Популярный конкурс песни «Евровидение» в 2020 году не состоится, сообщает Super TV. Предполагается, что официально об отмене конкурса будет объявлено завтра, 19 марта. Решение об отмене связано с пандемией коронавируса.

Гаджеты Sony раскрыла детали новой консоли PlayStation 5 Ранее появлялась информация, что выход консолей нового поколения, запланированный на осень 2020 года, может быть отложен из-за вспышки коронавируса, так как и Sony, и Microsoft собирают приставки в Китае.

Музыка «Евровидение-2020» официально отменили Пандемия коронавируса стала официальной причиной отмены песенного конкурса "Евровидение" в 2020 году.

Политика Путин допустил голосование по поправкам в Конституцию на дому Секретарь ЦИК Майя Гришина заявила, что порядок организации голосования по поправкам в Конституцию предусматривает возможность голосования на дому, в том числе досрочно.

Общество В СИЗО и колониях запретили свидания из-за коронавируса Федеральная служба исполнения наказаний временно запретила свидания заключенных в колониях и следственных изоляторах, чтобы снизить риск того, что в эти заведения попадает коронавирус COVID-19.

Политика В Кремле прокомментировали слова Путина о среднем классе Ранее Владимир Путин заявил, что в России 70 процентов жителей относятся к среднему классу, ссылаясь на методики Всемирного банка, в соответствии с которыми к среднему классу причисляются люди, чей доход в полтора раза больше минимального размера оплаты труда.

Общество Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции.

Происшествия В центре Петрозаводска застрелили мужчину В центральной части Петрозаводска произошло убийство: на улице Правды из ружья застрелили мужчину.

Общество В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом В России за сутки было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Происшествия Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятки Других подсудимых — экс-главу управления СК России по Центральному округу Москвы Алексея Крамаренко и бывшего начальника управления собственной безопасности СК России Михаила Максименко, уже осужденного по другому делу о коррупции, — приговорили к десяти и 14 годам колонии соответственно и штрафам в 195 и 250 миллионов рублей.

Общество Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

Экономика Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.

Политика Путин призвал не верить фейкам о коронавирусе Президент России Владимир Путин призвал не верить фейкам и вбросам насчет коронавируса в РФ, некоторые делают их осознанно, чтобы посеять панику и недоверие к властям.

Общество Новые симптомы коронавируса назвал немецкий вирусолог Глава Института вирусологии при университетской клинике в Бонне (ФРГ) Хендрик Штрек рассказал, что он и коллеги смогли выявить новые симптомы у коронавируса.