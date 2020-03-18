Коронавирус
Чемпионат«Евровидение» отменили из-за коронавируса
Популярный конкурс песни «Евровидение» в 2020 году не состоится, сообщает Super TV. Предполагается, что официально об отмене конкурса будет объявлено завтра, 19 марта. Решение об отмене связано с пандемией коронавируса.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 15:14, Ашберн
Гаджеты
Sony раскрыла детали новой консоли PlayStation 5
Ранее появлялась информация, что выход консолей нового поколения, запланированный на осень 2020 года, может быть отложен из-за вспышки коронавируса, так как и Sony, и Microsoft собирают приставки в Китае.
Финансы
Курс евро на Forex превысил 90 рублей
По состоянию на 21:32 мск курс доллара составлял 82,77 рубля, евро - 90,1 рубля.
Армия и оружие
Главком ВМФ России сообщил о разработке подлодок пятого поколения
Для военно-морского флота России разрабатываются подводные лодки пятого поколения.
Музыка
«Евровидение-2020» официально отменили
Пандемия коронавируса стала официальной причиной отмены песенного конкурса "Евровидение" в 2020 году.
Политика
Путин допустил голосование по поправкам в Конституцию на дому
Секретарь ЦИК Майя Гришина заявила, что порядок организации голосования по поправкам в Конституцию предусматривает возможность голосования на дому, в том числе досрочно.
Здоровье
Названо эффективное лекарство от коронавируса
Власти Китая назвали эффективное лекарство от коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19.
Экономика
Греф рассказал о долларе по 100 рублей и нефти за 20 долларов
Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о максимально негативном сценарии для российской экономики, который смоделировали сотрудники кредитной организации, пишут «Ведомости».
Происшествия
Суд в Казани арестовал замглавы МЧС Татарстана
Общество
Вынужденные каникулы в школах продлятся с 23 марта по 12 апреля
Вынужденные каникулы продлятся с 23 по 12 апреля.
Общество
В СИЗО и колониях запретили свидания из-за коронавируса
Федеральная служба исполнения наказаний временно запретила свидания заключенных в колониях и следственных изоляторах, чтобы снизить риск того, что в эти заведения попадает коронавирус COVID-19.
Общество
В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро
Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины передало России ноту протеста из-за поездки Владимира Путина в Крым.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Путина о среднем классе
Ранее Владимир Путин заявил, что в России 70 процентов жителей относятся к среднему классу, ссылаясь на методики Всемирного банка, в соответствии с которыми к среднему классу причисляются люди, чей доход в полтора раза больше минимального размера оплаты труда.
Общество
Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса
Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции.
Шоу-бизнес
Последняя жена Эдуарда Лимонова посмертно призналась ему в любви
Бывшая жена Лимонова актриса Екатерина Волкова, которая после развода сохранила с ним дружеские отношения, переживает особенно.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова призналась, что их семья с Джиганом начала рушиться
В последние несколько недель внимание тысяч людей приковано к семье Джигана и Оксаны Самойловой.
Происшествия
В центре Петрозаводска застрелили мужчину
В центральной части Петрозаводска произошло убийство: на улице Правды из ружья застрелили мужчину.
Общество
В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Происшествия
Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятки
Других подсудимых — экс-главу управления СК России по Центральному округу Москвы Алексея Крамаренко и бывшего начальника управления собственной безопасности СК России Михаила Максименко, уже осужденного по другому делу о коррупции, — приговорили к десяти и 14 годам колонии соответственно и штрафам в 195 и 250 миллионов рублей.
Наука
У коронавируса выявили слабое место
Общество
Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве
В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Экономика
Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
Политика
Путин призвал не верить фейкам о коронавирусе
Президент России Владимир Путин призвал не верить фейкам и вбросам насчет коронавируса в РФ, некоторые делают их осознанно, чтобы посеять панику и недоверие к властям.
Общество
Новые симптомы коронавируса назвал немецкий вирусолог
Глава Института вирусологии при университетской клинике в Бонне (ФРГ) Хендрик Штрек рассказал, что он и коллеги смогли выявить новые симптомы у коронавируса.
Авто
Kia представил новый Kia Sorento
Производство нового KIA Sorento для Европы наладят в южнокорейском Хвасоне и американском Вест-Пойнте (штат Вирджиния, США).