:45 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот» на срок до 30 апреля прекращает ряд регулярных воздушных маршрутов в США, ОАЭ и Португалию, сообщает 18 марта пресс-служба компании.
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Спорт

Assassin’s Creed Odyssey станет временно бесплатной

CyberSport.ru вчера в 23:13
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Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19

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РБК вчера в 08:59
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Подсчитано, сколько нужно туалетной бумаги на срок карантина

Издание Vice сообщило, что на год в среднем человеку требуется 42 рулона туалетной бумаги.
Live24 09:01
Экономика

Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по 100 рублей

Сбербанк провёл несколько стресс-тестов, в условия одного из них закладывались нефть по $20 и доллар по 100 рублей.
News.ru вчера в 11:00
Политика

С плакатов о голосовании по Конституции убрали дату 22 апреля

Федеральный центр довел до регионов установку не использовать дату 22 апреля на продукции, предназначенной для информирования граждан о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 13:48
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FT: ЕС обвинил РФ в дезинформации по коронавирусу

В EEAS уверены, что связанные якобы с РФ фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее писали о ситуации в Сирии и протестах "желтых жилетов" во Франции, переключились на распространение онлайн "дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках".
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РБК вчера в 11:53
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Первый перенесший в России коронавирус поделился опытом

Житель КНР Вань Юньбинь является одним из первых в России, кто перенес коронавирус.
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