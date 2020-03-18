Коронавирус

ЧемпионатЧемпионат«Евровидение» отменили из-за коронавируса

Популярный конкурс песни «Евровидение» в 2020 году не состоится, сообщает Super TV. Предполагается, что официально об отмене конкурса будет объявлено завтра, 19 марта. Решение об отмене связано с пандемией коронавируса.
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СМИ узнали о возможной отмене «Евровидения-2020» из-за коронавируса

Известия09:11

СМИ узнали о возможной отмене конкурса «Евровидение» из-за коронавируса

РБК08:11

Источник: «Евровидение-2020» не состоится

Российская газета06:42

В Израиле заявили об отмене «Евровидения»

URA.Ru07:14

СМИ сообщили о возможной отмене «Евровидения-2020»

Росбалт06:05

«Евровидение» отменили из-за коронавируса

Чемпионат05:37

«Евровидение» отменят

Lenta.ru05:22
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Гаджеты

Sony раскрыла детали новой консоли PlayStation 5

Ранее появлялась информация, что выход консолей нового поколения, запланированный на осень 2020 года, может быть отложен из-за вспышки коронавируса, так как и Sony, и Microsoft собирают приставки в Китае.
Коммерсантъ 14:02
Финансы

Курс евро на Forex превысил 90 рублей

По состоянию на 21:32 мск курс доллара составлял 82,77 рубля, евро - 90,1 рубля.
Московский Комсомолец 14:48
Армия и оружие

Главком ВМФ России сообщил о разработке подлодок пятого поколения

Для военно-морского флота России разрабатываются подводные лодки пятого поколения.
Российская газета 02:04
Музыка

«Евровидение-2020» официально отменили

Пандемия коронавируса стала официальной причиной отмены песенного конкурса "Евровидение" в 2020 году.
Народные новости 11:11
Политика

Путин допустил голосование по поправкам в Конституцию на дому

Секретарь ЦИК Майя Гришина заявила, что порядок организации голосования по поправкам в Конституцию предусматривает возможность голосования на дому, в том числе досрочно.
РБК 14:08
Здоровье

Названо эффективное лекарство от коронавируса

Власти Китая назвали эффективное лекарство от коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19.
Lenta.ru 07:47
Экономика

Греф рассказал о долларе по 100 рублей и нефти за 20 долларов

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о максимально негативном сценарии для российской экономики, который смоделировали сотрудники кредитной организации, пишут «Ведомости».
Lenta.ru вчера в 13:56
Происшествия

Суд в Казани арестовал замглавы МЧС Татарстана

RT на русском 14:17
Общество

Вынужденные каникулы в школах продлятся с 23 марта по 12 апреля

Вынужденные каникулы продлятся с 23 по 12 апреля.
Газета.Ru 07:38
Общество

В СИЗО и колониях запретили свидания из-за коронавируса

Федеральная служба исполнения наказаний временно запретила свидания заключенных в колониях и следственных изоляторах, чтобы снизить риск того, что в эти заведения попадает коронавирус COVID-19.
Полит.ру 10:14
Общество

В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро

Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Собеседник вчера в 04:19
Политика

МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины передало России ноту протеста из-за поездки Владимира Путина в Крым.
РИА Новости 12:49
Политика

В Кремле прокомментировали слова Путина о среднем классе

Ранее Владимир Путин заявил, что в России 70 процентов жителей относятся к среднему классу, ссылаясь на методики Всемирного банка, в соответствии с которыми к среднему классу причисляются люди, чей доход в полтора раза больше минимального размера оплаты труда.
РИА Новости 07:23
Общество

Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса

Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 14:26
Общество

В Венеции из-за карантина по коронавирусу очистилась вода в каналах

Городовой 06:02
Шоу-бизнес

Последняя жена Эдуарда Лимонова посмертно призналась ему в любви

Бывшая жена Лимонова актриса Екатерина Волкова, которая после развода сохранила с ним дружеские отношения, переживает особенно.
Собеседник 11:46
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова призналась, что их семья с Джиганом начала рушиться

В последние несколько недель внимание тысяч людей приковано к семье Джигана и Оксаны Самойловой.
Слово и Дело 13:56
Происшествия

В центре Петрозаводска застрелили мужчину

В центральной части Петрозаводска произошло убийство: на улице Правды из ружья застрелили мужчину.
Российская газета 10:16
Происшествия

Звезда сериала «Кадетство» задержан за избиение врачей в Москве

Газета.Ru 13:49
Общество

В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 07:35
Происшествия

Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятки

Других подсудимых — экс-главу управления СК России по Центральному округу Москвы Алексея Крамаренко и бывшего начальника управления собственной безопасности СК России Михаила Максименко, уже осужденного по другому делу о коррупции, — приговорили к десяти и 14 годам колонии соответственно и штрафам в 195 и 250 миллионов рублей.
РИА Новости 06:38
Наука

У коронавируса выявили слабое место

Piter.tv 04:40
Общество

Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве

В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.
Московский Комсомолец 09:04
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Экономика

Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 08:02
Шоу-бизнес

Зараженной коронавирусом Куриленко отказали в госпитализации

WomanHit.ru 03:44
Политика

Путин призвал не верить фейкам о коронавирусе

Президент России Владимир Путин призвал не верить фейкам и вбросам насчет коронавируса в РФ, некоторые делают их осознанно, чтобы посеять панику и недоверие к властям.
РИА Новости 11:59
Общество

Новые симптомы коронавируса назвал немецкий вирусолог

Глава Института вирусологии при университетской клинике в Бонне (ФРГ) Хендрик Штрек рассказал, что он и коллеги смогли выявить новые симптомы у коронавируса.
Live24 11:52
Авто

Kia представил новый Kia Sorento

Производство нового KIA Sorento для Европы наладят в южнокорейском Хвасоне и американском Вест-Пойнте (штат Вирджиния, США).
Автоновости дня 07:18
Футбол

Девушку Роналду раскритиковали за шопинг во время карантина

Газета.Ru 13:56
Как работают Яндекс.Новости?
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